งามไส้! เพจดังแฉคลิป ชาวบ้านสุโขทัย โวย “จ้างฟังปราศรัย” 100 เดียวมันน้อยไป

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 21 ม.ค. 2569 17:27 น.| อัปเดต: 21 ม.ค. 2569 17:28 น.
69
ชาวบ้านสุโขทัยร้องเรียนเงินจ้างฟังปราศรัย 100 บาทน้อยไป
ภาพจาก : ท่านเปา

เฟซบุ๊ก เพจ ท่านเปา แฉคลิปเสียง บทสนทนาลับ เผยพฤติการณ์โกงเลือกตั้ง หัวคะแนนเกณฑ์คนฟังปราศรัยแลกเงิน ต้องเซ็นชื่อ-โชว์บัตรประชาชน แต่ชาวบ้านข้องใจทำไมจ่ายน้อย

แฉคลิปเสียงสุโขทัย แจกตังค์ฟังปราศรัยหัวละร้อย ร้อง กกต. ช่วยเคลียร์เงินมันน้อยไป เฟซบุ๊ก เพจ “ท่านเปา” ได้ออกมาเปิดโปงพฤติกรรมส่อทุจริตการเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยโพสต์ข้อความระบุว่า

“ฝากถึง กกต.สุโขทัย ชาวบ้านโวย ถูกชักชวนมาฟังปราศรัยเมื่อวาน แต่ได้แค่หนึ่งร้อยบาท…มันน้อยเกินไป ขอความเป็นธรรม !”

ประเด็นที่น่าตกใจไม่ใช่แค่การแจกเงิน แต่คือการที่ชาวบ้านออกมาร้องเรียนเพราะรู้สึกว่า “เงินที่ได้น้อยเกินไป” ไม่คุ้มค่าเวลาที่เสียไป

คลิปเสียงเผยพฤติกรรมโกงเลือกตั้งในสุโขทัยอย่างชัดเจน
ภาพจาก : ท่านเปา

ภายในคลิปวิดีโอความยาวกว่า 1 นาที ปรากฏเสียงบทสนทนาระหว่างชาวบ้านสองคน ที่ยืนยันถึงพฤติการณ์การขนคนไปฟังปราศรัยและมีการแจกเงินกันอย่างโจ๋งครึ่ม โดยมีใจความสำคัญดังนี้

ชาวบ้านในคลิปยืนยันว่า “เขามาแจกตังค์” โดยแจกกันสดๆ ในพื้นที่จัดปราศรัย (บ้านหลังหนึ่ง) ทันทีที่ฟังจบ ผู้ที่ไปฟังจะต้อง “ยื่นบัตรประชาชน” และ “เซ็นชื่อ” กับคนที่มีหน้าที่จดบันทึก ถึงจะได้รับเงิน ชาวบ้านเล่าว่าเห็นรถกระบะ 2 คันขับเข้ามา และตนเองก็ยืนดูอยู่ว่าใครลงมาจากรถบ้าง

ทางด้านแอดมินเพจท่านเปา ได้คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นทั้งในเชิงเสียดสีและวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดว่า “อย่ายอม จ้างไปนั่งฟังปราศรัย ต้องได้ชั่วโมงละ 500 บาท พรรคไหนให้ราคาต่ำ ส่งหลักฐานมาที่เพจ”

พร้อมทิ้งท้ายด้วยความอัดอั้นตันใจต่อหน่วยงานตรวจสอบว่า “หดหู่กับประเทศนี้ชิบหาย รู้ว่ามีการเกณฑ์คนจ้างไปฟังปราศรัย แต่ กกต. แม่งเสือกเงียบ ปิดหู ปิดตา เอ๋อแดก ทั้งที่รู้ว่าแม่งผิดกฎหมายเลือกตั้งเต็ม ๆ”

จับตา กกต. สุโขทัย

กรณีนี้ถือว่ามีพยานหลักฐานเป็นคลิปเสียงที่ค่อนข้างชัดเจน สังคมจึงกำลังจับตามองว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจังหวัดสุโขทัย จะมีแอ็กชันในการเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและเอาผิดกับหัวคะแนนหรือพรรคการเมืองต้นเรื่องอย่างไร

ชาวบ้านสุโขทัยเรียกร้องความเป็นธรรมจาก กกต.
ภาพจาก : ท่านเปา

