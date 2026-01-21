บาเยิร์น มิวนิค พบ อูนิยง แซงต์-ชิลลัวส์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

21 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 7 ระหว่าง บาเยิร์น มิวนิค พบ อูนิยง แซงต์-ชิลลัวส์ ที่สนาม อัลลิอันซ์ อารีน่า เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก บาเยิร์น VS อูนิยง แซงต์-ชิลลัวส์ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 7
- แมตช์การแข่งขัน : บาเยิร์น มิวนิค พบ อูนิยง แซงต์-ชิลลัวส์
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 21 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : อัลลิอันซ์ อารีน่า
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 5
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
บาเยิร์น มิวนิค
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพเสือใต้ ของกุนซือ แวงซ็องต์ กอมปานี จะยังไม่มีชื่อของ โยซิป สตานิซิช กับ บารา ซาโปโก เอ็นดิอาย ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้อง คอนราด ไลเมอร์ ที่ติดโทษแบน
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น มานูเอล นอยเออร์ พร้อมกองหลัง 4 คน ทอม บิชอฟ, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, โจนาธาน ทาห์, ฮิโรกิ อิโตะ แดนกลางเป็น อเล็กซานดาร์ พาฟโลวิช, เลออน โกเร็ตซ์ก้า แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ไมเคิล โอลิเซ่, แซร์จ กนาบรี้, หลุยส์ ดิอาซ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น แฮร์รี่ เคน
อูนิยง แซงต์-ชิลลัวส์
ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ เดวิด ฮูเบิร์ต ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน แต่ยังเหลือเช็คความฟิตของ โมฮัมเหม็ด ฟูเซนี่
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น เยลล์ เชอร์เพน พร้อมแนวรับ 3 คน เฟเด เลย์เซน, เควิน แม็ค อัลลิสเตอร์, คริสเตียน เบอร์เจสส์ แดนกลางเป็น อานา คาไลลี่, อาเด็ม ซอร์กาเน่, คามิเอล ฟาน เด เพอร์รี่, อุสเซย์นู เนียง แนวรุกฝากความหวังไว้กับ มาร์ค กิเกอร์, อานูอาร์ ไอต์ เอล ฮาดจ์ ส่วนกองหน้าตัวเป็น โพรมิส เดวิด
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ บาเยิร์น – อูนิยง แซงต์-ชิลลัวส์
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- ไม่เคยเจอกันมาก่อน
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
บาเยิร์น มิวนิค
- 17/01/26 ชนะ ไลป์ซิก 5-1 (บุนเดสลีกา)
- 14/01/26 ชนะ โคโลญจน์ 3-1 (บุนเดสลีกา)
- 11/01/26 ชนะ โวล์ฟสบวร์ก 8-1 (บุนเดสลีกา)
- 06/01/26 ชนะ ซัลซ์บวร์ก 5-0 (กระชับมิตร)
- 21/12/25 ชนะ ไฮเดนไฮม์ 4-0 (บุนเดสลีกา)
อูนิยง แซงต์-ชิลลัวส์
- 17/01/26 ชนะ เมเคเลน 1-0 (เบลเยียม โปร ลีก)
- 14/01/26 ชนะ ด็องแดร์ 2-0 (เบลเยียม คัพ)
- 26/12/25 เสมอ เซอร์เคิ่ล บรูซ 1-1 (เบลเยียม โปร ลีก)
- 20/12/25 ชนะ ซุลเต้ วาเรเก็ม 2-0 (เบลเยียม โปร ลีก)
- 14/12/25 เสมอ ชาร์เลอรัว 1-1 (เบลเยียม โปร ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
บาเยิร์น มิวนิค (4-2-3-1) : มานูเอล นอยเออร์ (GK) – ทอม บิชอฟ, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, โจนาธาน ทาห์, ฮิโรกิ อิโตะ – อเล็กซานดาร์ พาฟโลวิช, เลออน โกเร็ตซ์ก้า – ไมเคิล โอลิเซ่, แซร์จ กนาบรี้, หลุยส์ ดิอาซ – แฮร์รี่ เคน
อูนิยง แซงต์-ชิลลัวส์ (3-4-2-1) : เยลล์ เชอร์เพน (GK) – เฟเด เลย์เซน, เควิน แม็ค อัลลิสเตอร์, คริสเตียน เบอร์เจสส์ – อานา คาไลลี่, อาเด็ม ซอร์กาเน่, คามิเอล ฟาน เด เพอร์รี่, อุสเซย์นู เนียง – มาร์ค กิเกอร์, อานูอาร์ ไอต์ เอล ฮาดจ์ – โพรมิส เดวิด
Thaiger ทายผลบอล บาเยิร์น มิวนิค 3-0 อูนิยง แซงต์-ชิลลัวส์
