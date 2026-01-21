ข่าวกีฬาฟุตบอล

บาเยิร์น มิวนิค พบ อูนิยง แซงต์-ชิลลัวส์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 21 ม.ค. 69

Photo of Bas Basเผยแพร่: 21 ม.ค. 2569 17:30 น.| อัปเดต: 21 ม.ค. 2569 16:37 น.
21 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 7 ระหว่าง บาเยิร์น มิวนิค พบ อูนิยง แซงต์-ชิลลัวส์ ที่สนาม อัลลิอันซ์ อารีน่า เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก บาเยิร์น VS อูนิยง แซงต์-ชิลลัวส์ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 7
  • แมตช์การแข่งขัน : บาเยิร์น มิวนิค พบ อูนิยง แซงต์-ชิลลัวส์
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 21 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
  • สนาม : อัลลิอันซ์ อารีน่า
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 5
Credit : FC Bayern München

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

บาเยิร์น มิวนิค

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพเสือใต้ ของกุนซือ แวงซ็องต์ กอมปานี จะยังไม่มีชื่อของ โยซิป สตานิซิช กับ บารา ซาโปโก เอ็นดิอาย ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้อง คอนราด ไลเมอร์ ที่ติดโทษแบน

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น มานูเอล นอยเออร์ พร้อมกองหลัง 4 คน ทอม บิชอฟ, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, โจนาธาน ทาห์, ฮิโรกิ อิโตะ แดนกลางเป็น อเล็กซานดาร์ พาฟโลวิช, เลออน โกเร็ตซ์ก้า แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ไมเคิล โอลิเซ่, แซร์จ กนาบรี้, หลุยส์ ดิอาซ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น แฮร์รี่ เคน

Credit : FC Bayern München

อูนิยง แซงต์-ชิลลัวส์

ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ เดวิด ฮูเบิร์ต ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน แต่ยังเหลือเช็คความฟิตของ โมฮัมเหม็ด ฟูเซนี่

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น เยลล์ เชอร์เพน พร้อมแนวรับ 3 คน เฟเด เลย์เซน, เควิน แม็ค อัลลิสเตอร์, คริสเตียน เบอร์เจสส์ แดนกลางเป็น อานา คาไลลี่, อาเด็ม ซอร์กาเน่, คามิเอล ฟาน เด เพอร์รี่, อุสเซย์นู เนียง แนวรุกฝากความหวังไว้กับ มาร์ค กิเกอร์, อานูอาร์ ไอต์ เอล ฮาดจ์ ส่วนกองหน้าตัวเป็น โพรมิส เดวิด

Credit : Royale Union Saint-Gilloise

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ บาเยิร์น – อูนิยง แซงต์-ชิลลัวส์

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • ไม่เคยเจอกันมาก่อน

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

บาเยิร์น มิวนิค

  • 17/01/26 ชนะ ไลป์ซิก 5-1 (บุนเดสลีกา)
  • 14/01/26 ชนะ โคโลญจน์ 3-1 (บุนเดสลีกา)
  • 11/01/26 ชนะ โวล์ฟสบวร์ก 8-1 (บุนเดสลีกา)
  • 06/01/26 ชนะ ซัลซ์บวร์ก 5-0 (กระชับมิตร)
  • 21/12/25 ชนะ ไฮเดนไฮม์ 4-0 (บุนเดสลีกา)

อูนิยง แซงต์-ชิลลัวส์

  • 17/01/26 ชนะ เมเคเลน 1-0 (เบลเยียม โปร ลีก)
  • 14/01/26 ชนะ ด็องแดร์ 2-0 (เบลเยียม คัพ)
  • 26/12/25 เสมอ เซอร์เคิ่ล บรูซ 1-1 (เบลเยียม โปร ลีก)
  • 20/12/25 ชนะ ซุลเต้ วาเรเก็ม 2-0 (เบลเยียม โปร ลีก)
  • 14/12/25 เสมอ ชาร์เลอรัว 1-1 (เบลเยียม โปร ลีก)
Credit : FC Bayern München

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

บาเยิร์น มิวนิค (4-2-3-1) : มานูเอล นอยเออร์ (GK) – ทอม บิชอฟ, ดาโยต์ อูปาเมกาโน่, โจนาธาน ทาห์, ฮิโรกิ อิโตะ – อเล็กซานดาร์ พาฟโลวิช, เลออน โกเร็ตซ์ก้า – ไมเคิล โอลิเซ่, แซร์จ กนาบรี้, หลุยส์ ดิอาซ – แฮร์รี่ เคน

อูนิยง แซงต์-ชิลลัวส์ (3-4-2-1) : เยลล์ เชอร์เพน (GK) – เฟเด เลย์เซน, เควิน แม็ค อัลลิสเตอร์, คริสเตียน เบอร์เจสส์ – อานา คาไลลี่, อาเด็ม ซอร์กาเน่, คามิเอล ฟาน เด เพอร์รี่, อุสเซย์นู เนียง – มาร์ค กิเกอร์, อานูอาร์ ไอต์ เอล ฮาดจ์ – โพรมิส เดวิด

Credit : Royale Union Saint-Gilloise

Thaiger ทายผลบอล บาเยิร์น มิวนิค 3-0 อูนิยง แซงต์-ชิลลัวส์

 

