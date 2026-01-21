ร่วมยินดี! นนนี่ ลูกสาว แอน สิเรียม ประกาศท้อง 4 เดือน หลังคนสงสัยภาพงานแต่ง

นนนี่ นนลนีย์ ลูกสาว แอน สิเรียม พูดเองจากปาก ประกาศท้องลูกคนแรก 4 เดือนแล้ว หลังหลายคนสงสัยภาพวันแต่งงาน คนบันเทิงและแฟนคลับร่วมยินดี
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดี ๆ ที่เกิดขึ้นกับคนในวงการบันเทิง เมื่อ นนนี่ นนลนีย์ ลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของ แอน สิเรียม หลังจากเพิ่งผ่านพ้นวันแต่งงานอันแสนหวานชื่นกับแฟนหนุ่มนอกวงการไปเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2569 ท่ามกลางบรรยากาศแสนอบอุ่น ณ Solhousebangkok
ล่าสุด นนนี่ ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับสามีในงานแต่งอีกครั้ง พร้อมระบุข้อความขอบคุณทุกคำอวยพร และทุกคนที่มาร่วมยินในงานแต่งของเธอ ก่อนที่จะประกาศข่าวดีว่า ตอนนี้เธอกำลังตั้งท้องลูกคนแรกได้ 4 เดือนแล้ว ทราบเพศแล้วเป็นลูกสาว
การที่ นนนี่ ออกมาประกาศในครั้งนี้ก็เป็นผลมาจากชาวเน็ตหลายคนตั้งคำถามหลังจากสังเกตเห็นว่า นนนี่มีน้ำมีนวลขึ้นมาก และบางมุมในงานแต่งก็เห็นช่วงท้องออกมาชัดเจน แต่ก็ยังไม่มีใครกล้าฟันธงเพราะคิดว่าอาจจะเป็นที่ชุด
“ผ่านไปแล้วสำหรับอีกวันที่มีความสุขมากๆ นนนี่ขอขอบคุณทุกๆคนที่มาร่วมงาน ทุกคำอวยพร ผู้ใหญ่ทุกๆท่านที่สละเวลามาแสดงความยินดีนะคะ นนนี่ขอขอบคุณแม่แอน ที่รักลูก ดูแลลูกมาตลอด ถ้าไม่มีแม่แอน วันนี้คงไม่สมบูรณ์แบบนี้ ขอบคุณพี่พีเค @djpk ที่มาเป็นพิธีกรให้นนนี่ ทำให้งานเพอร์เฟคมากกกก ขอบคุณพี่บอม สินเจริญ @katainoi_lalana และศิลปินทุกๆคน ที่ทำให้งานสนุก มีรอยยิ้มกันทุกคน ขอบคุณ @solhousebangkok ที่สร้างงานในฝันให้ออกมาสวยงามที่สุดค่ะ และสุดท้าย ขอบคุณสามี ที่รักและดูแลนนนี่อย่างดีเสมอ
เกือบลืม… สำหรับใครที่อยากรู้ว่าท้องรึป่าว ใช่ค่ะ ท้องได้ 4 เดือนแล้ว ได้ลูกสาวนะคะ ขอบคุณสำหรับคำยินดีค่ะ”
