นายกฯ กรีนแลนด์ สั่งเตือนประชาชน-ผนึกกำลังทหาร รับมือสหรัฐฯ หวั่นถูกฮุบเกาะ
นายกฯ กรีนแลนด์ เตือนประชาชนตุนอาหาร-เตรียมรับมือขั้นสุด หลัง “ทรัมป์” กดดันหนักหวังยึดครองเกาะ ไม่ตัดความเป็นไปได้สหรัฐฯ ใช้กำลังทหาร
เยนส์-เฟรเดอริก นีลเซน นายกรัฐมนตรีกรีนแลนด์ ออกแถลงเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น โดยไม่ตัดความเป็นไปได้ในกรณีเลวร้ายที่สุด หากสหรัฐอเมริกาตัดสินใจใช้ปฏิบัติการทางทหารเพื่อเข้าควบคุมเกาะกึ่งปกครองตนเองแห่งนี้ ซึ่งเป็นผลมาจากท่าทีของ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่ยังคงเดินหน้ากดดันอย่างหนักเพื่อจะเข้าครอบครองดินแดนในแถบอาร์กติกให้ได้
รัฐบาลกรีนแลนด์ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์ดังกล่าว โดย นีลเซน ได้สั่งการให้จัดตั้งทีมตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นการผนึกกำลังระหว่างหน่วยงานท้องถิ่น ตำรวจ และกองบัญชาการร่วมอาร์กติกของเดนมาร์ก พร้อมเตรียมรณรงค์ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชน และออกคำแนะนำให้ทุกครัวเรือนสำรองอาหารและของใช้จำเป็นไว้ในบ้านอย่างน้อย 5 วัน เพื่อความไม่ประมาท แม้จะมองว่าโอกาสการใช้กำลังทหารจะมีน้อย แต่ผู้นำกรีนแลนด์ย้ำชัดว่า ไม่อาจตัดความเป็นไปได้นี้ทิ้งไป
ทางด้าน โดนัลด์ ทรัมป์ ยังคงสงวนท่าทีและปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่จะใช้ยึดครองกรีนแลนด์ โดยระบุเพียงสั้นๆ ว่า “เดี๋ยวพวกคุณก็ได้รู้เอง” พร้อมทั้งประเมินว่าผู้นำชาติยุโรปอาจจะไม่ต่อต้านมากนัก เพราะสหรัฐฯ มีความจำเป็นต้องได้เกาะนี้มาครอบครอง นอกจากนี้ยังขู่ว่าจะงัดมาตรการขึ้นภาษีนำเข้ากับ 8 ประเทศในยุโรป โดยจะเริ่มที่ 10% และเพิ่มเป็น 25% ตามลำดับ หากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่อนุญาตให้สหรัฐฯ เข้าครอบครองกรีนแลนด์ได้
ความเคลื่อนไหวของกองทัพเดนมาร์ก ได้เปิดเผยข้อมูลการซ้อมรบและระบุว่ากำลังเสริมสร้างความแข็งแกร่งของกำลังพล ทั้งในกรีนแลนด์และมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป ขณะที่ชาติยุโรปต่างๆ กำลังเร่งพิจารณามาตรการตอบโต้ทางเศรษฐกิจ หากสหรัฐฯ ยังคงเดินหน้ากดดันด้วยกำแพงภาษี ซึ่งนายกรัฐมนตรีกรีนแลนด์ยอมรับว่า ขณะนี้ประเทศกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากและตึงเครียดที่สุด
ที่มา: CNBC
