โพลสหรัฐฯ เผย ปชช. ส่วนใหญ่ค้าน “ทรัมป์” เข้าครอบครองกรีนแลนด์
สำนักข่าว CNN กางผลโพลพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 75% ค้านแนวคิดของนายทรัมป์ที่จะเข้าครอบครองกรีนแลนด์
เมื่อวันที่ 16 มกราคม สำนักข่าว CNN รายงานว่าผลโพลของ CNN เกี่ยวข้องกับที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศว่าต้องการครอบครองกรีนแลนด์ พบว่าประชาชนกว่าร้อยละ 75 ที่ทำแบบสำรวจคัดค้านแนวคิดของนายทรัมป์
แม้แต่ในหมู่ผู้สนับสนุนของประธานาธิบดีเองก็ยังมีความเห็นแตกออกเกือบกึ่งหนึ่ง โดยร้อยละ 50 ของพรรครีพับลิกันและผู้ที่เป็นอิสระแต่เอนเอียงไปทางรีพับลิกันระบุว่าสนับสนุน ขณะที่อีกร้อยละ 50 คัดค้าน
ส่วนพรรคเดโมแครตและผู้ที่เป็นอิสระแต่เอนเอียงไปทางเดโมแครตคัดค้านมาตรการนี้อย่างหนัก โดยภาพรวมมีผู้คัดค้านถึงร้อยละ 94 และในจำนวนนี้ร้อยละ 80 ระบุว่าคัดค้านอย่างแข็งกร้าว นอกจากนี้ ประมาณ 8 ใน 10 ของผู้ที่เป็นอิสระซึ่งไม่ได้เอนเอียงไปทางพรรคใดพรรคหนึ่งก็แสดงท่าทีคัดค้านเช่นกัน
ขณะที่นายทรัมป์เองแสดงจุดยืนแข็งกร้าวว่า “อะไรที่น้อยกว่าการที่สหรัฐฯครอบครองกรีนแลนด์ เป็นเรื่องรับไม่ได้” หลังจากที่สหรัฐฯ ได้เข้าเจราจากับตัวแทนของเดนมาร์ก
