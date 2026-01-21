จิน จรินทร์ โต้เดือด หลังถูกแซะ เป็นพ่อเ…ี้ย กวาง รติชา วอนเห็นใจ ยกลูกเขามาก่อนเสมอ

ข่าวดาราบันเทิง

จิน จรินทร์ โต้กลับเดือด หลังถูกชาวเน็ตแซะแรง “เป็นพ่อเ…ี้ย” ด้าน กวาง รติชา วอนเห็นใจ ย้ำเสมอให้ลูกเขาเป็นนัมเบอร์วัน

ถึงกับควบคุมอารณ์โกรธเอาไว้แทบจะไม่อยู่กันเลยทีเดียว หลัง จิน จรินทร์ อดีตสามี หนิง ปณิตา ถูกชาวเน็ตแซะอย่างรุนแรงเกี่ยวกับเรื่องลูกว่า ทำไมถึงเป็นพ่อที่ไม่ดี เป็นพ่อที่เ..ี้.x ซึ่งคำพูดเหล่านี้เริ่มหนาหูมากขึ้นในช่วงหลังจากที่ น้องณิริน เคยออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าใช้การเต้นและร้องเพลงในการทำให้ตัวเองมีความสุขและมูฟออนจากเรื่องของพ่อได้

ล่าสุด 20 ม.ค. 69 จิน จรินทร์ ได้ขึ้นไลฟ์ติ๊กต็อก พร้อมกับแฟนสาว กวาง รติชา คอมเมนต์แซะเหล่านี้ก็ขึ้นมาเต็มหน้าไลฟ์ จนตัวจินเองถึงกับของขึ้น และสวนกลับคนแซะในทันทีกลางไลฟ์เลยว่า

“ทำไมต้องมองเป็นพ่อเหี้Xด้วย ต้องมานั่งเล่าไหมว่าทำอะไรบ้าง วันที่เราจบชีวิตคู่ เราสงสารลูกเราที่สุด แต่ในเมื่อชีวิตของคน 2 คนมันอยู่กันไม่ได้ ก็ต้องเป็นอย่างนั้น คุณมีสิทธิ์อะไรมาพูดแบบนี้ รู้หรือเปล่าตอนที่ลูกเกิดจนถึงจบชีวิตครอบครัวของผม ผมดูแลเขายังไง ต้องเล่าไหมว่าผมทำยังไงบ้าง ได้ยินมาแบบนี้ทุกวันมันเหนื่อยนะ

ในช่วงเวลานั้นเราทำดีที่สุดแล้ว คนที่มาเขียนป่วน คุณไม่รู้หรอก อย่ามาพาดพิงใครก็ตามที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ คนที่จะมาป่วน เรารู้ว่าทำไปต้องการอะไร แต่เราก็โง่นะที่ไปตอบมัน แต่วันนี้ขอตอบ เพราะอยากให้ทุกคนรู้ ด้วยความที่จินไม่เคยออกมาแก้ตัวสักเรื่อง ไม่เคยพูดอะไร หรือบอกว่าทำอะไรบ้าง เลยจะโดนด่ามาตลอดเป็นพ่อที่เหี้X หน้าที่ของเราทำเต็มที่ ณ ตอนนั้น ถามว่าตอนนี้อยากทำไหม ก็อยู่ที่สถานการณ์ปัจจุบัน”

ด้าน กวาง รติชา แฟนสาว เปิดใจพูดเสริมขึ้นมาว่า “ไม่อยากให้พูดในสิ่งที่ผ่านมา ทุกคนเจ็บปวดทั้งนั้นแหละ เกี่ยวกับเรื่องลูก เราเป็นพ่อเป็นแม่เราเจ็บปวดอยู่แล้ว คนที่พิมพ์มาอาจจะไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่คน เขาก็ไม่รู้ คือคุณจี้คำถามไป บางทีคุณไม่รู้หรอกคนฟังเขาเจ็บปวด ฉะนั้นเนี่ยอย่าไปพูดทำร้ายใครเลย

จริง ๆ เราก็ไม่เคยที่จะพาดพิง กวางจะบอกพี่จินเสมอ ไม่พูด อย่าพูดอะไร ทำของเราไป ความจริงทุกอย่างมันไม่มีวันตาย ค่อยๆ ทำไป แต่บางอย่างมันไม่ใช่ว่าเราจะทำไม่ได้เลย ใช้ชีวิตไม่ได้เลย โพสต์อะไรไม่ได้เลย ก็ไม่ใช่ บางทีเราต้องเดินหน้าเหมือนกัน กวางไม่ได้มาเพื่ออยากโชว์สวีทแค่ไหน กวางจะทำแบบนั้นไปทำไม กวางไม่ได้อยากจะทำแบบนั้น มันไม่ได้มีความตั้งใจแบบนั้นเลยนะคะ

ขอบคุณทุกกำลังใจ แต่ไม่ต้องให้กำลังใจกวาง เพราะอยู่ตรงจุดนี้ กวางเข้ามาไม่ได้หรือเสียอะไร อยากให้กำลังใจพี่จินดีกว่า ช่วยซัปพอร์ตเขา เชื่อว่าทุกอย่างต้องใช้เวลา มันจะดีกว่านี้และจะค่อย ๆ ดีขึ้น วันนึงไม่ว่าจะเป็นลูกหรือใคร จะเข้าใจในสิ่งที่เราทำ

กวางก็มีลูกเข้าใจตรงนี้ และบอกพี่จินเสมอให้ยึดลูกเป็นนัมเบอร์วัน ไม่ต้องมาห่วงหนู เรารู้เพราะเป็นแม่คน รู้ว่าอะไรที่สำคัญที่สุดในชีวิตคนเป็นพ่อและแม่ ยึดลูกเป็นหลัก ไม่ว่าเขาจะมีปัญหาอะไร เราอาจไม่ได้อยู่เลี้ยงเขา แต่ถ้าวันนึงเขามีปัญหาและนึกถึงเรา เราจะรีบไปเลย เราให้ความสำคัญกับเขาอันอับแรกเสมอ ไม่ต้องห่วงว่ากวางจะไม่ให้พี่จินเพราะกวางเข้าใจหัวอกพี่จินมาก ๆ ถ้าเป็นตัวกวางก็เลือกลูกเป็นนัมเบอร์วันเหมือนกัน แต่ต้องดูว่าบริบทนั้น เราไปเจอเขาได้ไหม เราทำได้แค่ไหน

