กกต. เปิดยอดเงินบริจาคประจำเดือน พ.ค. 68 “ภูมิใจไทย” พุ่ง 58 ล้าน
กกต. เปิดยอดเงินบริจาคประจำเดือน พ.ค. 68 โดยเป็นพรรคภูมิใจไทยที่มีผู้บริจาคมากสุดที่ 58 ล้าน ขณะที่พรรคประชาชนอยู่ที่ 1.4 ล้าน
สำนักงาน กกต. เปิดเผยยอดเงินบริจาคให้กับพรรคการเมืองประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 จำนวน 17 พรรคการเมือง โดยมีผู้บริจาคเงินให้พรรคการเมืองที่มีจำนวนเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปจำนวน 222 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 82,020,680.81 บาท
สำหรับพรรคที่มีผู้บริจาคสูงสุด คือ พรรคภูมิใจไทย มีผู้บริจาค 109 คน จำนวนเงิน 58,000,000 บาท
พรรคประชาชน จำนวน 56 คน จำนวนเงิน 1,486,500 บาท และทรัพย์สินมูลค่า 22,800 บาท
พรรคประชาธิปัตย์ มีผู้บริจาค 22 คน จำนวนเงิน 6,140,000 บาท
พรรคไทยภักดี มีผู้บริจาค 10 คน จำนวนเงิน 290,000 บาท
พรรครวมไทยสร้างชาติ มีผู้บริจาค 5 คน จำนวนเงิน 1,200,000 บาท
พรรคประชาชาติ มีผู้บริจาค 4 คน จำนวนเงิน 370,000 บาท
พรรคเศรษฐกิจ มีผู้บริจาค 3 คน จำนวนเงิน 31,750.81 บาท
พรรคไทยก้าวใหม่ มีผู้บริจาค 2 คน 5,400,000 บาท
พรรคโอกาสใหม่ มีผู้บริจาค 2 คน จำนวนเงิน 1,000,000 บาท และทรัพย์สิน 125,000 บาท
พรรคปวงชนไทย ผู้บริจาค 2 คน จำนวนเงิน 324,630 บาท และประโยชน์อื่นใด 20,000 บาท
พรรคพลังประชารัฐ มีผู้บริจาค 1 คน จำนวนเงิน 4,645,000 บาท
พรรคกล้าธรรม ผู้บริจาค 1 คน จำนวนเงิน 1,150,000 บาท
พรรคบ้านเมือง มีผู้บริจาค 1 คน จำนวนเงิน 1,500,000 บาท
พรรคไทยรวมพลัง มีผู้บริจาค 1 คน จำนวนเงิน 200,000 บาท
พรรคกล้า มีผู้บริจาค 1 คน จำนวน 100,000 บาท
พรรคเพื่อไทย ผู้บริจาค 1 คน จำนวน 10,000 บาท และพรรคอนาคตไทย ผูบริจาค 1 คน จำนวน 5,000 บาท
