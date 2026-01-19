กต. เผย “ทรัมป์” เชิญไทยเข้าร่วมบอร์ดสันติภาพ ยังอยู่ในระหว่างการศึกษา
กระทรวงการต่างประเทศ เผย โดนัลด์ ทรัมป์ เชิญไทยเข้าร่วมบอร์ดสันติภาพ ตอนนี้ไทยยังอยู่ในระหว่างการศึกษารายละเอียด
กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เปิดเผยว่าไทยได้รับหนังสือเชิญจากนายโดนัลด์ เจ. ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับ Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict และข้อริเริ่มของสหรัฐฯ ในการจัดตั้งคณะกรรมการสันติภาพ (Board of Peace) และอยู่ระหว่างศึกษารายละเอียด
ในหลักการ ไทยยินดีกับข้อริเริ่มใด ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนสันติภาพที่ยั่งยืนในตะวันออกกลางและความพยายามดำเนินการด้านมนุษยธรรม เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของชาวปาเลสไตน์ และหวังว่าข้อริเริ่มจะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของชาวปาเลสไตน์และได้รับการสนับสนุนโดยประเทศในภูมิภาค
ไทยยืนยันการสนับสนุนความพยายามที่ดำเนินการอยู่ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุแนวทางสองรัฐ ที่มีรัฐอิสราเอลและรัฐปาเลสไตน์อยู่เคียงคู่กันอย่างสันติและมีความมั่นคง บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและข้อมติสหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง
สำหรับคณะกรรมการสันติภาพนั้น เป็นองค์การระหว่างรัฐบาลที่นำโดยสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ตามที่ระบุอย่างเป็นทางการว่า เพื่อส่งเสริมเสถียรภาพ ฟื้นฟูการปกครองที่น่าเชื่อถือและชอบด้วยกฎหมาย และสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหรือถูกคุกคามจากความขัดแย้ง โดยแนวคิดการจัดตั้งคณะกรรมการดังกล่าวได้รับการเสนอโดยนายทรัมป์ ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2568 และมีการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการโดยทรัมป์เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2569
