กกต. รับคำร้องปมโห่ “ธนาธร” ขึ้นดีเบตชลบุรี สอบมีพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังไหม?
กกต. รับคำร้องแล้วกรณีที่มวลชนโห่ ธนาธร ขณะขึ้นดีเบตชลบุรี เตรียมสอบเพิ่มเติมว่ามีพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังไหม ถ้ามีดำเนินการเอาผิด
นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร รองหัวหน้าพรรคประชาชน เรียกร้องให้มีการตรวจสอบกรณีปรากฏภาพกลุ่มบุคคลแสดงอาการข่มขู่คุกคามนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของพรรคประชาชน ขณะขึ้นเวที ที่จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 11 ม.ค.2569 ที่ผ่านมา ว่าเป็นการเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่นั้น
โดยในประเด็นนี้นายแสวงกล่าวว่า ส่วนตัวยังไม่ได้รับคำร้อง แต่ได้รับแจ้งจาก กกต. จ.ชลบุรีว่าได้รับคำร้องแล้ว ซึ่งต้องแยก 2 อย่าง คือ ผิดกฎหมายเลือกตั้ง และผิดกฎหมายบ้านเมืองด้วยหรือไม่ โดยหากเป็นการกระทำผิดกฎหมายบ้านเมืองจะเป็นลักษณะการหมิ่นประมาท ก็จะต้องส่งให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการต่อไป แต่หากเป็นกฎหมายเลือกตั้ง จะเป็นลักษณะการใส่ร้าย คุกคามหรือข่มขู่ให้ลงคะแนน/ออกเสียง ให้ผู้สมัครใดหรือพรรคการเมืองใด ซึ่งต้องดูลักษณะพฤติการณ์ แต่ทั้งนี้คงจะไม่ปล่อยผ่าน เพราะ กกต. ต้องทำให้บรรยากาศการเลือกตั้งดีไปจนถึงวันเลือกตั้ง ซึ่งนับวันหลังจากนี้คงจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ก็ต้องรักษาระดับเอาไว้ให้ได้
เมื่อถามว่า หากพบว่าผู้กระทำผิดมีพรรคการเมืองหรือผู้สมัครอยู่เบื้องหลังจะมีความผิดหรือไม่ นายแสวงบอกว่า หากเป็นการกระทำผิดกฎหมายก็ต้องถูกดำเนินการอยู่แล้ว แต่ก็ต้องดูพฤติกรรมว่าสิ่งที่ทำนั้น ผิดกฎหมายหรือไม่ ต้องตรวจสอบก่อน และเมื่อเป็นสำนวนแล้ว ผิดหรือถูกก็ต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน แต่หากเป็นความไม่พอใจของประชาชนที่ไปรวมตัวกัน แล้วทำพฤติการณ์ผิดกฎหมาย ก็มีความผิดอยู่แล้ว เพราะทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมาย
ส่วนกรณีที่หลายพรรคการเมืองมีการโต้ตอบกันเข้มข้นมากขึ้นในช่วงนี้นั้น นายแสวง บอกว่า หากเป็นการแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ที่เป็นไปโดยสุจริต ไม่เข้าข่ายการใส่ร้ายก็สามารถทำได้ทั้งนั้น คงไม่ต้องไปเตือนกัน เพราะทุกคนก็พยายามจะหาคะแนนเสียง อะไรที่เป็นคะแนนเสียงได้ไม่ผิดกฎหมาย ทุกคนก็ต้องทำ เพียงแต่อย่าให้เลยกรอบของกฎหมาย
