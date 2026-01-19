กกต. เข้าสอบ ชาวบ้านร้องผู้สมัครนายก อบต. เบี้ยวจ่ายค่าซื้อเสียง 500 บาท
กกต. เข้าสอบแล้ว หลังมีคลิป ชาวบ้านร้องผู้สมัครนายก อบต. ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ เบี้ยวจ่ายค่าซื้อเสียง 500 บาท ดำเนินการเคร่งครัด
นายสุรพงษ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ให้สัมภาษณ์หลังจากที่สื่อมวลชนได้เผยแพร่คลิปของหญิงคนหนึ่ง ซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ออกมาพูดในลักษณะน้อยใจกึ่งโวยวายว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้สมัครนายก อบต.และผู้สมัครสมาชิก อบต.
โดยหญิงคนดังกล่าวอ้างว่า ตัวเองไม่ได้รับเงินค่าลงคะแนนเสียงให้จำนวนเงิน 500 บาท จากผู้สมัคร ทั้งที่คนอื่นได้เหมือนกันหมด ยกเว้นคนในคุ้มของตัวเอง และยังมีกลุ่มวัยรุ่นอีกหลายคนที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ เพื่อมาลงคะแนนเสียงให้ตามสัญญา แต่กลับเบี้ยวไม่ยอมจ่ายเงินให้ ซึ่งต่อมาภรรยา อบต. โทรมาบอกว่าเดี๋ยวจ่ายให้ แต่สุดท้ายก็ไม่ได้จ่ายให้นั้น
นายสุรพงษ์ กล่าวว่า กกต.ได้รับเรื่องและดูคลิปทั้งหมดที่ออกตามสื่อแล้ว หลังจากนี้จะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สืบสวนสอบสวนตามกระบวนการ ทั้งนี้จะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพราะบางครั้งอาจจะเป็นลูกเล่นทางการเมืองของฝั่งตรงข้ามที่ไม่สนับสนุน ทำคลิปปลอมขึ้นมาก็เป็นได้
โดยจะสอบสวนอย่างละเอียด หากพบว่าเป็นข้อมูลจริง กกต.ก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยไม่ละเว้นว่าจะเป็นใคร สำหรับการเลือกตั้ง นายกและสมาชิก อบต. เมื่อวันที่ 11 ม.ค. ที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาแล้ว 9 เรื่อง อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนหาข้อมูลเพื่อนำมาพิจารณาบทลงโทษต่อไป
