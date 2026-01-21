กัมพูชารวบ “กวง ลี่” นักธุรกิจยศใหญ่ในเขมร เอี่ยวเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์
กัมพูชารวบ กวง ลี่ หรือ ฮว๋าง จี้-ม่าว อีกหนึ่งธุรกิจดัง เอี่ยวเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์ เคยออกสารคดี BBC ซึ่งทางการกัมพูชาปฏิเสธว่าไม่จริง
เมื่อวันที่ 21 มกราคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า ทางการกัมพูชาได้จับกุม ฮว๋าง จี้-ม่าว หรือ กวง ลี่ นักธุรกิจสัญชาติกัมพูชาวัย 50 ปี ฐานความผิด ในข้อหาการลักลอบจัดหาคนไปแสวงหาประโยชน์, ฉ้อโกงร้ายแรง, การก่ออาชญากรรมเป็นขบวนการ และการฟอกเงิน จากคดีที่ถูกกล่าวหาว่าเกิดขึ้นในกัมพูชาและพื้นที่อื่น
โดยเบื้องต้นศาลในกรุงพนมเปญตัดสินให้ควบคุมตัวเขาไว้เพื่อรอการพิจารณาคดีต่อไป และทางการกัมพูชาระบุว่าพวกขเาจะทำการขยายผสอบสวนเพื่อหาผู้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายมิจฉาชีพนี้ต่อไป
สำหรับนายกวงลี่ เป็นนักธุรกิจชื่อดังของเขมรที่เป็นเจ้าของโรงแรมและคาสิโนหลายแห่งในสีหนุหวิลล์ นอกจากนี้ทาง BBC เคยทำสารคดีสอบสวนธุรกิจของนายกวงลี่ ผ่านสายตาของชายจีนที่ถูกหลอกไปเป็นมิจฉาชีพและต้องทำโรแมนซ์สแกมหลอกชาวยุโรปและชาวอเมริกัน
โดยชายจีนคนดังกล่าวเล่าว่าเขาเห็นเหยื่อที่ถูกหลอกเหมือนเขาโดนลากออกจากห้องและทำร้ายร่างกายเนื่องจากทำผิดพลาด ซึ่งสุดท้ายชายจีนคนดังกล่าวตัดสินใจโดดหนีจากอาคารชั้น 3 หลบหนี ก่อนจะได้รับการดูแลและถูกนำตัวส่งประเทศจีนในที่สุด ซึ่งหลังสารคดีเผยแพร่ออกไปทางกัมพูชาปฏิเสธว่าสารคดีชุดนี้ไม่มีมูลความจริง
นอกจากนี้นายกวงลี่ยังเคยได้รับยศ เนี๊ยะออกญา ซึ่งเป็นหนึ่งในราชอิสริยาภรณ์สูงสุดของกัมพูชา โดยอีกคนที่เคยได้รับตำแหน่งยศดังกล่าวคือ เฉิน จื้อ อีกหนึ่งนักธุรกิจจีนที่ถูกจับฐานความผิดเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ไปก่อนหน้านี้
