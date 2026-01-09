เปิดภาพนาทีส่งตัว “เฉิน จื้อ” เจ้าพ่อสแกมเมอร์ กลับจีน หลังถูกจับที่เขมร
เปิดภาพนาทีส่งตัว เฉิน จื้อ เจ้าพ่อสแกมเมอร์ ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทปรินซ์กรุ๊ป ขึ้นเครื่องบินกลับจีน หลังถูกจับที่เขมร ยังไม่รู้โดนข้อหาอะไร
เมื่อวันที่ 9 มกราคม สำนักข่าว เดอะการ์เดียน ได้เผยแพร่ภาพวินาทีนำตัว เฉินจื้อ มหาเศรษฐีชาวจีน ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการตั้งศูนย์สแกมเมอร์ออนไลน์ และฟอกเงิน
เบื้องต้นยังไม่ทราบว่านายเฉินจื้อจะถูกตั้งข้อหาอะไรในประเทศจีน โดยกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่า ทางการกำลังร่วมมือกันเพื่อต่อสู้กับการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมข้ามพรมแดน
ซึ่งสำนักข่าวเดอะการ์เดียนระบุว่าอีกว่าการจับกุม เฉินจื้อ ถือเป็นก้าวใหญ่ที่สุดในการกวาดล้างกลุ่มมิจฉาชีพที่กระจายไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงไต้ ซึ่งมีคนงานหลายพันคน ซึ่งถูกลักพาตัวหรือหลอกลวงมาจากทั่วโลก
ทั้งนี้เมื่อช่วงเดือนตุลาคม 2568 เว็บไซต์ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ประกาศว่า สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ และ เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน ได้ประสานงานใกล้ชิดกับ สำนักงานต่างประเทศ เครือจักรภพ และการพัฒนา ของสหราชอาณาจักร ร่วมกันจัดการกับเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์ที่เล็งเป้ามายังประชาชน
โดยทางสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศได้ออกมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายจำนวน 146 ราย ที่อยู่ในเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ปรินซ์ โฮลดิง กรุ๊ป (Prince Group TCO) ซึ่งมีฐานอยู่ในกัมพูชา โดยมี เฉิน จื้อ ชาวกัมพูชาเป็นผู้นำ เครือข่ายนี้ดำเนินอาณาจักรอาชญากรรมข้ามชาติผ่าน การหลอกลวงการลงทุนออนไลน์ ที่มุ่งเป้าไปยังชาวอเมริกันและผู้คนทั่วโลก
