สื่อนอกเผย “เฉิน จื้อ” ส่อจำคุกตลอดชีวิต หลังถูกส่งตัว กลับไปดำเนินคดีที่จีน
“เฉิน จื้อ” ถูกส่งตัวกลับจีน เซ่นคดีฉ้อโกง-ค้ามนุษย์ข้ามชาติ ส่อรับโทษจำคุกตลอดชีวิต พร้อมถูกยึดทรัพย์สินมหาศาล หลังกัมพูชาถอดสัญชาติ
9 ม.ค. 2569 – หลังจากที่ เฉิน จื้อ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ปรินซ์ กรุ๊ป ได้ถูกทางการกัมพูชาจับกุมและส่งตัวกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศจีนก่อนหน้านี้ ในฐานะผู้ร้ายข้ามแดน สื่อของเกาหลีใต้ ได้รายงานว่า เฉิน จื้อ อาจต้องได้รับบทลงโทษขั้นรุนแรงตามกฎหมายอาญาของจีน ซึ่งอาจหนักถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิต หรือมากกว่านั้น จากข้อหาฉ้อโกงทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่และการบังคับใช้แรงงาน
การจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ยื่นฟ้อง เฉิน จื้อ ในข้อหาฉ้อโกงผ่านระบบโทรคมนาคมและฟอกเงินเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งระบุให้ ปรินซ์ กรุ๊ป เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และใช้มาตรการคว่ำบาตรอย่างรุนแรง นอกจากนี้ กษัตริย์กัมพูชายังได้มีพระราชกฤษฎีกาถอดสัญชาติกัมพูชาของเฉิน จื้อ เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ทำให้ถูกเนรเทศส่งตัวกลับจีนอย่างรวดเร็ว
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคาดการณ์ว่า กระบวนการสอบสวนและพิจารณาคดีในจีนจะต้องใช้เวลานานนับปี เนื่องจากความซับซ้อนของเครือข่ายอาชญากรรมที่ครอบคลุมทั้งจีน กัมพูชา เมียนมา และลาว เฉพาะการตรวจสอบเส้นทางการเงินข้ามพรมแดนเพียงอย่างเดียว อาจต้องใช้เวลาถึง 1-2 ปี โดยอัยการสหรัฐฯ มีหลักฐานชี้ชัดว่า เฉิน จื้อ เป็นผู้สั่งการและใช้ความรุนแรงต่อแรงงานในนิคมฉ้อโกง ซึ่งสอดคล้องกับรายงานที่ว่าหน่วยงานสอบสวนของจีนได้รวบรวมหลักฐานมัดตัวไว้จำนวนมากแล้ว
ประเด็นที่ทั่วโลกจับตามองต่อไปคือการติดตามทวงคืนทรัพย์สินมหาศาลที่ถูกซุกซ่อนไว้ โดยมีรายงานว่าสหรัฐฯ ได้ยึดบิตคอยน์มูลค่ากว่า 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ พร้อมกับตำรวจฮ่องกงได้อายัดทรัพย์สินมูลค่า 2,750 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ซึ่งเชื่อว่าเป็นของเฉิน จื้อ ทั้งนี้ เฉิน จื้อ ได้ใช้บริษัทนอมินีกว่า 100 แห่งใน 30 ประเทศเพื่อฟอกเงิน ทำให้กระบวนการติดตามทรัพย์สินและการเจรจาแบ่งปันระหว่างรัฐบาลสหรัฐฯ และจีน อาจกลายเป็นข้อพิพาทระหว่างประเทศที่ยืดเยื้อ
สำหรับผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการดังกล่าว ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการชดเชยค่าเสียหายอาจต้องใช้เวลานานหลายปี กว่าจะได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากต้องรอให้คดีสิ้นสุดและมีการจัดสรรเงินทุนที่ยึดมาได้เสร็จสิ้นเสียก่อน
ที่มา: ATV News
