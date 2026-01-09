ข่าวต่างประเทศ

สื่อนอกเผย “เฉิน จื้อ” ส่อจำคุกตลอดชีวิต หลังถูกส่งตัว กลับไปดำเนินคดีที่จีน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 ม.ค. 2569 11:55 น.| อัปเดต: 09 ม.ค. 2569 11:55 น.
86
สื่อนอกเผย "เฉิน จื้อ" ส่อจำคุกตลอดชีวิต หลังถูกส่งตัวกลับ ดำเนินคดีที่จีน

“เฉิน จื้อ” ถูกส่งตัวกลับจีน เซ่นคดีฉ้อโกง-ค้ามนุษย์ข้ามชาติ ส่อรับโทษจำคุกตลอดชีวิต พร้อมถูกยึดทรัพย์สินมหาศาล หลังกัมพูชาถอดสัญชาติ

9 ม.ค. 2569 – หลังจากที่ เฉิน จื้อ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการ ปรินซ์ กรุ๊ป ได้ถูกทางการกัมพูชาจับกุมและส่งตัวกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศจีนก่อนหน้านี้ ในฐานะผู้ร้ายข้ามแดน สื่อของเกาหลีใต้ ได้รายงานว่า เฉิน จื้อ อาจต้องได้รับบทลงโทษขั้นรุนแรงตามกฎหมายอาญาของจีน ซึ่งอาจหนักถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิต หรือมากกว่านั้น จากข้อหาฉ้อโกงทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่และการบังคับใช้แรงงาน

การจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ยื่นฟ้อง เฉิน จื้อ ในข้อหาฉ้อโกงผ่านระบบโทรคมนาคมและฟอกเงินเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งระบุให้ ปรินซ์ กรุ๊ป เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และใช้มาตรการคว่ำบาตรอย่างรุนแรง นอกจากนี้ กษัตริย์กัมพูชายังได้มีพระราชกฤษฎีกาถอดสัญชาติกัมพูชาของเฉิน จื้อ เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ทำให้ถูกเนรเทศส่งตัวกลับจีนอย่างรวดเร็ว

นายเฉิน จื้อ ประธานกรรมการ ปรินซ์ กรุ๊ป
ภาพจาก: zaobao

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคาดการณ์ว่า กระบวนการสอบสวนและพิจารณาคดีในจีนจะต้องใช้เวลานานนับปี เนื่องจากความซับซ้อนของเครือข่ายอาชญากรรมที่ครอบคลุมทั้งจีน กัมพูชา เมียนมา และลาว เฉพาะการตรวจสอบเส้นทางการเงินข้ามพรมแดนเพียงอย่างเดียว อาจต้องใช้เวลาถึง 1-2 ปี โดยอัยการสหรัฐฯ มีหลักฐานชี้ชัดว่า เฉิน จื้อ เป็นผู้สั่งการและใช้ความรุนแรงต่อแรงงานในนิคมฉ้อโกง ซึ่งสอดคล้องกับรายงานที่ว่าหน่วยงานสอบสวนของจีนได้รวบรวมหลักฐานมัดตัวไว้จำนวนมากแล้ว

ประเด็นที่ทั่วโลกจับตามองต่อไปคือการติดตามทวงคืนทรัพย์สินมหาศาลที่ถูกซุกซ่อนไว้ โดยมีรายงานว่าสหรัฐฯ ได้ยึดบิตคอยน์มูลค่ากว่า 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ พร้อมกับตำรวจฮ่องกงได้อายัดทรัพย์สินมูลค่า 2,750 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง ซึ่งเชื่อว่าเป็นของเฉิน จื้อ ทั้งนี้ เฉิน จื้อ ได้ใช้บริษัทนอมินีกว่า 100 แห่งใน 30 ประเทศเพื่อฟอกเงิน ทำให้กระบวนการติดตามทรัพย์สินและการเจรจาแบ่งปันระหว่างรัฐบาลสหรัฐฯ และจีน อาจกลายเป็นข้อพิพาทระหว่างประเทศที่ยืดเยื้อ

สำหรับผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการดังกล่าว ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการชดเชยค่าเสียหายอาจต้องใช้เวลานานหลายปี กว่าจะได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากต้องรอให้คดีสิ้นสุดและมีการจัดสรรเงินทุนที่ยึดมาได้เสร็จสิ้นเสียก่อน

ที่มา: ATV News

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

เปิดคลิปวินาทีระทึก คนร้ายขว้างระเบิดใส่ส.ส.หญิงฮอนดูรัส กลางฝูงชนหน้ารัฐสภา

7 นาที ที่แล้ว
แนวข้อสอบ ก.พ. 69 มีการแบ่งออกเป็น e-Exam และ Paper &amp; Pencil ข่าว

แนวข้อสอบ ก.พ. 69 สรุปวิชาที่ออก เจาะโครงสร้างข้อสอบ พร้อมตัวอย่าง

8 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เอาอีกแล้ว! ตลาดน้ำดัง โขกค่าไข่เจียว 400 นักท่องเที่ยวลั่น ขอไม่กลับไปอีกแล้ว

8 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“โรม” ย้ำความสำคัญในการจี้ตัว “เบน สมิธ” กุมข้อมูลขยายผลไทยเทา

8 นาที ที่แล้ว
เหน่ง เหม่งจ๋าย เผยสาเหตุออกมารับงานเอง ยันไม่ทะเลาะ บอล เชิญยิ้ม รักกันเหมือนเดิม บันเทิง

เหน่ง เหม่งจ๋าย เผยสาเหตุออกมารับงานเอง ยันไม่ทะเลาะ บอล เชิญยิ้ม รักกันเหมือนเดิม

9 นาที ที่แล้ว
ดี้ นิติพงษ์ ย้อนนาทีเข้าเฝ้าเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ข่าวในพระราชสำนัก

ดี้ นิติพงษ์ ย้อนนาทีเข้าเฝ้า เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงเซลฟี่เป็นกันเองอย่างใกล้ชิด

22 นาที ที่แล้ว
ข่าว

อบจ.สุราษฎร์ธานี ยอมแล้ว ประกาศจัดงานวันเด็ก หน้าสำนักงานเทศบาลฯ

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. เผย 10 สส. เอี่ยวพนันออนไลน์ ถ้าถูกปล่อยตัวก่อน 8 ก.พ. ไม่ขาดคุณสมบัติ

48 นาที ที่แล้ว
หวยลาววันนี้ 9/1/69 ตรวจผลหวยลาวพัฒนา หวยลาว

หวยลาววันนี้ 9/1/69 ตรวจผลหวยลาวพัฒนา งวดวันศุกร์ ส่งท้ายสัปดาห์แรกของปี

50 นาที ที่แล้ว
สรุปให้ &quot;ประท้วงอิหร่าน&quot; คนอดอยากลงถนน ลามล้มระบอบรัฐอิสลาม เกิดอะไรขึ้นบ้าง ข่าว

สรุป “ประท้วงอิหร่าน” คนอดอยากลงถนน ลามล้มระบอบรัฐอิสลาม เกิดอะไรขึ้นบ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมเจอร์จัดโปรเด็กดูหนังฟรี 10-11 ม.ค.2569 ข่าว

เมเจอร์ฯ ชวนเด็กดูหนังฟรี 10-11 ม.ค.นี้ เช็กเงื่อนไข ลิสต์หนัง-สาขาไหนบ้าง?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อนอกเผย &quot;เฉิน จื้อ&quot; ส่อจำคุกตลอดชีวิต หลังถูกส่งตัวกลับ ดำเนินคดีที่จีน ข่าวต่างประเทศ

สื่อนอกเผย “เฉิน จื้อ” ส่อจำคุกตลอดชีวิต หลังถูกส่งตัว กลับไปดำเนินคดีที่จีน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอ๋ มิรา ตกใจถูกสรรพากรบุกบ้าน เผยรู้ตัวคนแจ้งแล้ว ถามกลับ &quot;จะไม่จบใช่ไหม?&quot; บันเทิง

เอ๋ มิรา ตกใจถูกสรรพากรบุกบ้าน เผยรู้ตัวคนแจ้งแล้ว ถามกลับ “จะไม่จบใช่ไหม?”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุทยาน เผย สิงโตที่ยึดในเขมร อาการป่วยรุนแรง เข้ารักษาแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองกำลังบูรพา รวบตัวชาวเขมร 37 คน ลักลอบเข้าไทย อ้างขาดรายได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทรัมป์&quot; ลั่นสหรัฐฯ จ่อคุม เวเนซุเอลา ยาวไร้กำหนด หวังยึดน้ำมันสร้างกำไร ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ลั่นสหรัฐฯ จ่อคุม เวเนซุเอลา ยาวไร้กำหนด หวังยึดน้ำมันสร้างกำไร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ประวัติ “มาดามปัท” เหยื่อถูกประกบยิงเสียชีวิตที่พัทลุง อดีตเจ้าแม่วงแชร์ สู่ลูกจ้างเขียงหมู

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เตือน “อิหร่าน” สหรัฐฯพร้อมโจมตีรุนแรง หากเริ่มฆ่าผู้ชุมนุมประท้วง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นนนี่ ลูกสาว แอน สิเรียม โพสต์ภาพสวมชุดเจ้าสาว พร้อมแคปชั่นเตรียมประกาศข่าวดี? บันเทิง

นนนี่ ลูกสาว แอน สิเรียม โพสต์ภาพสวมชุดเจ้าสาว พร้อมแคปชั่นบอกใบ้ข่าวดี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นอร์ทแบงค็อกโพล เผยผลสำรวจ ส่วนใหญ่ยังไม่ปักใจให้ใคร ส่วน &quot;ปชน.-เท้ง&quot; ยังนำโด่ง ข่าวการเมือง

นอร์ทแบงค็อกโพล เผยผลสำรวจ ส่วนใหญ่ยังไม่ปักใจให้ใคร ส่วน “ปชน.-เท้ง” ยังนำโด่ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครูขิม ไฟไหม้ เชียงใหม่ ทำให้ครอบครัวสูญเสียทั้งพ่อแม่และลูกสาวฝาแฝด ข่าว

อาลัย “ครูขิม” แม่พิมพ์ผู้ทุ่มเท หลังเหตุสลด ไฟไหม้เชียงใหม่ คร่า 5 ชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กองทัพภาคที่ 2” โพสต์คลิป “ม้าเหล็กคำราม” ช่วยปกป้องอธิปไตยไทยที่ชายแดน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพื่อไทย ชูนโยบาย คนไทยไร้จน รายได้ไม่ถึง 3 พัน รัฐเติมให้ครบ เศรษฐกิจ

เพื่อไทย ชูนโยบาย คนไทยไร้จน รายได้ไม่ถึง 3 พัน รัฐเติมให้ครบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แพทย์จีนเข้าช่วยเหลือ หนุ่มยัดปลิงยาว 5 ซม. เข้าไปร่างกาย เชื่อเป็นยาวิเศษ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอแล็บแพนด้า แฉทหารเขมรป่วยทิพย์ อ้างสูดก๊าซพิษไทย ข่าว

ทหารเขมรป่วยทิพย์ อ้างสูดก๊าซพิษไทย นอนเล่นมือถือ-หนีแนวหน้า รับเงินอินฟลูฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 ม.ค. 2569 11:55 น.| อัปเดต: 09 ม.ค. 2569 11:55 น.
86
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบ ก.พ. 69 มีการแบ่งออกเป็น e-Exam และ Paper &amp; Pencil

แนวข้อสอบ ก.พ. 69 สรุปวิชาที่ออก เจาะโครงสร้างข้อสอบ พร้อมตัวอย่าง

เผยแพร่: 9 มกราคม 2569

เอาอีกแล้ว! ตลาดน้ำดัง โขกค่าไข่เจียว 400 นักท่องเที่ยวลั่น ขอไม่กลับไปอีกแล้ว

เผยแพร่: 9 มกราคม 2569

“โรม” ย้ำความสำคัญในการจี้ตัว “เบน สมิธ” กุมข้อมูลขยายผลไทยเทา

เผยแพร่: 9 มกราคม 2569
เหน่ง เหม่งจ๋าย เผยสาเหตุออกมารับงานเอง ยันไม่ทะเลาะ บอล เชิญยิ้ม รักกันเหมือนเดิม

เหน่ง เหม่งจ๋าย เผยสาเหตุออกมารับงานเอง ยันไม่ทะเลาะ บอล เชิญยิ้ม รักกันเหมือนเดิม

เผยแพร่: 9 มกราคม 2569
Back to top button