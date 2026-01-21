ตำรวจญี่ปุ่น รวบคนร้ายใช้ AI ทำภาพโป๊ดาราขาย รายได้ 11 ล้าน
ตำรวจญี่ปุ่น รวบคนร้ายใช้ AI ทำภาพโป๊ดาราขายบนโลกออนไลน์ เชื่อมีรายได้ 11 ล้าน พบผลิตภาพคนดังมากกว่า 5 แสนภาพ
เมื่อวันที่ 20 มกราคม สำนักข่าว เจแปนทูเดย์ รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในกรุงโตเกียวได้จับกุมนาย ทัทซึโระ ชิบะ ชายวัย 31 ปี ฐานเป็นผู้ต้องสงสัญใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการสร้างภาพลามกอนาจารของดาราหญิงและนำภาพดังกล่าวไปขาย
อ้างอิงจากตำรวจระบุว่า เขาได้โพสต์รูป Deepfake ของศิลปินในช่วงธันวาคม 2567 จนถึงพฤษภาคม 2568 เพื่อนำภาพดังกล่าวไปขาย เชื่อว่าเขาทำเงินได้มากถึง 11 ล้านเยน (2 ล้านบาท) จากการขายภาพออนไลน์ ซึ่งเขาผลิตขึ้นมามากกว่า 520,000 รูป ซึ่งเป็นภาพของนักแสดง ไอดอล และคนดัง
เบื้องต้นนายชิบะให้การสารภาพว่าเขาเรียนรู้การผลิตภาพ Deepfake จากออนไลน์
ทั้งนี้ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งชาติที่เดินหน้าอย่างจริงในการปราบปรามผู้สร้างภาพลามกอนาจรจากการใช้ AI โดยรัฐบาลยังได้ขอให้ผู้ประกอบการรายงานแผนการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และอาจออกคำแนะนำตามกฎหมายปัญญาประดิษฐ์หากไม่มีการปรับปรุงใดๆ เกิดขึ้น
