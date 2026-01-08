รวบ “เฉิน จื้อ” ผู้ต้องหาคดีสแกมเมอร์รายใหญ่ พร้อมยึดสัญชาติเขมร
รวบแล้ว เฉิน จื้อ ผู้ต้องหาคดีสแกมเมอร์รายใหญ่ พร้อมยึดสัญชาติเขมร และนำตัวส่งกลับประเทศจีนในฐานะผู้ร้ายข้ามแดน
เมื่อวันที่ 7 มกราคม สำนักข่าว CNA รายงานว่า เจ้าหน้าที่ได้เข้าจับกุม เฉินจื้อ มหาเศรษฐีชาวจีน ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการตั้งศูนย์สแกมเมอร์ออนไลน์ และฟอกเงิน พร้อมส่งตัวกลับประเทศจีนในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังจับผู้ต้องหาชาวจีนอีกสองคนด้วย
โดยรัฐมนตรีกัมพูชากล่าวว่าได้ถอนสัญชาติกัมพูชาของนายเฉินแล้ว ตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา และปฏิบัติการครั้งนี้อยู่ในกรอบความร่วมมือตามคำร้องของทางการจีน ซึ่งมาจากการสืบสวนร่วมกันนานหลายเดือน
ทั้งนี้เมื่อช่วงเดือนตุลาคม 2568 เว็บไซต์ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ประกาศว่า สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ และ เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน ได้ประสานงานใกล้ชิดกับ สำนักงานต่างประเทศ เครือจักรภพ และการพัฒนา ของสหราชอาณาจักร ร่วมกันจัดการกับเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์ที่เล็งเป้ามายังประชาชน
โดยทางสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศได้ออกมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายจำนวน 146 ราย ที่อยู่ในเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ปรินซ์ โฮลดิง กรุ๊ป (Prince Group TCO) ซึ่งมีฐานอยู่ในกัมพูชา โดยมี เฉิน จื้อ ชาวกัมพูชาเป็นผู้นำ เครือข่ายนี้ดำเนินอาณาจักรอาชญากรรมข้ามชาติผ่าน การหลอกลวงการลงทุนออนไลน์ ที่มุ่งเป้าไปยังชาวอเมริกันและผู้คนทั่วโลก
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กัมพูชา วอนขอความเป็นธรรม สหรัฐฯ หลังยึดทรัพย์ “เฉิน จื้อ”
- “SC Asset” ปฏิเสธไม่เกี่ยว “เฉินจื้อ-ปริซ์โฮลดิง” ขอหยุดเผยแพร่ข่าวปลอม
- สหรัฐฯ เอาจริงตัด “Huione” บริษัทหลาน “ฮุนเซน” ออกจากระบบการเงิน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: