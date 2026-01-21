อาลัย “ซอนอึนฮเย” นักพากย์ดัง เสียชีวิตกะทันหันวัย 40 ปี
วงการนักพากย์เกาหลีเศร้า “ซอนอึนฮเย” เสียชีวิตในวัย 40 ปี ทิ้งผลงานพากย์ Doctor Who และ Sofia the First ไว้เป็นตำนาน
ข่าวเศร้าของวงการบันเทิงเกาหลีใต้ เมื่อสมาคมนักพากย์แห่งเกาหลีได้ออกมาเปิดเผยว่า ซอนอึนฮเย (Sun Eun-hye) นักพากย์สาวมากความสามารถ ได้เสียชีวิตลงแล้วเมื่อวันที่ 16 มกราคม ที่ผ่านมา สิริอายุ 40 ปี
พิธีศพของเธอถูกจัดขึ้นที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยซุนชอนฮยาง กรุงโซล (Soonchunhyang University Seoul Hospital) และได้มีการเคลื่อนร่างเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาไปเมื่อวันที่ 19 มกราคม ที่ผ่านมา โดยร่างของเธอถูกฝังไว้ที่ Saesaram Retreat ในเมืองอันซอง จังหวัดคยองกี
การจากไปของซอนอึนฮเย สร้างความโศกเศร้าให้กับครอบครัวและเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างมาก โดยเธอมีสามีคือ “ชเวแจโฮ” (Choi Jae-ho) ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานสมาคมนักพากย์แห่งเกาหลี และมีลูกชายด้วยกัน 1 คน
หลังทราบข่าว เพื่อนนักพากย์ต่างพากันแสดงความเสียใจ โดย แชอึยจิน (Chae Eui-jin) ได้เขียนข้อความไว้อาลัยว่า “รุ่นน้องที่แสนงดงาม… ขอให้อึนฮเยไปสู่สุคติ” ซึ่งสะท้อนถึงความสูญเสียครั้งใหญ่ของชุมชนนักพากย์
ซอนอึนฮเย เดบิวต์เข้าสู่วงการในปี 2011 ในฐานะนักพากย์รุ่นที่ 36 ของสถานีโทรทัศน์ KBS เธอเป็นที่รู้จักจากการพากย์เสียงในซีรีส์ต่างประเทศชื่อดังมากมาย เช่น Doctor Who, My Girl, The Three Musketeers และ Song for You
หลังจากผันตัวมาเป็นนักพากย์อิสระ เธอยังคงฝากผลงานไว้ในแอนิเมชันเรื่องดังที่หลายคนรู้จัก เช่น Black Rubber Shoes 4, How to Train Your Dragon (อภินิหารไวกิ้งพิชิตมังกร) และ Sofia the First
