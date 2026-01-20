ข่าวดาราบันเทิง

นางเอกดัง ใจเสีย ป่วยโรคไทรอยด์ อายุยังน้อย อยู่เฉยๆ ใจเต้น 150 ครั้ง

เผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 18:40 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 17:30 น.
นางเอกดัง ใจเสีย ป่วยโรคไทรอยด์ อายุยังน้อย อยู่เฉยๆ ใจเต้น 150 ครั้ง

ญดา ตรวจเจอ ป่วยโรคไทรอยด์ ใจเสียป่วยหนักตั้งแต่อายุน้อย เผย “สมาร์ทวอทช์” ช่วยชีวิต หัวใจเต้นเร็วมาก กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วน

ทำเอาแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจให้รัวๆ นางเอกสาวมากฝีมือ ญดา นริลญดา ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาถึงมรสุมปัญหาสุขภาพรุมเร้า ยอมรับว่ารู้สึก ใจเสีย ไม่น้อยที่ต้องมาป่วยตั้งแต่อายุยังน้อย หลังตรวจพบว่าเป็นโรคไฮเปอร์ไทรอยด์ หรือไทรอยด์ผอม ซึ่งเจ้าตัวเผยว่าถ้าไม่ได้นาฬิกาสมาร์ทวอทช์ช่วยเตือนไว้ ก็คงไม่รู้ตัวเลยว่าร่างกายกำลังส่งสัญญาณอันตราย

ญดา เล่าจุดเริ่มต้นว่า เดิมทีตนเองมีโรคประจำตัวเป็นหอบหืดอยู่แล้ว แต่ช่วงหลังเวลาไปออกกองถ่ายละครจะรู้สึกเหนื่อยง่ายผิดปกติ จนต้องถูกหามส่งห้องฉุกเฉินบ่อยครั้ง จนกระทั่งจู่ๆ นึกครึ้มอกครึ้มใจอยากได้สมาร์ทวอทช์มาใส่เพื่อดูค่าสุขภาพ

หลังจากได้สมาร์ทวอทช์มาใส่ ผลลัพธ์ที่ได้ทำเอาตกใจหนัก เพราะแค่นั่งอยู่เฉยๆ อัตราการเต้นของหัวใจก็พุ่งสูงถึง 120 ครั้งต่อนาที เพียงแค่ลุกเดินจากโซฟาไปเข้าห้องน้ำ หัวใจก็เต้นแรงถึง 150 ครั้งต่อนาที ตอนแรกเจ้าตัวปักใจเชื่อว่าตัวเองน่าจะเป็น โรคหัวใจ จึงรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจเช็กทันที

ญดา นริลญา กุลมงคลเพชร
เมื่อไปถึงมือหมอ ผลตรวจกลับพลิกล็อก เพราะหมอวินิจฉัยว่าไม่ใช่โรคหัวใจ แต่เป็นไทรอยด์ชนิดผอม ซึ่งเกิดได้จากหลายปัจจัย ทั้งฮอร์โมน ความเครียด สภาพแวดล้อม หรือกรรมพันธุ์ ซึ่งคุณหมอสั่งให้ทานยาต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี

ญดาเผยถึงช่วงที่ยังไม่ได้ทานยาว่า ร่างกายทรุดโทรมหนักมาก น้ำหนักลดฮวบ หน้าตอบ แก้มบุ๋ม กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วน แถมยังเหนื่อยง่าย เพราะหัวใจเต้นเร็วและร่างกายเผาผลาญตลอดเวลา

ปัจจุบันอาการดีขึ้นมาก คุณหมอลดขนาดยาจาก 3 เม็ด เหลือ 2 เม็ดแล้ว แต่สิ่งที่ตามมาคือเอฟเฟกต์จากยาที่ทำให้ระบบเผาผลาญกลับมาปกติ กินเท่าเดิมแต่น้ำหนักเริ่มพุ่งขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่องานในวงการบันเทิงที่ต้องใช้รูปร่าง ทำให้ตอนนี้ต้องหันมาเคร่งครัดเรื่องการควบคุมน้ำหนักแทน

ทิ้งท้ายเจ้าตัวยอมรับว่า โชคดีมากที่ตัดสินใจซื้อสมาร์ทวอทช์มาใส่ เพราะปกติเป็นคนอดทน ไม่ค่อยแสดงอาการเจ็บป่วย หากไม่มีตัวช่วยแจ้งเตือนในวันนั้น ก็คงไม่รู้เลยว่าร่างกายกำลังวิกฤตขนาดนี้

ญดา นริลญา กุลมงคลเพชร
ญดา นริลญา กุลมงคลเพชร
ญดา นริลญา กุลมงคลเพชร
ญดา นริลญา กุลมงคลเพชร
ญดา นริลญา กุลมงคลเพชร
