บอล เชิญยิ้ม เปิดชีวิต เคยติดยา ตามหาแม่ โดนด่าต้นเหตุ น้าค่อมตาย จนเกือบถอดใจออกจากวงการ

เจาะลึกชีวิต บอล เชิญยิ้ม ตลกคาเฟ่ เจ้าพ่อคอนเทนต์ออนไลน์ ผ่านมรสุมยาเสพติด ดราม่า ต้นเหตุ ค่อม ชวนชื่น ตาย จนเกือบถอดใจวงการ
บอล เชิญยิ้ม ในเวลานี้ หลายคนนึกถึงภาพจำของผู้นำทีมฮาจากรายการ “ก็มาดิคร้าบ” บนโลกออนไลน์ แต่กว่าจะมายืนหยัดเป็นตลกแถวหน้าที่ปรับตัวเข้ากับยุคสมัยได้อย่างภาคภูมิ บอลต้องผ่านบททดสอบสาหัส ทั้งความล้มเหลว ยาเสพติด และดราม่าครั้งใหญ่ที่เกือบทำให้ทิ้งวงการ
บทสัมภาษณ์ในรายการ “Barner ขี้เมาเล่าเรื่อง” ของน็อท ลอตเตอรี่พลัส บอลพาย้อนกลับไปในยุคที่ “ตลกคาเฟ่” คือความบันเทิงหลักยามค่ำคืน ในวัยเด็กเขาซึมซับบรรยากาศเหล่านี้มาจากพ่อกับอาที่เป็นศิลปินตลก แรงจูงใจแรกเริ่มไม่ใช่แค่ความรักในเสียงหัวเราะ แต่คือรายได้ และ ผู้หญิง
สมัยนั้นตลกคาเฟ่มีรายได้ดี ได้กินอาหารเหลา ที่สำคัญคือช่วงเวลาโชว์ตัวของนางแบบหรือนักร้องคาเฟ่ ทำให้เด็กหนุ่มคนหนึ่งฝันอยากจะขึ้นไปยืนบนเวทีนั้นบ้าง จึงตัดสินใจทิ้งการเรียนบัญชีกลางคัน เพื่อมุ่งหน้าสู่เส้นทางตลกอาชีพเต็มตัว
บทเรียนราคาแพง ยาเสพติด ตกงาน
บอลเริ่มต้นจากการเป็นตัวประกอบแบกของ หรือที่เรียกว่า “ตัวปู” เขาเคยถูกไล่ออกจากคณะ “ตูมตาม เชิญยิ้ม” กลางดึกเพราะมาสายจากการติดพันนักร้อง จนต้องเดินเท้าจากวิภาวดีไปพระราม 9 เพื่อขอเงินรุ่นพี่กลับบ้าน
ชีวิตช่วงหนึ่งดำดิ่งสู่จุดต่ำสุดเมื่อเขาหลงผิดไปติดยาเสพติดนานถึง 4 ปี บอลเล่าถึงความหลังว่า ช่วงนั้นหาเงินได้วันละ 3,000 บาท แต่หมดไปกับค่ายาถึง 2,800 บาท ชีวิตวนเวียนอยู่กับการหาเงินเพื่อเสพยาจนแทบไม่เหลือศักดิ์ศรี จนกระทั่งถึงจุดที่เขายกมือไหว้ขอพร “พ่อแก่” (สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศิลปินเคารพ) ขอให้ชีวิตดีขึ้น แล้วเขาจะเลิกยาเด็ดขาด ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเมื่อบอลได้รับโอกาสให้ไปออกรายการ “ตีสิบ” จนเลิกยาได้สำเร็จนับตั้งแต่นั้น
ตามหาแม่ กำเนิด บอล เชิญยิ้ม
หลังจากเลิกยาเสพติด เริ่มมีงานในวงการทีวี เหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตบอลไปตลอดกาลคือการไปออกรายการ “ตีสิบ” อีกครั้ง เพื่อตามหาแม่บังเกิดเกล้าที่ไม่เคยพบหน้ากันมาก่อน วินาทีที่บอลได้กราบเท้าแม่ซึ่งทำงานเป็นคนงานก่อสร้างกลางรายการสด กลายเป็นข่าวดัง สร้างความประทับใจให้คนทั้งประเทศ ส่งผลให้บอลกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ได้รับโอกาสในวงการบันเทิงมากมายจนถึงปัจจุบัน
เมื่อยุคคาเฟ่เริ่มซบเซา บอลต้องปรับตัวครั้งใหญ่ ได้มาร่วมงานกับ ตั๊ก บริบูรณ์ ด้วยความบังเอิญที่แปลกประหลาด ทั้งคู่เจอกันหน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านอุดมสุข ตั๊กซึ่งตอนนั้นเป็นพระเอกชื่อดัง เดินเข้ามาตะโกนบอกบอลว่า “พี่ ผมอยากเล่นตลกด้วย” จากจุดเริ่มต้นที่ดูเหมือนคนบ้าคุยกัน พัฒนามาสู่การเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ ทั้งคู่ลองผิดลองถูกทำละครจนขาดทุน แต่ก็ได้ใจและความเป็นเพื่อนแท้กลับมา จนกระทั่งจับมือกันปั้นรายการ “ก็มาดิคร้าบ” (Joker Family) ขึ้นมา โดยดึงเอาระดับตำนานอย่าง น้าค่อม ชวนชื่น, โรเบิร์ต สายควัน, แจ๊ส ชวนชื่น และ นุ้ย เชิญยิ้ม มารวมตัวกัน
เคล็ดลับความสำเร็จของแก๊งนี้คือการนำ “เรื่องจริง” มาอำกันเองในรายการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง แจ๊สกับสาวชื่อสาลี่, ตั๊กชอบเที่ยวหมอนวด หรือแม้แต่เรื่อง บอลติดหวยฮานอย ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าเคยติดหนักถึงขั้นนั่งลุ้นผลหวยระหว่างถ่ายรายการจนเสียงาน ความสนิทสนมที่รู้ไส้รู้พุงกันหมด ทำให้มุกตลกที่ออกมาดูเป็นธรรมชาติและเข้าถึงคนดูได้ง่าย
ดราม่า ต้นเหตุ ค่อม ชวนชื่น เสียชีวิต
ช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดของบอล คือ น้าค่อม ชวนชื่น เสียชีวิตจากโควิด-19 ตอนนั้นบอลตกเป็นเป้าโจมตีของสังคมอย่างหนักว่าเป็นต้นเหตุให้น้าค่อมเสียชีวิต กระแสวิพากษ์วิจารณ์รุนแรงจนเขาเกือบถอดใจออกจากวงการ แต่ได้กำลังใจจาก หม่ำ จ๊กมก กับเพื่อนร่วมทีมที่ช่วยดึงสติให้เขาลุกขึ้นสู้ต่อ เพื่อสานต่องาน ดูแลลูกน้องในบริษัท
ปัจจุบัน บอล นิยามความสัมพันธ์ของทีมงานว่าคือครอบครัวที่แท้จริง พวกเขาดูแลกันในยามเจ็บป่วย เช่น ตอนที่ โรเบิร์ต สายควัน ป่วยหนัก บอลและตั๊กช่วยกันออกค่ารักษาพยาบาลนับล้านบาท บอลยืนยันว่าความสำเร็จของ “ก็มาดิคร้าบ” ไม่ใช่เพราะใครคนใดคนหนึ่ง แต่คือส่วนผสมที่ลงตัวของทุกคน ตั้งแต่รุ่นใหญ่อย่าง พ่อป๋อง (ที่มาแทนตำแหน่งตัวโดนแกล้ง) ไปจนถึงทีมงานเบื้องหลัง
บอล เชิญยิ้ม มุ่งมั่นที่จะรักษาศาสตร์ตลกคาเฟ่ไว้ไม่ให้สูญหาย โดยปรับรูปแบบให้เข้ากับแพลตฟอร์มออนไลน์ ทำคลิปคัฟเวอร์เพลง ล้อเลียนกระแสสังคม และมีแผนจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่ รวมถึงสร้างภาพยนตร์ของชาวคณะ เพื่อส่งต่อความสุขและเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมต่อไป พร้อมกับปั้นตเลกรุ่นใหม่ๆ ขึ้นมาประดับวงการ เพื่อให้คำว่า “ตลกไทย” ไม่มีวันตายไปจากสังคม
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ชีวิตปัจจุบัน เต๋อ เชิญยิ้ม ผอมมาก หลังวูบหมดสติ ช็อก ป่วยมะเร็ง ไม่มีกระเพาะแล้ว
- เด๋อ ดอกสะเดา ป่วยสโตรกรอบ 2 ปู กนกวรรณ ตัดพ้อเจอคอมเมนต์บั่นทอน ต้องเก็บตัวเงียบ
- ไอซ์ ณพัชรินทร์ สุดทน มิจฉาชีพปั้นเรื่อง น้าค่อม ทิ้งมรดก ลวงเล่นพนันออนไลน์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: