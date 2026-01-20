ข่าวดาราบันเทิง

บอล เชิญยิ้ม เปิดชีวิต เคยติดยา ตามหาแม่ โดนด่าต้นเหตุ น้าค่อมตาย จนเกือบถอดใจออกจากวงการ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 11:55 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 10:26 น.
84

เจาะลึกชีวิต บอล เชิญยิ้ม ตลกคาเฟ่ เจ้าพ่อคอนเทนต์ออนไลน์ ผ่านมรสุมยาเสพติด ดราม่า ต้นเหตุ ค่อม ชวนชื่น ตาย จนเกือบถอดใจวงการ

บอล เชิญยิ้ม ในเวลานี้ หลายคนนึกถึงภาพจำของผู้นำทีมฮาจากรายการ “ก็มาดิคร้าบ” บนโลกออนไลน์ แต่กว่าจะมายืนหยัดเป็นตลกแถวหน้าที่ปรับตัวเข้ากับยุคสมัยได้อย่างภาคภูมิ บอลต้องผ่านบททดสอบสาหัส ทั้งความล้มเหลว ยาเสพติด และดราม่าครั้งใหญ่ที่เกือบทำให้ทิ้งวงการ

บทสัมภาษณ์ในรายการ “Barner ขี้เมาเล่าเรื่อง” ของน็อท ลอตเตอรี่พลัส บอลพาย้อนกลับไปในยุคที่ “ตลกคาเฟ่” คือความบันเทิงหลักยามค่ำคืน ในวัยเด็กเขาซึมซับบรรยากาศเหล่านี้มาจากพ่อกับอาที่เป็นศิลปินตลก แรงจูงใจแรกเริ่มไม่ใช่แค่ความรักในเสียงหัวเราะ แต่คือรายได้ และ ผู้หญิง

สมัยนั้นตลกคาเฟ่มีรายได้ดี ได้กินอาหารเหลา ที่สำคัญคือช่วงเวลาโชว์ตัวของนางแบบหรือนักร้องคาเฟ่ ทำให้เด็กหนุ่มคนหนึ่งฝันอยากจะขึ้นไปยืนบนเวทีนั้นบ้าง จึงตัดสินใจทิ้งการเรียนบัญชีกลางคัน เพื่อมุ่งหน้าสู่เส้นทางตลกอาชีพเต็มตัว

บอล เชิญยิ้ม เปิดชีวิต ติดยา ตามหาแม่ โดนด่าต้นเหตุ น้าค่อมตาย จนเกือบถอดใจออกจากวงการ

บทเรียนราคาแพง ยาเสพติด ตกงาน

บอลเริ่มต้นจากการเป็นตัวประกอบแบกของ หรือที่เรียกว่า “ตัวปู” เขาเคยถูกไล่ออกจากคณะ “ตูมตาม เชิญยิ้ม” กลางดึกเพราะมาสายจากการติดพันนักร้อง จนต้องเดินเท้าจากวิภาวดีไปพระราม 9 เพื่อขอเงินรุ่นพี่กลับบ้าน

ชีวิตช่วงหนึ่งดำดิ่งสู่จุดต่ำสุดเมื่อเขาหลงผิดไปติดยาเสพติดนานถึง 4 ปี บอลเล่าถึงความหลังว่า ช่วงนั้นหาเงินได้วันละ 3,000 บาท แต่หมดไปกับค่ายาถึง 2,800 บาท ชีวิตวนเวียนอยู่กับการหาเงินเพื่อเสพยาจนแทบไม่เหลือศักดิ์ศรี จนกระทั่งถึงจุดที่เขายกมือไหว้ขอพร “พ่อแก่” (สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศิลปินเคารพ) ขอให้ชีวิตดีขึ้น แล้วเขาจะเลิกยาเด็ดขาด ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเมื่อบอลได้รับโอกาสให้ไปออกรายการ “ตีสิบ” จนเลิกยาได้สำเร็จนับตั้งแต่นั้น

ตามหาแม่ กำเนิด บอล เชิญยิ้ม

หลังจากเลิกยาเสพติด เริ่มมีงานในวงการทีวี เหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตบอลไปตลอดกาลคือการไปออกรายการ “ตีสิบ” อีกครั้ง เพื่อตามหาแม่บังเกิดเกล้าที่ไม่เคยพบหน้ากันมาก่อน วินาทีที่บอลได้กราบเท้าแม่ซึ่งทำงานเป็นคนงานก่อสร้างกลางรายการสด กลายเป็นข่าวดัง สร้างความประทับใจให้คนทั้งประเทศ ส่งผลให้บอลกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ได้รับโอกาสในวงการบันเทิงมากมายจนถึงปัจจุบัน

เมื่อยุคคาเฟ่เริ่มซบเซา บอลต้องปรับตัวครั้งใหญ่ ได้มาร่วมงานกับ ตั๊ก บริบูรณ์ ด้วยความบังเอิญที่แปลกประหลาด ทั้งคู่เจอกันหน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านอุดมสุข ตั๊กซึ่งตอนนั้นเป็นพระเอกชื่อดัง เดินเข้ามาตะโกนบอกบอลว่า “พี่ ผมอยากเล่นตลกด้วย” จากจุดเริ่มต้นที่ดูเหมือนคนบ้าคุยกัน พัฒนามาสู่การเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ ทั้งคู่ลองผิดลองถูกทำละครจนขาดทุน แต่ก็ได้ใจและความเป็นเพื่อนแท้กลับมา จนกระทั่งจับมือกันปั้นรายการ “ก็มาดิคร้าบ” (Joker Family) ขึ้นมา โดยดึงเอาระดับตำนานอย่าง น้าค่อม ชวนชื่น, โรเบิร์ต สายควัน, แจ๊ส ชวนชื่น และ นุ้ย เชิญยิ้ม มารวมตัวกัน

คล็ดลับความสำเร็จของแก๊งนี้คือการนำ “เรื่องจริง” มาอำกันเองในรายการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง แจ๊สกับสาวชื่อสาลี่, ตั๊กชอบเที่ยวหมอนวด หรือแม้แต่เรื่อง บอลติดหวยฮานอย ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าเคยติดหนักถึงขั้นนั่งลุ้นผลหวยระหว่างถ่ายรายการจนเสียงาน ความสนิทสนมที่รู้ไส้รู้พุงกันหมด ทำให้มุกตลกที่ออกมาดูเป็นธรรมชาติและเข้าถึงคนดูได้ง่าย

บอล เชิญยิ้ม เปิดชีวิต ติดยา ตามหาแม่ โดนด่าต้นเหตุ น้าค่อมตาย จนเกือบถอดใจออกจากวงการ

ดราม่า ต้นเหตุ ค่อม ชวนชื่น เสียชีวิต

ช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดของบอล คือ น้าค่อม ชวนชื่น เสียชีวิตจากโควิด-19 ตอนนั้นบอลตกเป็นเป้าโจมตีของสังคมอย่างหนักว่าเป็นต้นเหตุให้น้าค่อมเสียชีวิต กระแสวิพากษ์วิจารณ์รุนแรงจนเขาเกือบถอดใจออกจากวงการ แต่ได้กำลังใจจาก หม่ำ จ๊กมก กับเพื่อนร่วมทีมที่ช่วยดึงสติให้เขาลุกขึ้นสู้ต่อ เพื่อสานต่องาน ดูแลลูกน้องในบริษัท

ปัจจุบัน บอล นิยามความสัมพันธ์ของทีมงานว่าคือครอบครัวที่แท้จริง พวกเขาดูแลกันในยามเจ็บป่วย เช่น ตอนที่ โรเบิร์ต สายควัน ป่วยหนัก บอลและตั๊กช่วยกันออกค่ารักษาพยาบาลนับล้านบาท บอลยืนยันว่าความสำเร็จของ “ก็มาดิคร้าบ” ไม่ใช่เพราะใครคนใดคนหนึ่ง แต่คือส่วนผสมที่ลงตัวของทุกคน ตั้งแต่รุ่นใหญ่อย่าง พ่อป๋อง (ที่มาแทนตำแหน่งตัวโดนแกล้ง) ไปจนถึงทีมงานเบื้องหลัง

บอล เชิญยิ้ม มุ่งมั่นที่จะรักษาศาสตร์ตลกคาเฟ่ไว้ไม่ให้สูญหาย โดยปรับรูปแบบให้เข้ากับแพลตฟอร์มออนไลน์ ทำคลิปคัฟเวอร์เพลง ล้อเลียนกระแสสังคม และมีแผนจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่ รวมถึงสร้างภาพยนตร์ของชาวคณะ เพื่อส่งต่อความสุขและเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมต่อไป พร้อมกับปั้นตเลกรุ่นใหม่ๆ ขึ้นมาประดับวงการ เพื่อให้คำว่า “ตลกไทย” ไม่มีวันตายไปจากสังคม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
จำได้ไหม คชโยธี ปัจจุบัน ขับไรเดอร์ คนแห่ดูถูก อ.ปวิน เตือนสติดีมาก ข่าว

จำได้ไหม คชโยธี ปัจจุบัน ขับไรเดอร์ คนแห่ดูถูก อ.ปวิน เตือนสติดีมาก

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แฟนคลับไทยเดือด ค่าย YG รับงานเบียร์เขมร ให้วงไอดอล TREASURE แห่แบนคอนเสิร์ต

14 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.หนองคาย 3 เขต รวม 20 คน ลุยศึกเลือกตั้ง 2569

28 นาที ที่แล้ว
เจ๋งดอกจิก ป่วยไม่ได้มาศาล ข่าวการเมือง

ไม่รอด! ศาลยืนจำคุก เจ๋ง ดอกจิก 5 ปี 4 เดือน คดีนปช.ชุมนุมปี 53

37 นาที ที่แล้ว
การทดสอบ Cell Broadcast ในวันที่ 20 มกราคม 2569 จะมีเสียงเตือนดัง 8 วินาที ข่าว

วันนี้ เวลา 14.00 น. มือถือดังทั่วประเทศ ทดสอบ Cell Broadcast แจ้งเตือนภัยระดับชาติ

46 นาที ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? เบิร์ด ธงไชย พูดไม่ชัด แฟนคลับเป็นห่วงหนัก วอนตรวจสุขภาพอย่างละเอียด บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? เบิร์ด ธงไชย พูดไม่ชัด แฟนคลับเป็นห่วงหนัก วอนตรวจสุขภาพอย่างละเอียด

55 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ราชทัณฑ์ สร้างความเข้าใจ กรณีพักโทษ “ทักษิณ” ไม่มีเลือกปฏิบัติ

57 นาที ที่แล้ว
โกดัง Flash Express สาขาคลองหลวง มีพัสดุตกค้างจำนวนมากจนล้นพื้นที่ ข่าว

เช็กพัสดุด่วน! Flash Express สาขาคลองหลวง ของค้างกองพะเนิน ลูกค้าหวั่นส่งไม่ทัน?

59 นาที ที่แล้ว
ไทยโดนหางเลข &quot;พายุสนามแม่เหล็กโลก&quot; รุนแรงสุดรอบ 23 ปี GISTDA เผย กระทบสุขภาพไหม ข่าว

ไทยโดนหางเลข “พายุสนามแม่เหล็กโลก” รุนแรงสุดรอบ 23 ปี GISTDA เผย กระทบสุขภาพไหม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ชลบุรี 10 เขต เบอร์พรรค เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ชลบุรี 10 เขต เบอร์พรรค เลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ข่าวอาชญากรรม

สถานการณ์ “บ้านเปาะยานิ” จ.ยะลา เหตุโจมตีใส่เจ้าหน้าที่ คนร้ายเสียชีวิตแล้ว 1 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปวงจรปิดแสดงนาทีที่คนร้ายทุบหัวสาวรีเซปชั่นหัวหินอย่างโหดเหี้ยม ข่าวอาชญากรรม

คลิปวงจรปิดนาที ฆาตกรเหี้ยม ทุบหัวสาวรีเซปชั่นหัวหินดับ ตร.กางหมายจับล่าตัวด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

บอล เชิญยิ้ม เปิดชีวิต เคยติดยา ตามหาแม่ โดนด่าต้นเหตุ น้าค่อมตาย จนเกือบถอดใจออกจากวงการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ด่วน! บุกจับ “ดีเจมือปลาหมึก” สุดฉาว อ้างสอนงานแต่ลวนลาม-บังคับจับของลับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ไฟไหม้ ซากเครนถล่มพระราม 2 เจ้าหน้าที่เร่งระดมฉีดน้ำสกัดเพลิง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไม่สนกระแสค้าน “ทรัมป์” อ้างเหตุผลเดินหน้าฮุบกรีนแลนด์ เพราะชวดรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เจ เจตริน ไม่ทน ซัดคนปั่นข่าวทะเลาะลูก ตอบชัด ที่บ้านไม่คุยการเมือง-ทำแต่งาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จบรักอีกคู่! นุช จิตภักดี ตอบชัดสาเหตุเลิก ดีเจภูมิ ยันที่ผ่านมาไม่เคยเสียดาย ข่าวดารา

จบรักอีกคู่! นุช จิตภักดี ตอบชัดสาเหตุเลิก ดีเจภูมิ ยันที่ผ่านมาไม่เคยเสียดาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระนาคปรกช่องอานม้า สุรินทร์ ข่าวการเมือง

เสริมมงคลช่องอานม้า! คลิปอัญเชิญ “พระนาคปรก” ประดิษฐานแทนเทวรูปเขมร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สิ้นแสงรันเวย์ “วาเลนติโน” ดีไซเนอร์ระดับตำนาน เสียชีวิตวัย 93 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ออสซี่ระทึก! ฉลามบุกโจมตีเหยื่อ 2 รายในซิดนีย์ภายใน 24 ชั่วโมง เตือนประชาชนงดเล่นน้ำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นถูกแท็กซี่ไทยเรียกเก็บค่าโดยสารสูงถึง 10,000 เยน ข่าว

งามหน้า! แท็กซี่ไทยไถ่ค่ารถ 1 หมื่นเยน หนุ่มญี่ปุ่นขวัญเสีย ตัดใจบินกลับทันที

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ค้าขนมจีนใจดำ หนองปรือ ข่าวภูมิภาค

ขนมจีนมื้อ 1400 ! น้าหลานสแกนผิดชีวิตเปลี่ยน แม่ค้าท้าแจ้งความ-ตร.ยกหูเจอตัดสาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องเนย พลเมืองดีช่วยเหยื่อกราดยิงโคราชเสียชีวิตแล้ว ข่าว

อาลัย น้องเนย ฮีโร่ช่วยเหยื่อกราดยิงโคราช ประสบอุบัติเหตุ จากไปกะทันหัน วัยเพียง 32

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วงในหลุดคำใบ้! ลูกนักการเมือง ซุ่มคบ สาวงามระดับจักรวาล เปิดตัวหวานปาร์ตี้บ้านฝ่ายชาย บันเทิง

วงในหลุดคำใบ้! ลูกนักการเมือง ซุ่มคบ สาวงามระดับจักรวาล เปิดตัวหวานปาร์ตี้บ้านฝ่ายชาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 11:55 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 10:26 น.
84
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จำได้ไหม คชโยธี ปัจจุบัน ขับไรเดอร์ คนแห่ดูถูก อ.ปวิน เตือนสติดีมาก

จำได้ไหม คชโยธี ปัจจุบัน ขับไรเดอร์ คนแห่ดูถูก อ.ปวิน เตือนสติดีมาก

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569

แฟนคลับไทยเดือด ค่าย YG รับงานเบียร์เขมร ให้วงไอดอล TREASURE แห่แบนคอนเสิร์ต

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569

รายชื่อผู้สมัคร สส.หนองคาย 3 เขต รวม 20 คน ลุยศึกเลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569
เจ๋งดอกจิก ป่วยไม่ได้มาศาล

ไม่รอด! ศาลยืนจำคุก เจ๋ง ดอกจิก 5 ปี 4 เดือน คดีนปช.ชุมนุมปี 53

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569
Back to top button