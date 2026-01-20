สภากาชาดร่วมสดุดี “หมู่นิว” ทหารหนุ่มบริจาคอวัยวะหลังสมองตาย มอบชีวิตใหม่ให้เพื่อนมนุษย์ 8 ชีวิต
ชาวเน็ตร่วมสดุดี! สภากาชาด โพสต์ข้อความไว้อาลัย “หมู่นิว” ทหารวัย 24 ปี ประสบอุบัติเหตุสมองตาย ส่งต่ออวัยวะ มอบชีวิตใหม่ให้เพื่อนมนุษย์ 8 ราย
วันนี้ (20 มกราคม) สภากาชาดไทย ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก สภากาชาดไทย Thai Red Cross Society เพื่อร่วมสดุดีและไว้อาลัยแด่ สิบเอกช่วงวิทย์ ศรีหาคำ หรือ “หมู่นิว” ทหารหนุ่มวัยเพียง 24 ปี ที่ประสบอุบัติเหตุจนอยู่สภาวะสมองตาย แต่สุดท้ายทางครอบครัวตัดสินใจบริจาคร่างกาย เพื่อมอบชีวิตใหม่กับเพื่อนมนุษย์ 8 ราย โดยระบุว่า
“สดุดี ‘หมู่นิว’ ทหารหนุ่มผู้มอบชีวิตใหม่ให้เพื่อนมนุษย์”
“#สภากาชาดไทย ขอร่วมสดุดีและไว้อาลัยแด่ สิบเอกช่วงวิทย์ ศรีหาคำ หรือ “หมู่นิว” (วัย 24 ปี) ทหารหนุ่มผู้มีหัวใจแห่งการเสียสละ”
“แม้อุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันจะทำให้สิบเอกนิวต้องจากไปในวัยหนุ่มด้วยภาวะสมองตาย แต่ในความโศกเศร้า คุณแม่ คุณตา คุณยาย และญาติมิตร ได้ร่วมกันตัดสินใจครั้งสำคัญเพื่อสืบสานเจตนารมณ์ที่ดีงาม ด้วยการ #บริจาคอวัยวะ ให้แก่ #สภากาชาดไทย เพื่อต่อลมหายใจให้แก่ผู้อื่น”
““ร่างกายสูญสลาย แต่ความดีคงอยู่ตลอดไป” ทีมแพทย์ #โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ได้ทำการผ่าตัดส่งมอบอวัยวะอันทรงคุณค่า ซึ่งอวัยวะเหล่านี้จะถูกนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอคอยความหวังได้มากถึง 8 ชีวิต นับเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ที่หาที่สุดมิได้”
“ในวาระนี้ #สภากาชาดไทย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และขอกราบขอบพระคุณครอบครัวศรีหาคำ ที่ได้สร้างบุญใหญ่ให้แก่สิบเอกนิว”
“ด้วยอานิสงส์แห่งการเสียสละอันยิ่งใหญ่ ขอให้ดวงวิญญาณของ สิบเอกช่วงวิทย์ ศรีหาคำ ได้พักผ่อนอย่างสงบ ความดีที่ท่านได้กระทำไว้จะยังคงงดงามและเป็นที่จดจำในฐานะ ‘#ผู้ให้‘ ที่มอบลมหายใจต่อให้กับผู้อื่น”
อ้างอิง : Facebook สภากาชาดไทย Thai Red Cross Society
