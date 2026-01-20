ข่าว

สภากาชาดร่วมสดุดี “หมู่นิว” ทหารหนุ่มบริจาคอวัยวะหลังสมองตาย มอบชีวิตใหม่ให้เพื่อนมนุษย์ 8 ชีวิต

Photo of Bas Basเผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 16:55 น.
78

ชาวเน็ตร่วมสดุดี! สภากาชาด โพสต์ข้อความไว้อาลัย “หมู่นิว” ทหารวัย 24 ปี ประสบอุบัติเหตุสมองตาย ส่งต่ออวัยวะ มอบชีวิตใหม่ให้เพื่อนมนุษย์ 8 ราย

วันนี้ (20 มกราคม) สภากาชาดไทย ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก สภากาชาดไทย Thai Red Cross Society เพื่อร่วมสดุดีและไว้อาลัยแด่ สิบเอกช่วงวิทย์ ศรีหาคำ หรือ “หมู่นิว” ทหารหนุ่มวัยเพียง 24 ปี ที่ประสบอุบัติเหตุจนอยู่สภาวะสมองตาย แต่สุดท้ายทางครอบครัวตัดสินใจบริจาคร่างกาย เพื่อมอบชีวิตใหม่กับเพื่อนมนุษย์ 8 ราย โดยระบุว่า

“สดุดี ‘หมู่นิว’ ทหารหนุ่มผู้มอบชีวิตใหม่ให้เพื่อนมนุษย์”

#สภากาชาดไทย ขอร่วมสดุดีและไว้อาลัยแด่ สิบเอกช่วงวิทย์ ศรีหาคำ หรือ “หมู่นิว” (วัย 24 ปี) ทหารหนุ่มผู้มีหัวใจแห่งการเสียสละ”

“แม้อุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันจะทำให้สิบเอกนิวต้องจากไปในวัยหนุ่มด้วยภาวะสมองตาย แต่ในความโศกเศร้า คุณแม่ คุณตา คุณยาย และญาติมิตร ได้ร่วมกันตัดสินใจครั้งสำคัญเพื่อสืบสานเจตนารมณ์ที่ดีงาม ด้วยการ #บริจาคอวัยวะ ให้แก่ #สภากาชาดไทย เพื่อต่อลมหายใจให้แก่ผู้อื่น”

““ร่างกายสูญสลาย แต่ความดีคงอยู่ตลอดไป” ทีมแพทย์ #โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ได้ทำการผ่าตัดส่งมอบอวัยวะอันทรงคุณค่า ซึ่งอวัยวะเหล่านี้จะถูกนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอคอยความหวังได้มากถึง 8 ชีวิต นับเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ที่หาที่สุดมิได้”

“ในวาระนี้ #สภากาชาดไทย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และขอกราบขอบพระคุณครอบครัวศรีหาคำ ที่ได้สร้างบุญใหญ่ให้แก่สิบเอกนิว”

“ด้วยอานิสงส์แห่งการเสียสละอันยิ่งใหญ่ ขอให้ดวงวิญญาณของ สิบเอกช่วงวิทย์ ศรีหาคำ ได้พักผ่อนอย่างสงบ ความดีที่ท่านได้กระทำไว้จะยังคงงดงามและเป็นที่จดจำในฐานะ ‘#ผู้ให้‘ ที่มอบลมหายใจต่อให้กับผู้อื่น”

อ้างอิง : Facebook สภากาชาดไทย Thai Red Cross Society

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

คู่รักบราซิลช็อก อยู่กินกันมา 19 ปี มีลูกด้วยกัน เพิ่งรู้ว่าความจริงเป็น “พี่น้องท้องเดียวกัน”

2 นาที ที่แล้ว
พ่อข่มขืนลูกสาว 14 ในไส้ อ้างแค้น ลูกวิดีโอคอลแก้ผ้ากับแฟน ต้องหนีซมซานขอคนช่วย ข่าวอาชญากรรม

พ่อข่มขืนลูกสาว 14 ในไส้ อ้างแค้น ลูกวิดีโอคอลแก้ผ้ากับแฟน ต้องหนีซมซานขอคนช่วย

42 นาที ที่แล้ว
หนุ่มวัย 26 เสพติดกิน หนอน-แมลงสาบเป็น ๆ ข่าวต่างประเทศ

ขนลุก หนุ่มติดใจกินแมลงสาบ-หนอน วันละ 100 ตัว อร่อยเหมือนขนม อันตรายถึงชีวิต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สภากาชาดร่วมสดุดี “หมู่นิว” ทหารหนุ่มบริจาคอวัยวะหลังสมองตาย มอบชีวิตใหม่ให้เพื่อนมนุษย์ 8 ชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นางเอกดัง ใจเสีย ป่วยโรคไทรอยด์ อายุยังน้อย อยู่เฉยๆ ใจเต้น 150 ครั้ง บันเทิง

นางเอกดัง ใจเสีย ป่วยโรคไทรอยด์ อายุยังน้อย อยู่เฉยๆ ใจเต้น 150 ครั้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โคเปนเฮเก้น พบ นาโปลี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวช็อก สั่งสเต็กร้านดัง เปิดเจอ &quot;เล็บปลอม&quot; อยู่ในสลัดผัก อ้วกแทบพุ่ง ชาวเน็ตสงสัยพนง.ครัวทำเล็บได้เหรอ? ข่าว

สาวผงะ เจอ “เล็บปลอม” ทั้งดุ้น หลุดอยู่ในกล่องสเต็กร้านดัง ชาวเน็ตงงพนง.ไว้เล็บยาวได้หรือไม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ญาติเปิดปากเล่า “รัฐติกร” เกเรเข้าออกคุกว่าเล่น เคยคุกคามนร.หญิงม.6

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โอลิมเปียกอส พบ เลเวอร์คูเซ่น ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีตั้งค่ามือถือเพื่อรับแจ้งเตือนภัยพิบัติ Cell Broadcast สำหรับ iOS ข่าว

วิธีตั้งค่ามือถือรับแจ้งเตือนภัย Cell Broadcast ระบบใหม่จาก ปภ. ชัวร์กว่า SMS

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซัน วงศธร ขอโทษดราม่าจุ๊บปาก ยันเจตนาบริสุทธิ์ รักลูกของ แพรวพราว จากใจจริง บันเทิง

ซัน วงศธร ขอโทษดราม่าจุ๊บปาก ยันเจตนาบริสุทธิ์ รักลูกของ แพรวพราว จากใจจริง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สปอร์ติ้ง ลิสบอน พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ แจงแล้ว ชาล็อตแอดมิทด่วนตัดพ้อพิษความเครียด ข่าวดารา

ณวัฒน์ พูดแล้ว ชาล็อต เครียดหนักเข้ารพ. ถามไปไม่ตอบ-ไม่รู้อยู่ไหน วอนอย่าด่าบริษัท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐติกร ยิ่งยอด ถูกจับในป่าหลังฆ่าสาวรีเซปชั่นหัวหิน ข่าวอาชญากรรม

เปิดคำสารภาพ “รัฐติกร ยิ่งยอด” ฆาตกรทุบหัวสาวหัวหิน ไร้ท่าทีสลด ลั่น “ไม่ได้หนี แค่นอนเล่น”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส.กำแพงเพชร เลือกตั้ง 2569 จำนวน 30 รายชื่อ 4 เขต ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.กำแพงเพชร เลือกตั้ง 2569 จำนวน 30 รายชื่อ 4 เขต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ระทึกกลางเมืองหนองคาย! ขนยาบ้า 6 ล้านเม็ด ยิงตร.เจ็บ 2 นาย ก่อนวิสามัญ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สเปอร์ส พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อินเตอร์ มิลาน พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต้ มงคลกิตติ์ ชูนโยบาย Pornhub-เซ็กซ์ทอย ถูกกฎหมาย ข่าวการเมือง

เต้ มงคลกิตติ์ ชูนโยบาย Pornhub-เซ็กซ์ทอย ถูกกฎหมาย ‘อ.เจษฎ์’ ถึงกับเมนต์คำนี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

ผดส.สุดทน รถทัวร์เจ้าเดิม แอบเสริมคน-เที่ยวนี้ยัดมา 5 แน่นหลังเบาะ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจจับกุมรัฐติกร ผู้ต้องหาคดีฆ่าชิงทรัพย์ในหัวหิน ข่าวอาชญากรรม

ด่วนที่สุด! จับได้แล้ว “รัฐติกร” มือทุบหัวสาวรีเซปชั่นหัวหิน สิ้นฤทธิ์คาป่าข้างทาง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ พูดถึงดราม่าลูกสาวในงานแต่งอดีตภรรยา ลั่น &quot;เป็นภาพที่น่าเกลียดมาก&quot; บันเทิง

บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ เดือด ลูกสาวถูกจูบปาก ในงานแต่ง “น่าเกลียดมาก” ซัน วงศธร ขอชี้แจง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. ศรีสะเกษ เลือกตั้ง 2569 แสดงถึงความหลากหลายทางการเมือง ข่าวการเมือง

เลือกตั้ง 2569 : รายชื่อผู้สมัคร สส. ศรีสะเกษ 9 เขต 83 คน ใครเป็นใครดูเลย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เรอัล มาดริด พบ โมนาโก ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพของน้องธัญญารัตน์ อดีตแฟนรัฐติกร ไม่ได้แต่งหญิงตามที่เข้าใจผิด ข่าวอาชญากรรม

คดีพลิก! รูป “รัฐติกร” แต่งหญิง ที่แท้แฟนเก่า ไม่ใช่คนร้ายอำพรางตัว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 16:55 น.
78
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คู่รักบราซิลช็อก อยู่กินกันมา 19 ปี มีลูกด้วยกัน เพิ่งรู้ว่าความจริงเป็น “พี่น้องท้องเดียวกัน”

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569
พ่อข่มขืนลูกสาว 14 ในไส้ อ้างแค้น ลูกวิดีโอคอลแก้ผ้ากับแฟน ต้องหนีซมซานขอคนช่วย

พ่อข่มขืนลูกสาว 14 ในไส้ อ้างแค้น ลูกวิดีโอคอลแก้ผ้ากับแฟน ต้องหนีซมซานขอคนช่วย

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569
หนุ่มวัย 26 เสพติดกิน หนอน-แมลงสาบเป็น ๆ

ขนลุก หนุ่มติดใจกินแมลงสาบ-หนอน วันละ 100 ตัว อร่อยเหมือนขนม อันตรายถึงชีวิต

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569
นางเอกดัง ใจเสีย ป่วยโรคไทรอยด์ อายุยังน้อย อยู่เฉยๆ ใจเต้น 150 ครั้ง

นางเอกดัง ใจเสีย ป่วยโรคไทรอยด์ อายุยังน้อย อยู่เฉยๆ ใจเต้น 150 ครั้ง

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569
Back to top button