ลูกสาวเสนาลิง ไข้สูงเป็นลม หามส่ง รพ. ด่วน แม่เผยนาทีรู้ข่าว ป่วยหนัก-ปอดติดเชื้อ

มด อารยา ภรรยาเสนาลิง โพสต์เล่านาที ‘น้องนกยูง’ ลูกสาววัย 16 ปี ป่วยกะทันหันที่จีน ไข้สูงเป็นลมจนต้องเรียกรถพยาบาล ตรวจพบไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และปอดติดเชื้อ
หัวใจคนเป็นแม่แทบสลาย หลัง น้องนกยูง ณฤฬดา ลูกสาวคนเก่งวัย 16 ปี ของ เสนาลิง สมเกียรติ จันทร์พราหมณ์ และคุณแม่ มด อารยา เพิ่งบินลัดฟ้าไปเรียนต่อที่ประเทศจีนเกิดอาการป่วยกะทันหันจนต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน ก่อนตรวจพบไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และปอดติดเชื้อ
มด อารยา เล่าเหตุการณ์ผ่านอินสตาแกรม mod_arada ถึงวินาทีที่ได้รับโทรศัพท์จากลูกสาวแจ้งข่าวว่าป่วยหนักกะทันหัน หลังจากผ่านการตรวจเลือดเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) และตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) ผลการตรวจพบว่าเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และ ปอดติดเชื้อ
คุณแม่เผยภาพของน้องนกยูงนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วย มีสายน้ำเกลือระโยงระยางต้องนอนพักรักษา ล่าสุด ลูกสาวได้รับอนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่โรงแรม เพื่อรอเดินทางกลับบ้าน Host ในวันรุ่งขึ้น
“มะเช้าลูกสาวโทรมาตอน 8 โมงบอกว่าแม่ใจเย็น ๆ นะ อย่าเพิ่งตกใจ ตอนนี้หนูอยู่โรงพยาบาลเป็นลมเพราะไข้สูง เค้าเลยเรียก ambulance มารับหนูส่งโรงพยาบาล หนูอยู่ในห้อง ER รอตรวจเลือด CT และ ECG อยู่นะคะ … ตัดภาพมาที่แม่ตื่นแบบงง ๆ ปวดหัวจากงานไอ้หน้าหมีอยู่ พยายามไม่ตกใจอย่างที่ลูกบอก ถามไปว่าให้แม่บินไปหาเลยไหม ลูกบอกไม่ต้องแม่หนูจัดการได้
แม่นี่น้ำตาไหลเลย ป่วยหนักอยู่จีนคนเดียว เปิดประสบการณ์ครั้งแรกทุกอย่าง ทั้ง ambulance เจาะน้ำเกลือ อยู่ห้อง ER นอนให้น้ำเกลือตรงทางเดินไปเลย แม่ชื่นชมในความแข็งแกร่งและมีสติของหนูจริง ๆ #ผลเลือดออกมาเป็น flu A และ ปอดติดเชื้อ #ตอนนี้กลับโรงแรมไปดูแลตัวเองเพื่อรอกลับบ้าน host พรุ่งนี้จากเซียงไฮ้ #เลยอดทัศนศึกษาจนจบเลย”
View this post on Instagram
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เสนาลิง แซะลอย! ยอดตาย 300 ต่อวัน ทำได้แค่ทำใจเหรอ ?
- คนบันเทิงแห่เยี่ยม “เสนาลิง” หลังถูกหามส่ง รพ. ภรรยาอัปเดตอาการดีขึ้นมาก
- ฟาดเคราะห์! เสนาลิง หวิดรถคว่ำ หลังล้อรถบรรทุกหลุดชนกลางถนน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: