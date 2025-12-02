ข่าวดาราบันเทิง

ลูกสาวเสนาลิง ไข้สูงเป็นลม หามส่ง รพ. ด่วน แม่เผยนาทีรู้ข่าว ป่วยหนัก-ปอดติดเชื้อ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 14:32 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 14:44 น.
80
มด อารยา ภรรยาเสนาลิง เผยน้องนกยูง ป่วยหนักที่จีน

มด อารยา ภรรยาเสนาลิง โพสต์เล่านาที ‘น้องนกยูง’ ลูกสาววัย 16 ปี ป่วยกะทันหันที่จีน ไข้สูงเป็นลมจนต้องเรียกรถพยาบาล ตรวจพบไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และปอดติดเชื้อ

หัวใจคนเป็นแม่แทบสลาย หลัง น้องนกยูง ณฤฬดา ลูกสาวคนเก่งวัย 16 ปี ของ เสนาลิง สมเกียรติ จันทร์พราหมณ์ และคุณแม่ มด อารยา เพิ่งบินลัดฟ้าไปเรียนต่อที่ประเทศจีนเกิดอาการป่วยกะทันหันจนต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน ก่อนตรวจพบไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และปอดติดเชื้อ

มด อารยา เล่าเหตุการณ์ผ่านอินสตาแกรม mod_arada ถึงวินาทีที่ได้รับโทรศัพท์จากลูกสาวแจ้งข่าวว่าป่วยหนักกะทันหัน หลังจากผ่านการตรวจเลือดเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) และตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) ผลการตรวจพบว่าเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A และ ปอดติดเชื้อ

คุณแม่เผยภาพของน้องนกยูงนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วย มีสายน้ำเกลือระโยงระยางต้องนอนพักรักษา ล่าสุด ลูกสาวได้รับอนุญาตให้กลับไปพักฟื้นที่โรงแรม เพื่อรอเดินทางกลับบ้าน Host ในวันรุ่งขึ้น

“มะเช้าลูกสาวโทรมาตอน 8 โมงบอกว่าแม่ใจเย็น ๆ นะ อย่าเพิ่งตกใจ ตอนนี้หนูอยู่โรงพยาบาลเป็นลมเพราะไข้สูง เค้าเลยเรียก ambulance มารับหนูส่งโรงพยาบาล หนูอยู่ในห้อง ER รอตรวจเลือด CT และ ECG อยู่นะคะ … ตัดภาพมาที่แม่ตื่นแบบงง ๆ ปวดหัวจากงานไอ้หน้าหมีอยู่ พยายามไม่ตกใจอย่างที่ลูกบอก ถามไปว่าให้แม่บินไปหาเลยไหม ลูกบอกไม่ต้องแม่หนูจัดการได้

แม่นี่น้ำตาไหลเลย ป่วยหนักอยู่จีนคนเดียว เปิดประสบการณ์ครั้งแรกทุกอย่าง ทั้ง ambulance เจาะน้ำเกลือ อยู่ห้อง ER นอนให้น้ำเกลือตรงทางเดินไปเลย แม่ชื่นชมในความแข็งแกร่งและมีสติของหนูจริง ๆ #ผลเลือดออกมาเป็น flu A และ ปอดติดเชื้อ #ตอนนี้กลับโรงแรมไปดูแลตัวเองเพื่อรอกลับบ้าน host พรุ่งนี้จากเซียงไฮ้ #เลยอดทัศนศึกษาจนจบเลย”

น้องนกยูง ลูกสาวเสนาลิงป่วยที่จีน
ภาพจาก Instagram : mod_arada
ลูกสาวเสนาลิงป่วยหนักที่จีน
ภาพจาก Instagram : mod_arada
น้องนกยูง ลูกสาวเสนาลิง และ มด อารยา - 3
ภาพจาก Instagram : mod_arada
น้องนกยูง ลูกสาวเสนาลิง และ มด อารยา - 2
ภาพจาก Instagram : mod_arada
น้องนกยูง ลูกสาวเสนาลิง และ มด อารยา
ภาพจาก Instagram : mod_arada

 

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

