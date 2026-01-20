ข่าวกีฬาฟุตบอล

โคเปนเฮเก้น พบ นาโปลี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

Photo of Bas Basเผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 18:30 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 16:31 น.
76

20 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 7 ระหว่าง โคเปนเฮเก้น พบ นาโปลี ที่สนาม พาร์เค่น เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก โคเปนเฮเก้น VS นาโปลี ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 7
  • แมตช์การแข่งขัน : โคเปนเฮเก้น พบ นาโปลี
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 20 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
  • สนาม : พาร์เค่น
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 6
Credit : SSC Napoli

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

โคเปนเฮเก้น

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ ยาคุบ นีสตรัป จะยังไม่มีชื่อของ แม็กนัส มัตต์สสัน ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-4-2 ผู้รักษาประตูเป็น โดมินิค โคทาร์สกี้ พร้อมกองหลัง 4 คน ชุนโนะซูเกะ ซูซูกิ, แพนเทลิส ฮัตซิเดียคอส, กาเบรียล เปเรร่า, มาร์กอส โลเปซ แดนกลางเป็น จอร์แดน ลาร์สสัน, แมดส์ เอมิล แมดเซ่น, วิลเลี่ยม เคล็ม, เอเลียส อาชูรี่ ส่วนคู่กองหน้าเป็น โมฮาเหม็ด เอลยูนุสซี่ และ วิคตอร์ แคลสเซ่น

Credit : F.C. København

นาโปลี

ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ อันโตนิโอ คอนเต้ ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือติดโทษแบน แต่ต้องเช็คความพร้อมก่อนเกมของ อามีร์ ราห์มานี่, มัตเตโอ โปลิตาโน่ และ เอลยิฟ เอลมาส

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น วานย่า มิลินโควิช-ซาวิช พร้อมแนวรับ 3 คน โจวานนี่ ดิ ลอเรนโซ่, อามีร์ ราห์มานี่, อเลสซานโดร บวนโจโน่ แดนกลางเป็น มัตเตโอ โปลิตาโน่, สตานิสลาฟ โลบ็อตก้า, สก็อตต์ แม็คโทมิเนย์, เลโอนาร์โด สปินาซโซล่า แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เอลยิฟ เอลมาส, อันโตนิโอ แฟร์การ่า ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ราสมุส ฮอยลุนด์

Credit : SSC Napoli

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ โคเปนเฮเก้น – นาโปลี

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • ไม่เคยเจอกันมาก่อน

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

โคเปนเฮเก้น

  • 14/01/26 เสมอ สตวร์ม กราซ 4-4 (กระชับมิตร)
  • 10/01/26 เสมอ บรานน์ 1-1 (กระชับมิตร)
  • 13/12/25 ชนะ เอสเบิร์ก 2-0 (เดนิช คัพ)
  • 10/12/25 ชนะ บียาร์เรอัล 3-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 07/12/25 แพ้ ซอนเดอร์ยีสเก้ ฟอดโบลด์ 0-2 (เดนมาร์ก ซูเปอร์ลีกา)

นาโปลี

  • 17/01/26 ชนะ ซาสซูโอโล่ 1-0 (เซเรียอา)
  • 14/01/26 เสมอ ปาร์ม่า 0-0 (เซเรียอา)
  • 11/01/26 เสมอ อินเตอร์ มิลาน 2-2 (เซเรียอา)
  • 07/01/26 เสมอ เวโรน่า 2-2 (เซเรียอา)
  • 04/01/26 ชนะ ลาซิโอ 2-0 (เซเรียอา)
Credit : F.C. København

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

โคเปนเฮเก้น (4-4-2) : โดมินิค โคทาร์สกี้ (GK) – ชุนโนะซูเกะ ซูซูกิ, แพนเทลิส ฮัตซิเดียคอส, กาเบรียล เปเรร่า, มาร์กอส โลเปซ – จอร์แดน ลาร์สสัน, แมดส์ เอมิล แมดเซ่น, วิลเลี่ยม เคล็ม, เอเลียส อาชูรี่ – โมฮาเหม็ด เอลยูนุสซี่, วิคตอร์ แคลสเซ่น

นาโปลี (3-4-2-1) : วานย่า มิลินโควิช-ซาวิช (GK) – โจวานนี่ ดิ ลอเรนโซ่, อามีร์ ราห์มานี่, อเลสซานโดร บวนโจโน่ – มัตเตโอ โปลิตาโน่, สตานิสลาฟ โลบ็อตก้า, สก็อตต์ แม็คโทมิเนย์, เลโอนาร์โด สปินาซโซล่า – เอลยิฟ เอลมาส, อันโตนิโอ แฟร์การ่า – ราสมุส ฮอยลุนด์

Credit : SSC Napoli

Thaiger ทายผลบอล โคเปนเฮเก้น 1-2 นาโปลี

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

สภากาชาดร่วมสดุดี “หมู่นิว” ทหารหนุ่มบริจาคอวัยวะหลังสมองตาย มอบชีวิตใหม่ให้เพื่อนมนุษย์ 8 ชีวิต

1 นาที ที่แล้ว
นางเอกดัง ใจเสีย ป่วยโรคไทรอยด์ อายุยังน้อย อยู่เฉยๆ ใจเต้น 150 ครั้ง บันเทิง

นางเอกดัง ใจเสีย ป่วยโรคไทรอยด์ อายุยังน้อย อยู่เฉยๆ ใจเต้น 150 ครั้ง

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โคเปนเฮเก้น พบ นาโปลี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

31 นาที ที่แล้ว
สาวช็อก สั่งสเต็กร้านดัง เปิดเจอ &quot;เล็บปลอม&quot; อยู่ในสลัดผัก อ้วกแทบพุ่ง ชาวเน็ตสงสัยพนง.ครัวทำเล็บได้เหรอ? ข่าว

สาวผงะ เจอ “เล็บปลอม” ทั้งดุ้น หลุดอยู่ในกล่องสเต็กร้านดัง ชาวเน็ตงงพนง.ไว้เล็บยาวได้หรือไม่

36 นาที ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ญาติเปิดปากเล่า “รัฐติกร” เกเรเข้าออกคุกว่าเล่น เคยคุกคามนร.หญิงม.6

54 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โอลิมเปียกอส พบ เลเวอร์คูเซ่น ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีตั้งค่ามือถือเพื่อรับแจ้งเตือนภัยพิบัติ Cell Broadcast สำหรับ iOS ข่าว

วิธีตั้งค่ามือถือรับแจ้งเตือนภัย Cell Broadcast ระบบใหม่จาก ปภ. ชัวร์กว่า SMS

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซัน วงศธร ขอโทษดราม่าจุ๊บปาก ยันเจตนาบริสุทธิ์ รักลูกของ แพรวพราว จากใจจริง บันเทิง

ซัน วงศธร ขอโทษดราม่าจุ๊บปาก ยันเจตนาบริสุทธิ์ รักลูกของ แพรวพราว จากใจจริง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สปอร์ติ้ง ลิสบอน พบ เปแอสเช ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ แจงแล้ว ชาล็อตแอดมิทด่วนตัดพ้อพิษความเครียด ข่าวดารา

ณวัฒน์ พูดแล้ว ชาล็อต เครียดหนักเข้ารพ. ถามไปไม่ตอบ-ไม่รู้อยู่ไหน วอนอย่าด่าบริษัท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐติกร ยิ่งยอด ถูกจับในป่าหลังฆ่าสาวรีเซปชั่นหัวหิน ข่าวอาชญากรรม

เปิดคำสารภาพ “รัฐติกร ยิ่งยอด” ฆาตกรทุบหัวสาวหัวหิน ไร้ท่าทีสลด ลั่น “ไม่ได้หนี แค่นอนเล่น”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส.กำแพงเพชร เลือกตั้ง 2569 จำนวน 30 รายชื่อ 4 เขต ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.กำแพงเพชร เลือกตั้ง 2569 จำนวน 30 รายชื่อ 4 เขต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ระทึกกลางเมืองหนองคาย! ขนยาบ้า 6 ล้านเม็ด ยิงตร.เจ็บ 2 นาย ก่อนวิสามัญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สเปอร์ส พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อินเตอร์ มิลาน พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต้ มงคลกิตติ์ ชูนโยบาย Pornhub-เซ็กซ์ทอย ถูกกฎหมาย ข่าวการเมือง

เต้ มงคลกิตติ์ ชูนโยบาย Pornhub-เซ็กซ์ทอย ถูกกฎหมาย ‘อ.เจษฎ์’ ถึงกับเมนต์คำนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

ผดส.สุดทน รถทัวร์เจ้าเดิม แอบเสริมคน-เที่ยวนี้ยัดมา 5 แน่นหลังเบาะ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจจับกุมรัฐติกร ผู้ต้องหาคดีฆ่าชิงทรัพย์ในหัวหิน ข่าวอาชญากรรม

ด่วนที่สุด! จับได้แล้ว “รัฐติกร” มือทุบหัวสาวรีเซปชั่นหัวหิน สิ้นฤทธิ์คาป่าข้างทาง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ พูดถึงดราม่าลูกสาวในงานแต่งอดีตภรรยา ลั่น &quot;เป็นภาพที่น่าเกลียดมาก&quot; บันเทิง

บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ เดือด ลูกสาวถูกจูบปาก ในงานแต่ง “น่าเกลียดมาก” ซัน วงศธร ขอชี้แจง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. ศรีสะเกษ เลือกตั้ง 2569 แสดงถึงความหลากหลายทางการเมือง ข่าวการเมือง

เลือกตั้ง 2569 : รายชื่อผู้สมัคร สส. ศรีสะเกษ 9 เขต 83 คน ใครเป็นใครดูเลย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เรอัล มาดริด พบ โมนาโก ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพของน้องธัญญารัตน์ อดีตแฟนรัฐติกร ไม่ได้แต่งหญิงตามที่เข้าใจผิด ข่าวอาชญากรรม

คดีพลิก! รูป “รัฐติกร” แต่งหญิง ที่แท้แฟนเก่า ไม่ใช่คนร้ายอำพรางตัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โบโด กลิมท์ พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฟอร์มเข้าตา! ชาติอาหรับสนใจซื้อตัว “บิว ภูริพล” ไปรับใช้ชาติ ให้ค่าจ้างเดือนหลักล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กกต.สระบุรี ปิดคอมเมนต์ หลังคนแห่ถามปม เจ๊เอ๋ พรีเซนเตอร์รณรงค์หาเสียง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 18:30 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 16:31 น.
76
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สภากาชาดร่วมสดุดี “หมู่นิว” ทหารหนุ่มบริจาคอวัยวะหลังสมองตาย มอบชีวิตใหม่ให้เพื่อนมนุษย์ 8 ชีวิต

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569
นางเอกดัง ใจเสีย ป่วยโรคไทรอยด์ อายุยังน้อย อยู่เฉยๆ ใจเต้น 150 ครั้ง

นางเอกดัง ใจเสีย ป่วยโรคไทรอยด์ อายุยังน้อย อยู่เฉยๆ ใจเต้น 150 ครั้ง

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569
สาวช็อก สั่งสเต็กร้านดัง เปิดเจอ &quot;เล็บปลอม&quot; อยู่ในสลัดผัก อ้วกแทบพุ่ง ชาวเน็ตสงสัยพนง.ครัวทำเล็บได้เหรอ?

สาวผงะ เจอ “เล็บปลอม” ทั้งดุ้น หลุดอยู่ในกล่องสเต็กร้านดัง ชาวเน็ตงงพนง.ไว้เล็บยาวได้หรือไม่

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569

ญาติเปิดปากเล่า “รัฐติกร” เกเรเข้าออกคุกว่าเล่น เคยคุกคามนร.หญิงม.6

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569
Back to top button