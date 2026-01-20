โคเปนเฮเก้น พบ นาโปลี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

20 มกราคม 69 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 7 ระหว่าง โคเปนเฮเก้น พบ นาโปลี ที่สนาม พาร์เค่น เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก โคเปนเฮเก้น VS นาโปลี ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 7
- แมตช์การแข่งขัน : โคเปนเฮเก้น พบ นาโปลี
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 20 มกราคม 2569 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
- สนาม : พาร์เค่น
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 6
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
โคเปนเฮเก้น
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ ยาคุบ นีสตรัป จะยังไม่มีชื่อของ แม็กนัส มัตต์สสัน ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-4-2 ผู้รักษาประตูเป็น โดมินิค โคทาร์สกี้ พร้อมกองหลัง 4 คน ชุนโนะซูเกะ ซูซูกิ, แพนเทลิส ฮัตซิเดียคอส, กาเบรียล เปเรร่า, มาร์กอส โลเปซ แดนกลางเป็น จอร์แดน ลาร์สสัน, แมดส์ เอมิล แมดเซ่น, วิลเลี่ยม เคล็ม, เอเลียส อาชูรี่ ส่วนคู่กองหน้าเป็น โมฮาเหม็ด เอลยูนุสซี่ และ วิคตอร์ แคลสเซ่น
นาโปลี
ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ อันโตนิโอ คอนเต้ ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือติดโทษแบน แต่ต้องเช็คความพร้อมก่อนเกมของ อามีร์ ราห์มานี่, มัตเตโอ โปลิตาโน่ และ เอลยิฟ เอลมาส
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น วานย่า มิลินโควิช-ซาวิช พร้อมแนวรับ 3 คน โจวานนี่ ดิ ลอเรนโซ่, อามีร์ ราห์มานี่, อเลสซานโดร บวนโจโน่ แดนกลางเป็น มัตเตโอ โปลิตาโน่, สตานิสลาฟ โลบ็อตก้า, สก็อตต์ แม็คโทมิเนย์, เลโอนาร์โด สปินาซโซล่า แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เอลยิฟ เอลมาส, อันโตนิโอ แฟร์การ่า ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ราสมุส ฮอยลุนด์
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ โคเปนเฮเก้น – นาโปลี
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- ไม่เคยเจอกันมาก่อน
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
โคเปนเฮเก้น
- 14/01/26 เสมอ สตวร์ม กราซ 4-4 (กระชับมิตร)
- 10/01/26 เสมอ บรานน์ 1-1 (กระชับมิตร)
- 13/12/25 ชนะ เอสเบิร์ก 2-0 (เดนิช คัพ)
- 10/12/25 ชนะ บียาร์เรอัล 3-2 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 07/12/25 แพ้ ซอนเดอร์ยีสเก้ ฟอดโบลด์ 0-2 (เดนมาร์ก ซูเปอร์ลีกา)
นาโปลี
- 17/01/26 ชนะ ซาสซูโอโล่ 1-0 (เซเรียอา)
- 14/01/26 เสมอ ปาร์ม่า 0-0 (เซเรียอา)
- 11/01/26 เสมอ อินเตอร์ มิลาน 2-2 (เซเรียอา)
- 07/01/26 เสมอ เวโรน่า 2-2 (เซเรียอา)
- 04/01/26 ชนะ ลาซิโอ 2-0 (เซเรียอา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
โคเปนเฮเก้น (4-4-2) : โดมินิค โคทาร์สกี้ (GK) – ชุนโนะซูเกะ ซูซูกิ, แพนเทลิส ฮัตซิเดียคอส, กาเบรียล เปเรร่า, มาร์กอส โลเปซ – จอร์แดน ลาร์สสัน, แมดส์ เอมิล แมดเซ่น, วิลเลี่ยม เคล็ม, เอเลียส อาชูรี่ – โมฮาเหม็ด เอลยูนุสซี่, วิคตอร์ แคลสเซ่น
นาโปลี (3-4-2-1) : วานย่า มิลินโควิช-ซาวิช (GK) – โจวานนี่ ดิ ลอเรนโซ่, อามีร์ ราห์มานี่, อเลสซานโดร บวนโจโน่ – มัตเตโอ โปลิตาโน่, สตานิสลาฟ โลบ็อตก้า, สก็อตต์ แม็คโทมิเนย์, เลโอนาร์โด สปินาซโซล่า – เอลยิฟ เอลมาส, อันโตนิโอ แฟร์การ่า – ราสมุส ฮอยลุนด์
Thaiger ทายผลบอล โคเปนเฮเก้น 1-2 นาโปลี
