กรมอุตุเตือน จังหวัดฝนตก 26 พฤษภาคม 2569 ร้อยละ 60 ของพื้นที่

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 พ.ค. 2569 18:45 น.| อัปเดต: 25 พ.ค. 2569 16:59 น.
กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนัก รวมถึงฝนที่ตกสะสม

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง ทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

พยากรณ์อากาศรายภาค ตั้งแต่เวลา 06:00 น. วันนี้ ถึง 06:00 น. วันพรุ่งนี้

  • ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก): มีฝนฟ้าคะนองกระจายตัวหนาแน่นที่สุด ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนพังงาขึ้นไปคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

  • ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก): มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ทะเลห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

  • ภาคเหนือ: มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส

  • ภาคกลาง: มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม และสมุทรสงคราม อุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียส

  • กรุงเทพมหานครและปริมณฑล: มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมากมักเกิดขึ้นในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำ อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส

  • ภาคตะวันออก: มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: มีฝนฟ้าน้อยที่สุด ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ ชัยภูมิ นครราชสีมา และอุบลราชธานี อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

