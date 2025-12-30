ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มวัย 29 ปี สั่งอาหารกินกว่า 400 มื้อ เน้นแต่ฟาสต์ฟู้ด สุดท้ายป่วยหนักเกือบไม่รอด

หนุ่มวัย 29 ปี สั่งอาหารกินกว่า 400 มื้อ เน้นฟาสต์ฟู้ด-ของทอด สุดท้ายป่วยมะเร็งกระเพาะอาหาร

หนุ่มวัย 29 ปี สั่งอาหารเดลิเวอรีทานกว่า 400 มื้อต่อปี จนป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารระยะที่ 3 แพทย์ชี้ 7 อันตรายจากอาหารปรุงสำเร็จที่ต้องระวัง

เรื่องราวเตือนภัยสำหรับคนวัยทำงานที่ต้องใช้ชีวิตเร่งรีบ เมื่อสื่อของประเทศจีน รายงานกรณีของ นายซี พนักงานฝ่ายการตลาดวัย 29 ปี ที่ต้องเผชิญกับข่าวร้ายที่สุดในชีวิต หลังตรวจพบว่าเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารระยะที่ 3 ทั้งที่อายุยังน้อย

โดยมีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่พึ่งพาบริการเดลิเวอรีมากเกิน ตลอดระยะเวลา 1 ปี นายซี สั่งอาหารมาทานกว่า 300 มื้อ หากนับรวมมื้อดึกด้วย ตัวเลขจะพุ่งสูงถึงเกือบ 400 มื้อ ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นเมนูฟาสต์ฟู้ดและของทอด

อาการเริ่มส่งสัญญาณเตือนเมื่อเกือบ 2 เดือนก่อน นายซี เริ่มมีอาการปวดท้องส่วนบน วิงเวียนศีรษะ แขนขาอ่อนแรง และถ่ายอุจจาระเป็นสีดำต่อเนื่อง แต่เจ้าตัวกลับชะล่าใจเพียงแค่ซื้อยามาทานเอง จนกระทั่งมารดาเดินทางมาเยี่ยมและสังเกตเห็นความผิดปกติ จึงรีบพาไปพบแพทย์

อาหารฟาสต์ฟู้ด

ผลตรวจระบุชัดเจนว่าก้อนเนื้อร้ายได้ก่อตัวขึ้นแล้ว แพทย์จึงต้องทำการผ่าตัดตัดกระเพาะอาหารออกไปถึง 2 ใน 3 ส่วน รวมถึงตัดต่อมน้ำเหลืองโดยรอบ และนายซี ยังต้องเข้ารับการทำเคมีบำบัดเพื่อรักษาตัวต่อไป

ด้านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ระบุว่า พฤติกรรมการกินของนายซี คือตัวการสำคัญ โดยเฉพาะการสั่งอาหารจากภายนอกที่เน้นความอร่อยรวดเร็วแต่ขาดคุณภาพ ซึ่งทำลายสุขภาพกระเพาะอาหารผ่าน 7 ปัจจัยหลัก ดังนี้

  • อาหารที่มีไขมันสูง จะกระตุ้นการหลั่งกรดอย่างรุนแรงและกัดกร่อนเยื่อบุกระเพาะอาหาร
  • อาหารที่มีรสเค็มจัด จะทำลายชั้นเมือกที่ปกป้องกระเพาะและสร้างสภาวะที่เอื้อให้เชื้อแบคทีเรีย HP ก่อตัวจนเกิดแผลอักเสบ
  • น้ำมันทอดที่ใช้ซ้ำหลายครั้ง จะก่อให้เกิดอนุมูลอิสระที่เป็นพิษ ซึ่งทำลายเซลล์กระเพาะอาหาร
  • อาหารทอดหรือย่างด้วยความร้อนสูง จะสร้างสารเบนโซไพรีน (Benzopyrene) ซึ่งทำให้ยีนของเซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลง
  • สารปรุงแต่งและไนไตรต์ จะก่อให้เกิดสารไนโตรซามีนในกระเพาะอาหาร ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งฤทธิ์แรง
  • ความเสี่ยงเรื่องสุขอนามัยที่ไม่ปลอดภัย การปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย และทำให้เกิดการอักเสบในระบบทางเดินอาหารเรื้อรัง
  • การขาดใยอาหารและวิตามิน ทำให้ลดความสามารถในการปรับสมดุลสารพิษ และทำให้กระเพาะอาหารฟื้นฟูตัวเองได้ยาก

นอกจากปัจจัยเรื่องอาหารแล้ว ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของนายซี ที่มักจะนอนดึก ทานมื้อดึกเป็นประจำ มีความเครียดสะสม และขาดการออกกำลังกาย ล้วนเป็นปัจจัยร่วมสำคัญที่เร่งให้ร่างกายทรุดโทรมจนนำไปสู่การเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารในวัยเพียง 29 ปี

ที่มา: SOHA

