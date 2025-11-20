ตลกรุ่นใหญ่ป่วยหนัก ถูกเจาะคอ-ไม่มีเสียงพูด แฟนๆ ส่งกำลังใจ อาการล่าสุด

อาการล่าสุด โอเลี้ยง เชิญยิ้ม ตลกรุ่นใหญ่ป่วยหนักนอนโรงพยาบาลเกือบเดือน ญาติเผยสาเหตุถูกเจาะคอ-ไม่มีเสียงพูด แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจ
พักหลัง ๆ ไม่ค่อยได้เห็นผลงานผ่านหน้าจอโทรทัศน์ อีกทั้งยังมีข่าวการเข้า-ออกโรงพยาบาลอยู่บ่อยครั้งมาก สำหรับนักแสดงตลกรุ่นใหญ่ โอเลี้ยง เชิญยิ้ม หรือ สมพงษ์ ไกรธีรางกูร ทำเอาเพื่อนร่วมวงการและแฟนคลับอดเป็นห่วงเขาไม่ได้
ล่าสุดญาติตลกดังออกมาโพสต์รูปภาพล่าสุดของ โอเลี้ยง เชิญยิ้ม ขณะทำนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล โดยมีสายระโยงระยางพาดเต็มตัว พร้อมแจ้งข่าวว่า โอเลี้ยง เชิญยิ้ม เข้าโรงพยาบาลมาได้เกือบ 1 เดือนแล้ว ด้วยอาการ ถุงลมโป่งพองกำเริบ ทำให้หมอต้องเจาะคอเพื่อช่วยให้หายใจได้ และต้องใช้เครื่องช่วยหายใจด้วย อาการโดยรวมพูดคุยได้แต่ไม่มีเสียง
ท่ามกลางคอมเมนต์ของเหล่าแฟนคลับที่เป็นห่วงและมาให้กำลังใจตลกดังในการรักษาตัวครั้งนี้ให้ผ่านไปได้อย่างราบรื่น และกลับมาสร้างผลงานการแสดงให้แฟน ๆ ได้ชมกันอีกครั้ง
“ถึงเพื่อนพ้องน้องพี่ ผู้หลักผู้ใหญ่ ที่รู้จักพี่โอเลี้ยง เชิญยิ้ม หรือ สมพงษ์ ไกรธีรางกูร #ขณะนี้พี่โอเลี้ยงเข้าโรงบาลด้วยโรคถุงลมโป่งพองกำเริบ หมอได้เจาะคอเพื่อให้หายใจได้
อาการ ณ ตอนนี้คือ ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ พูดคุยได้แต่ไม่มีเสียง #ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ อยู่โรงบาลได้เกือบเดือนแล้วค่ะ #จึงเรียนมาเพื่อทราบ”
