แรปเปอร์สาวญี่ปุ่น RINOA เผยเหตุผล เข้าวงการ AV เพราะ “เซ็กซ์จัดจนทนไม่ไหว”
กลายเป็นกระแสฮือฮา เมื่อแรปเปอร์สาวอย่าง RINOA ประกาศเตรียมเข้าสู่วงการ AV กับค่ายดัง พร้อมเผยเหตุผลที่เข้าสูวงการนี้ว่า “เป็นคนมีความต้องการสูงเกินกว่าจะคุมได้”
วงการขายเสียวของญี่ปุ่นดูเหมือนจะได้เพชรเม็ดงามเข้าสู่วงการอีกหนึ่งคน เมื่อล่าสุด RINOA แรปเปอร์สาวที่โด่งดังจากการคัฟเวอร์เพลงเมื่อปี 2022 เตรียมเข้าสู่วงการ AV อย่างเป็นทางการภายใต้สังกัดดังอย่าง IDEAPOCKET
RINOA ได้โพสต์ผ่านทางโซเชียลมีเดียวถึงการตัดสินใจในครั้งนี้ว่าที่ผ่านมา เธอต้องพยายามแสดงบทบาท “ผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบ” ตามความคาดหวังของคนรอบข้าง จนรู้สึกอึดอัดและไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง ซึ่งสำหรับเธอแล้ว ดนตรีคือการแสดงออกทางความคิด ส่วนวงการหนังผู้ใหญ่คือเวทีใหม่ที่จะทำให้เธอได้เป็นตัวเองอย่างเต็มที่และขยายมุมมองต่อโลกให้กว้างขึ้น
โดยทางค่าย IDEAPOCKET ก็ได้เสริมว่าเหตุผลสำคัญที่ทำให้เธอตัดสินใจทำอาชีพนี้เพราะเธอมี “ความต้องการทางเพศที่รุนแรงและไม่มีที่ระบาย”
ด้าน “อิจิเคน คันชุนชู” (一劍浣春秋) ผู้เชี่ยวชาญด้านวงการ AV ได้วิเคราะห์ผลงานเดบิวต์ของ RINOA ว่ามีความพิเศษกว่านักแสดงทั่วไป เริ่มจากด้านเนื้อหา ทางค่าย IP ไม่ได้นำเสนอเพียงแค่ฉากร่วมเพศ แต่ใช้วิธีการโปรโมตเหมือนการทำ “มิวสิกวิดีโอ” หรือ “อัลบั้มเพลง” โดยมีการใส่เนื้อเพลงลงในภาพนิ่งและเล่าประวัติเส้นทางสายดนตรีของเธออย่างละเอียด
แม้หน้าตาและรูปร่างของเธอจะถูกชมว่ายอดเยี่ยม แต่กูรูมองว่าภาพหน้าปกกับตัวจริงยังมีความแตกต่างกันบ้าง รวมถึงเรื่องทรงหน้าอกคัพ G ที่กลายเป็นหัวข้อถกเถียงในหมู่แฟนคลับ แต่ก็ถือว่าสร้างกระแสได้สูงมาก
อย่างไรก็ตาม ค่าย IP การันตีว่า RINOA คือ “สุดยอดดาวรุ่งดวงใหม่แห่งปี 2026” (2026 First Major Rookie) ที่จะมาเปลี่ยนโฉมหน้าวงการ
RINOA ยืนยันว่าไม่ว่ารูปแบบการนำเสนอตัวตนของเธอจะเปลี่ยนไปอย่างไร แต่ความตั้งใจที่จะเป็นคนที่เข้มแข็งและอ่อนโยนในเวลาเดียวกันนั้นยังคงเดิม ขณะนี้แฟนคลับและคนในอุตสาหกรรมต่างรอชมว่าเธอจะสามารถใช้ชื่อเสียงที่มีอยู่เดิมก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนางเอกแถวหน้าได้สำเร็จหรือไม่
อ้างอิง : star.ettoday.net , Instagram @rinoa__jp
