แฟนคลับไทยเดือด ค่าย YG รับงานเบียร์เขมร ให้วงไอดอล TREASURE แห่แบนคอนเสิร์ต

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 14:13 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 14:19 น.
57

ดราม่า YG เปิดตัว TREASURE ไอดอลเกาหลี นั่งแท่นพรีเซนเตอร์เบียร์กัมพูชา GANZBERG ทำแฟนไทยเดือด ทั้งที่ใกล้มีคอนเสิร์ต พ.ค.นี้ ซัดค่ายหิวเงินเมินสแกมเมอร์-ขัดแย้งชายแดน

วงการ K-POP มีดราม่าตั้งแต่ต้นปี กรณีค่ายเพลงยักษ์ใหญ่อย่าง YG Entertainment เดินเกมธุรกิจครั้งใหม่ที่กลายเป็น ฝันร้ายของแฟนคลับชาวไทย ทันทีที่มีการประกาศว่าวงบอยแบนด์ลูกรักอย่าง TREASURE จะเข้ารับตำแหน่ง Brand Ambassador ประจำปี 2026 ให้กับ GANZBERG แบรนด์เบียร์ชื่อดังของกัมพูชา

ทางด้าน Mr. Brune ผู้บริหารของ GANZBERG ออกมาเปิดตัวสมาชิกวง TREASURE อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมส่งสัญญาณถึงโปรเจกต์ยักษ์ที่แบรนด์ทุ่มงบไม่อั้น ทั้งคอนเสิร์ตใหญ่และกิจกรรมโปรโมตเต็มรูปแบบในกัมพูชา แต่ดูเหมือนว่าแผนการตลาดครั้งนี้อาจจะไม่ราบรื่นอย่างที่คิด

อย่างไรก็ดี กลุ่มแฟนคลับชาวไทย หรือ ทึเม ถือเป็นฐานสนับสนุนหลักที่แข็งแกร่งของวงออกมาแสดงความไม่พอใจอย่างชัดเจน โดยมองว่าการตัดสินใจของ YG ครั้งนี้ขาดความรอบคอบและมองข้ามความละเอียดอ่อน

แฟนคลับส่วนหนึ่งตั้งคำถามถึงความเหมาะสมที่ค่ายส่งศิลปินไปโปรโมตแบรนด์ระดับชาติของกัมพูชา ในช่วงเวลาที่มีข่าวเกี่ยวกับแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศ ซึ่งมีชาวเกาหลีใต้ตกเป็นเหยื่อและเสียชีวิต ส่งผลให้การรับงานในครั้งนี้เกิดกระแสดราม่าว่าค่ายต้นสังกัดสนใจรายได้ โดยไม่สนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนในชาติเดียวกัน

อีกทั้งในช่วงที่ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชามีความตึงเครียดและประเด็นอ่อนไหวบริเวณชายแดน การให้ศิลปินคนโปรดไปทำหน้าที่เป็นหน้าตาให้กับสินค้ากัมพูชา ทำให้แฟนคลับไทยรู้สึกอึดอัดใจและมองว่าค่ายไม่ให้เกียรติความรู้สึกของแฟนคลับไทยที่เป็นตลาดใหญ่

ด้วยเหตุนี้เองโซเชียลเกิดการตั้งคำถามถึงการสนับสนุนวงในอนาคต หลายคนถึงขั้นคิดที่จะเทวงที่ชื่นชอบ หาก YG ยังคงเพิกเฉยต่อเรื่องที่เกิดขึ้น ทั้งยังอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อยอด Engagement และรายได้จากตลาดไทย

อย่างไรก็ดี หนุ่ม ๆ TREASURE เตรียมคัมแบ็คคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ 2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] IN BANGKOK ในวันที่ 16 พ.ค. 69 ที่จะถึงนี้ ณ สนามกีฬาแห่งชาติ (ศุภชลาศัย) ต้องจับตาดูกันต่อไปว่า YG Entertainment จะมีจัดการเรื่องดังกล่าวไปในทิศทางใด

YG ส่ง TREASURE นั่งพรีเซนเตอร์เบียร์กัมพูชา

