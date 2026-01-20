คดีพลิก? โจรขึ้นบ้าน ‘นานะ’ อ้างถูกดาราคว้ามีดไล่แทง-ซ้อมอ่วม ยันแค่จะเข้าไปขโมย
โจรขึ้นบ้าน ‘นานะ’ กลับคำให้การ ปฏิเสธพกอาวุธ อ้างแค่จะเข้าไปขโมยของ แต่ถูกดาราสาวคว้ามีดไล่ฟันจนต้องต่อสู้ป้องกันตัว ท้าพิสูจน์ลายนิ้วมือบนของกลาง
จากกรณีคนร้ายที่ก่อเหตุบุกรุกบ้านพักของ นานะ อดีตสมาชิกวง After School ขู่เอาทรัพย์ และตรงเข้าทำร้ายร่างกายคุณแม่ของดาราส่งด้วยการบีบคอ สุดท้ายทั้งคู่ตัดสินใจต่อสู้จนสามารถล็อกตัวคนร้ายไว้ได้และแจ้งตำรวจให้มารวบตัวทันที ความคืบหน้าล่าสุด คนร้ายกลับคำให้การในชั้นศาล อ้างว่าตนเองต่างหากที่เป็นฝ่ายถูกกระทำ และดาราสาวเป็นผู้ถือมีดไล่ทำร้ายเขา
เมื่อวันที่ 20 มกราคม ที่ผ่านมา ศาลแขวงอึยจองบู สาขานัมยังจู ได้เปิดการพิจารณาคดีครั้งแรก โดยอัยการสั่งฟ้อง นาย A (นามสมมติ) อายุ 34 ปี ในข้อหาพยายามชิงทรัพย์และทำร้ายร่างกาย จากเหตุการณ์บุกรุกบ้านพักของนานะ ในเมืองกูริ จังหวัดคยองกี เมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่ 15 พฤศจิกายนปีที่แล้ว
แม้ฝ่ายนานะและคุณแม่จะยื่นหลักฐานใบรับรองแพทย์ ระบุว่าทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวนานถึง 33 วัน และ 31 วันตามลำดับ แต่ นาย A จำเลยในคดีนี้กลับให้การปฏิเสธข้อหาร้ายแรงเกือบทั้งหมด โดยยอมรับเพียงข้อหาบุกรุกเคหสถานเท่านั้น พร้อมอ้างข้อโต้แย้งใหม่
นาย A อ้างว่าตนประสบปัญหาทางการเงินจึงค้นหาข้อมูลบ้านคนรวยในอินเทอร์เน็ต และตั้งใจจะเข้าไปเพียงแค่ลักทรัพย์เท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาชิงทรัพย์หรือทำร้ายใคร จำเลยยืนยันเสียงแข็งว่าไม่ได้พกอาวุธมีดติดตัวมา แต่เป็นฝ่ายนานะที่วิ่งถือมีดออกมาหาเขา
กรณีทำร้ายร่างกายคุณแม่ของนานะ นาย A อ้างว่าคุณแม่ตกใจและกรีดร้อง เขาจึงเพียงแค่จับไหล่เพื่อพยายามให้ท่านสงบสติอารมณ์เท่านั้น ไม่ได้มีการบีบคอแต่อย่างใด
นาย A ระบุว่าตนเองถูกนานะทำร้ายฝ่ายเดียว และบาดแผลที่เกิดขึ้นกับนานะที่ต้องรักษา 33 วัน ไม่ใช่ร่องรอยจากการป้องกันตัว แต่เกิดจากการที่นานะโจมตีใส่เขา
เพื่อพิสูจน์ข้อกล่าวอ้างดังกล่าว ทนายความของนาย A ได้ยื่นคำร้องต่อศาลให้ส่งมีดของกลางและปลอกมีดไปตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อยืนยันว่าลูกความของตนไม่ได้เป็นผู้นำอาวุธชิ้นนั้นมา
นอกจากนี้ ฝ่ายจำเลยยังพยายามขอให้แพทย์เจ้าของไข้มาเป็นพยานเพื่อซักค้านเรื่องใบรับรองแพทย์ แต่ศาลได้ทักท้วงให้พิจารณาใหม่ เนื่องจากคำให้การปากเปล่าของแพทย์อาจมีน้ำหนักไม่เพียงพอในเชิงวัตถุพยาน
