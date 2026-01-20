ข่าวต่างประเทศ

คดีพลิก? โจรขึ้นบ้าน ‘นานะ’ อ้างถูกดาราคว้ามีดไล่แทง-ซ้อมอ่วม ยันแค่จะเข้าไปขโมย

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 14:56 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 14:56 น.
77
โจรขึ้นบ้านนานะปฏิเสธทุกข้อหา อ้างดาราสาวคว้ามีดไล่แทง

โจรขึ้นบ้าน ‘นานะ’ กลับคำให้การ ปฏิเสธพกอาวุธ อ้างแค่จะเข้าไปขโมยของ แต่ถูกดาราสาวคว้ามีดไล่ฟันจนต้องต่อสู้ป้องกันตัว ท้าพิสูจน์ลายนิ้วมือบนของกลาง

จากกรณีคนร้ายที่ก่อเหตุบุกรุกบ้านพักของ นานะ อดีตสมาชิกวง After School ขู่เอาทรัพย์ และตรงเข้าทำร้ายร่างกายคุณแม่ของดาราส่งด้วยการบีบคอ สุดท้ายทั้งคู่ตัดสินใจต่อสู้จนสามารถล็อกตัวคนร้ายไว้ได้และแจ้งตำรวจให้มารวบตัวทันที ความคืบหน้าล่าสุด คนร้ายกลับคำให้การในชั้นศาล อ้างว่าตนเองต่างหากที่เป็นฝ่ายถูกกระทำ และดาราสาวเป็นผู้ถือมีดไล่ทำร้ายเขา

เมื่อวันที่ 20 มกราคม ที่ผ่านมา ศาลแขวงอึยจองบู สาขานัมยังจู ได้เปิดการพิจารณาคดีครั้งแรก โดยอัยการสั่งฟ้อง นาย A (นามสมมติ) อายุ 34 ปี ในข้อหาพยายามชิงทรัพย์และทำร้ายร่างกาย จากเหตุการณ์บุกรุกบ้านพักของนานะ ในเมืองกูริ จังหวัดคยองกี เมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่ 15 พฤศจิกายนปีที่แล้ว

แม้ฝ่ายนานะและคุณแม่จะยื่นหลักฐานใบรับรองแพทย์ ระบุว่าทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวนานถึง 33 วัน และ 31 วันตามลำดับ แต่ นาย A จำเลยในคดีนี้กลับให้การปฏิเสธข้อหาร้ายแรงเกือบทั้งหมด โดยยอมรับเพียงข้อหาบุกรุกเคหสถานเท่านั้น พร้อมอ้างข้อโต้แย้งใหม่

นาย A อ้างว่าตนประสบปัญหาทางการเงินจึงค้นหาข้อมูลบ้านคนรวยในอินเทอร์เน็ต และตั้งใจจะเข้าไปเพียงแค่ลักทรัพย์เท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาชิงทรัพย์หรือทำร้ายใคร จำเลยยืนยันเสียงแข็งว่าไม่ได้พกอาวุธมีดติดตัวมา แต่เป็นฝ่ายนานะที่วิ่งถือมีดออกมาหาเขา

กรณีทำร้ายร่างกายคุณแม่ของนานะ นาย A อ้างว่าคุณแม่ตกใจและกรีดร้อง เขาจึงเพียงแค่จับไหล่เพื่อพยายามให้ท่านสงบสติอารมณ์เท่านั้น ไม่ได้มีการบีบคอแต่อย่างใด

นาย A ระบุว่าตนเองถูกนานะทำร้ายฝ่ายเดียว และบาดแผลที่เกิดขึ้นกับนานะที่ต้องรักษา 33 วัน ไม่ใช่ร่องรอยจากการป้องกันตัว แต่เกิดจากการที่นานะโจมตีใส่เขา

เพื่อพิสูจน์ข้อกล่าวอ้างดังกล่าว ทนายความของนาย A ได้ยื่นคำร้องต่อศาลให้ส่งมีดของกลางและปลอกมีดไปตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อยืนยันว่าลูกความของตนไม่ได้เป็นผู้นำอาวุธชิ้นนั้นมา

นอกจากนี้ ฝ่ายจำเลยยังพยายามขอให้แพทย์เจ้าของไข้มาเป็นพยานเพื่อซักค้านเรื่องใบรับรองแพทย์ แต่ศาลได้ทักท้วงให้พิจารณาใหม่ เนื่องจากคำให้การปากเปล่าของแพทย์อาจมีน้ำหนักไม่เพียงพอในเชิงวัตถุพยาน

นานะ อดีตสมาชิกวง After School
ภาพจาก Instagram : jin_a_nana
นานะ อดีตสมาชิกวง After School-2
ภาพจาก Instagram : jin_a_nana
นานะ อดีตสมาชิกวง After School-4
ภาพจาก Instagram : jin_a_nana
นานะ อดีตสมาชิกวง After School-3
ภาพจาก Instagram : jin_a_nana

ข้อมูลจาก : newsis

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

อินเตอร์ มิลาน พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

2 นาที ที่แล้ว
เต้ มงคลกิตติ์ ชูนโยบาย Pornhub-เซ็กซ์ทอย ถูกกฎหมาย ข่าวการเมือง

เต้ มงคลกิตติ์ ชูนโยบาย Pornhub-เซ็กซ์ทอย ถูกกฎหมาย ‘อ.เจษฎ์’ ถึงกับเมนต์คำนี้

6 นาที ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

วันนี้เกินไปมาก! ผดส.สุดทน ปรับอากาศเจ้าเดิม แอบเสริมคน-เที่ยวนี้ยัดมา 5 แน่นหลังเบาะ

7 นาที ที่แล้ว
ตำรวจจับกุมรัฐติกร ผู้ต้องหาคดีฆ่าชิงทรัพย์ในหัวหิน ข่าวอาชญากรรม

ด่วนที่สุด! จับได้แล้ว “รัฐติกร” มือทุบหัวสาวรีเซปชั่นหัวหิน สิ้นฤทธิ์คาป่าข้างทาง

24 นาที ที่แล้ว
บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ พูดถึงดราม่าลูกสาวในงานแต่งอดีตภรรยา ลั่น &quot;เป็นภาพที่น่าเกลียดมาก&quot; บันเทิง

บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ เดือด ลูกสาวถูกจูบปาก ในงานแต่งภรรยาเก่า ลั่น “เป็นภาพที่น่าเกลียดมาก”

30 นาที ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. ศรีสะเกษ เลือกตั้ง 2569 แสดงถึงความหลากหลายทางการเมือง ข่าวการเมือง

เลือกตั้ง 2569 : รายชื่อผู้สมัคร สส. ศรีสะเกษ 9 เขต 83 คน ใครเป็นใครดูเลย

32 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เรอัล มาดริด พบ โมนาโก ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

32 นาที ที่แล้ว
ภาพของน้องธัญญารัตน์ อดีตแฟนรัฐติกร ไม่ได้แต่งหญิงตามที่เข้าใจผิด ข่าวอาชญากรรม

คดีพลิก! รูป “รัฐติกร” แต่งหญิง ที่แท้แฟนเก่า ไม่ใช่คนร้ายอำพรางตัว

45 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โบโด กลิมท์ พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

47 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ฟอร์มเข้าตา! ชาติอาหรับสนใจซื้อตัว “บิว ภูริพล” ไปรับใช้ชาติ ให้ค่าจ้างเดือนหลักล้าน

58 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กกต.สระบุรี ปิดคอมเมนต์ หลังคนแห่ถามปม เจ๊เอ๋ พรีเซนเตอร์รณรงค์หาเสียง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! เลื่อนพิธีรับประกาศนียบัตร &quot;เนติบัณฑิต สมัยที่ 77&quot; ไม่มีกำหนด วันซ้อมใหญ่เหมือนเดิม ข่าว

ด่วน! เลื่อนพิธีรับประกาศนียบัตร “เนติบัณฑิต สมัยที่ 77” ไม่มีกำหนด วันซ้อมใหญ่เหมือนเดิม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขมงคล ทะเบียนรถ ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พระราชทานปริญญาบัตร 2569 Line News

เลขมงคล ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ธรรมศาสตร์ พระราชทานปริญญาบัตร 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ทะลุ 70,000 บาท ทำให้ทองรูปพรรณขายออกที่ 70,100 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ ทะลุ 70,000 รูปพรรณ ขายออก 70,100 บาท ทองแท่งเฉียด 7 หมื่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หายสงสัย! หนุ่ม กรรชัย เฉลยสาเหตุ ไว้ผมยาว-ไม่ยอมตัด เพราะแบบนี้? บันเทิง

เปลี่ยนลุค “หนุ่ม กรรชัย” เฉลยสาเหตุ ไว้ผมยาว-ไม่ยอมตัด เพราะแบบนี้?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กรายชื่อ 6 ผู้สมัคร สส. สิงห์บุรี 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.สิงห์บุรี ครบ 6 เบอร์ พรรคไหนบ้าง เลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โจรขึ้นบ้านนานะปฏิเสธทุกข้อหา อ้างดาราสาวคว้ามีดไล่แทง ข่าวต่างประเทศ

คดีพลิก? โจรขึ้นบ้าน ‘นานะ’ อ้างถูกดาราคว้ามีดไล่แทง-ซ้อมอ่วม ยันแค่จะเข้าไปขโมย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ลุ้นเปิดชื่อ 10 สส. สแกมเมอร์ “ไชยชนก” แย้มพรรคเดียวกันหมด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพของนายรัฐติกร ที่มีพฤติกรรมชอบแต่งหญิงเพื่อหลบหนีจากการจับกุม ข่าวอาชญากรรม

ยังจับไม่ได้ “รัฐติกร” มือฆ่าสาวโรงแรมหัวหิน ตำรวจปูพรมไล่ล่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จำได้ไหม คชโยธี ปัจจุบัน ขับไรเดอร์ คนแห่ดูถูก อ.ปวิน เตือนสติดีมาก ข่าว

จำได้ไหม “คชโยธี” แกนนำรักชาติ ปัจจุบัน ขับไรเดอร์ คนแห่ดูถูก อ.ปวิน เตือนสติดีมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แฟนคลับไทยเดือด ค่าย YG รับงานเบียร์เขมร ให้วงไอดอล TREASURE แห่แบนคอนเสิร์ต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.หนองคาย 3 เขต รวม 20 คน ลุยศึกเลือกตั้ง 2569

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ๋งดอกจิก ป่วยไม่ได้มาศาล ข่าวการเมือง

ไม่รอด! ศาลยืนจำคุก เจ๋ง ดอกจิก 5 ปี 4 เดือน คดีนปช.ชุมนุมปี 53

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
การทดสอบ Cell Broadcast ในวันที่ 20 มกราคม 2569 จะมีเสียงเตือนดัง 8 วินาที ข่าว

วันนี้ เวลา 14.00 น. มือถือดังทั่วประเทศ ทดสอบ Cell Broadcast แจ้งเตือนภัยระดับชาติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? เบิร์ด ธงไชย พูดไม่ชัด แฟนคลับเป็นห่วงหนัก วอนตรวจสุขภาพอย่างละเอียด บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? เบิร์ด ธงไชย พูดไม่ชัด แฟนคลับเป็นห่วงหนัก วอนตรวจสุขภาพอย่างละเอียด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 14:56 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 14:56 น.
77
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อินเตอร์ มิลาน พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 20 ม.ค. 69

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569
เต้ มงคลกิตติ์ ชูนโยบาย Pornhub-เซ็กซ์ทอย ถูกกฎหมาย

เต้ มงคลกิตติ์ ชูนโยบาย Pornhub-เซ็กซ์ทอย ถูกกฎหมาย ‘อ.เจษฎ์’ ถึงกับเมนต์คำนี้

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569

วันนี้เกินไปมาก! ผดส.สุดทน ปรับอากาศเจ้าเดิม แอบเสริมคน-เที่ยวนี้ยัดมา 5 แน่นหลังเบาะ

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569
ตำรวจจับกุมรัฐติกร ผู้ต้องหาคดีฆ่าชิงทรัพย์ในหัวหิน

ด่วนที่สุด! จับได้แล้ว “รัฐติกร” มือทุบหัวสาวรีเซปชั่นหัวหิน สิ้นฤทธิ์คาป่าข้างทาง

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569
Back to top button