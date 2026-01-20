ข่าวอาชญากรรม

สถานการณ์ “บ้านเปาะยานิ” จ.ยะลา เหตุโจมตีใส่เจ้าหน้าที่ คนร้ายเสียชีวิตแล้ว 1 ราย

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 12:01 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 12:01 น.
83
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

กอ.รมน.ภาค 4 สน. แถลงไทม์ไลน์สถานการณ์ “บ้านเปาะยานิ” คนร้ายโจมตีใส่เจ้าหน้าที่หลังการขยายผลลอบบึ้มปั๊มน้ำมัน ล่าสุดคนร้ายเสียชีวิต 1 ราย ยังซ่อนตัวอยู่ 1 หลบหนีแล้วอีกหนึ่งคน ขณะนี้ยังคงมีการปิดกั้นพื้นที่อยู่

พันเอก ยุทธนา เพชรม่วง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พร้อมทั้งได้ เปิดเผยคลิปวิดีโอบันทึกเหตุการณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในขั้นตอนการปฏิบัติงาน

พันเอก ยุทธนา ระบุว่า ปฏิบัติการครั้งนี้เริ่มขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 00.20 น. หลังขยายผลหลักฐานจากเหตุวางระเบิดและวางเพลิงสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดยะลา ได้สนธิกำลังร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจยะลา และกองกำลังตำรวจจังหวัดยะลา เข้าตรวจสอบบ้านพักเป้าหมายในเขตบ้านเปาะยานิ หลังได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชนในพื้นที่

จากการเปิดเผยคลิปวิดีโอ พบว่าเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามมาตรการจากเบาไปหาหนักอย่างเคร่งครัด โดยมีการเชิญผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมพูดคุยเจรจาผ่านเครื่องขยายเสียง เพื่อให้บุคคลที่อยู่ภายในบ้านออกมาแสดงตนและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ใช้ความพยายามในการเจรจาเป็นเวลานานหลายชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลา 03.50 น. บุคคลภายในบ้านไม่ยอมปฏิบัติตามคำร้องขอ และได้ใช้อาวุธปืนยาวไม่ทราบชนิดเริ่มยิงใส่เจ้าหน้าที่เพื่อขัดขวางการปฏิบัติงานและหวังเปิดทางหลบหนี จนนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายและการตอบโต้เพื่อป้องกันตัว ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ยังคงควบคุมพื้นที่และดำเนินการตามขั้นตอนอย่างระมัดระวัง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อทุกฝ่าย

พันเอก ยุทธนา กล่าวเพิ่มเติมว่า “การเปิดเผยคลิปวิดีโอในครั้งนี้ เพื่อยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนและให้โอกาสในการมอบตัวอย่างถึงที่สุดแล้ว” พร้อมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ร่วมแจ้งเบาะแสทางสายด่วน 1341 และขอเน้นย้ำว่าผู้ที่ให้การสนับสนุนที่พักพิงหรือซ่อนเร้นผู้กระทำผิด จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 189 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ดูคลิป)

ด้าน สวท.ยะลา กรมประชาสัมพันธ์ รายงานความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายบ้านเปาะยานิ ต.สะเตงนอก ข้อมูลล่าสุด พบว่ามีคนร้ายหลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านประมาณ 3 ราย

ทราบชื่อคือ นายอดิล และนัสซือเลาะ (ไม่ทราบนามสกุล)

ผลจากการปะทะเบื้องต้นพบว่า เสียชีวิต 1 ราย ยังหลบซ่อนตัวอยู่ภายในบ้าน 1 ราย และมีรายงานว่าอีก 1 รายอยู่ระหว่างการหลบหนี.

ภาพ Facebook @ kohted04
ภาพ Facebook @ kohted04

Photo of Pachara

Pachara

