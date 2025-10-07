ข่าว

ด่วน! ระเบิดกลางเมืองยะลา หน้าศูนย์เยาวชนเทศบาลฯ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 ต.ค. 2568 23:03 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2568 23:07 น.
51

สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ยะลา รานงานเหตุด่วน เกิดเหตุระเบิดกลางเมืองยะลา หน้าศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา

เมื่อเวลา 21.24 น. วันที่ 7 ตุลาคม 2568 เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุเสียงดัง คล้ายระเบิด บริเวณหน้าศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา พื้นที่จุดรำไท เล็ก เบื้องต้นคาดว่าเป็น ระเบิดไปป์บอมบ์ จำนวนประมาณ 3 ลูก ขณะนี้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อความปลอดภัย

หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ก่อนหน้านี้เพียง 1 วัน มีผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดตู้ ATM ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ที่ตั้งอยู่หน้ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี หมู่ที่ 3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เมื่อช่วงกลางดึก

ต่อมา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) เปิดเผยว่า ผู้ก่อเหตุไม่ทราบแน่ชัด 3-5 คน เดินลงมาจากเนินเขาและลอบเข้ามาในพื้นที่ โดยเข้าจับกุมและมัดมือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือ รปภ.ของมหาวิทยาลัย 2 คน พร้อมทั้งยึดอาวุธปืนลูกซองประจำกายไป 2 กระบอก

ต่อมากลุ่มผู้ก่อเหตุได้วางระเบิดตู้ ATM ซึ่งตั้งอยู่หลังป้อมยามดังกล่าว จนเสียงระเบิดดังและสร้างความเสียหายรุนแรง แต่การตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าไม่สามารถนำเงินสดจากตู้ ATM ออกไปได้ จากนั้นผู้ก่อเหตุหลบหนีขึ้นไปบนเนินเขา

นี่เป็นเหตุก่อความไม่สงบต่อเนื่อง จากเหตุคนร้าย 8 คนพร้อมอาวุธครบมือ บุกปล้นร้านทอง “เยาวราชกรุงเทพ” กลางห้างดังสุไหงโก-ลก กวาดทองคำหนัก 600 บาท มูลค่ากว่า 35 ล้านบาท ทหารเข้าสกัดถูกยิงบาดเจ็บ เจ้าหน้าที่เร่งไล่ล่า คาดเชื่อมโยงสถานการณ์ความไม่สงบ

ระหว่างเกิดเหตุ สิบเอกบุริศวร์ รดาชัย นายทหารที่กำลังซื้อของอยู่ในห้าง ได้พยายามเข้าระงับเหตุ แต่ถูกคนร้ายยิงได้รับบาดเจ็บ ก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะหลบหนีไปโดยใช้รถกระบะ 2 คันที่ปล้นมาจากชาวบ้านในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี

เจ้าหน้าที่พบรถกระบะทั้ง 2 คันที่ใช้ก่อเหตุ ถูกจอดทิ้งไว้ในสวนปาล์มพื้นที่อำเภอแว้ง และจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบหลักฐานลายนิ้วมือแฝงของคนร้าย 1 ใน 10 คน ซึ่งมีประวัติเชื่อมโยงกับคดีความมั่นคงในพื้นที่อำเภอตากใบ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงกำลังเร่งสืบสวนและติดตามไล่ล่ากลุ่มคนร้ายอย่างเต็มกำลัง โดยคาดว่าอาจหลบหนีข้ามไปยังประเทศมาเลเซีย

