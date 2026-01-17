ข่าว

วุ่นหนัก! ถนนพระราม 2 ยุบตัว ใกล้จุุดเครนถล่ม กระบะหัวทิ่มตกหลุม-จราจรติดขัด

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 17 ม.ค. 2569 09:26 น.| อัปเดต: 17 ม.ค. 2569 09:30 น.
80
ภาพ @Facebook

เกิดเหตุถนนพระราม 2 ยุบตัวเป็นหลุมลึก บริเวณใกล้กับจุดที่เคยเกิดเหตุเครนถล่ม ส่งผลให้รถกระบะที่ขับผ่านมาตกลงไปในลักษณะหน้ารถปักลงในหลุม เจ้าหน้าที่เร่งปิดวาล์วน้ำและจัดการจราจรที่ติดขัดอย่างหนัก

วันนี้ (17 ม.ค.69) เวลา 06.30น.ที่ผ่านมา เกิดเหตุระทึกบน “ถนนพระราม 2” ฝั่งขาเข้ากทม. บริเวณหน้าบิ๊กซ้งปากทางเข้าโรงแรมออร์คิด ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พบพื้นผิวจราจรยุบตัว ในที่เกิดเหตุมีรถกระบะดีแม็กเสียหลักตกลงไปในหลุม 1 คัน สภาพหน้ารถปักลงดิน สีเทาดำ ยี่ห้อ อีซูซุดีแม็ก ทะเบียน 2ฒช 5885 กรุงเทพมหานคร ล้อขวาหน้ารถตกอยู่ในหลุมมีขนาดกว้างประมาณ 1 เมตร ยาวประมาณ 1.5 เมตร ลึกราวๆ 1 เมตร ส่วนล้อที่เหลือลอยจากพื้นถนน จนหวั่นว่ารถอาจจะพลิกตะแคงได้ โชคดีที่คนขับสามารถออกมาจากตัวรถได้ทันและไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรง

ขณะที่ ตำรวจประสานรถยกมานำรถคันที่ประสบอุบัติเหตุออกจากพื้นผิวจราจร พร้อมกับมีการนำกรวยยางมาตั้งกั้นไว้ เพื่อเตือนให้ใช้รถใช้ถนนได้ทราบว่าเป็นจุดอันตราย

ตรวจสอบเบื้องต้น จุดที่ถนนทรุดตัวอยู่ใกล้กับบริเวณที่เคยเกิดอุบัติเหตุเครนถล่มก่อนหน้านี้ประมาณ 1 กิโลเมตร แต่อยู่คนละฝั่งถนน โดยเครนถล่มอยู่ฝั่งขาออกกรุงเทพฯ ส่วนผิวถนนทรุดอยู่ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ แต่ผลจากเหตุการณ์ทั้ง 2 ที่เกิดขึ้น ก็ส่งผลทำให้การจราจรติดขัดอย่างหนาแน่น

ต่อมาเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกู้ภัยรีบเข้าตรวจสอบพื้นที่พบว่า มีท่อน้ำประปาแตกรั่วอยู่ใต้ดินจึงต้องรีบทำการปิดวาล์วน้ำทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายเพิ่มเติมและให้ดินหยุดอ่อนตัว

เหตุการณ์นี้ส่งผลให้สภาพการจราจรบนถนนพระราม 2 ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกมีปริมาณรถสะสมหนาแน่นมาก เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรต้องเร่งระบายรถและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทางเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นชั่วคราว และเตรียมเข้าซ่อมแซมพื้นผิวจราจรให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด.

ถนนพระราม 2 ยุบตัว ใกล้โรงแรมออร์คิด
ภาพจาก @กองการประปา เทศบาลนครสมุทรสาคร

ขณะเดียวกัน กองการประปา เทศบาลนครสมุทรสาคร ประกาศ ฉุกเฉิน!! ทุกพื้นที่การจ่ายน้ำประปาของเทศบาลนครสมุทรสาคร

ท่อส่งน้ำประปา ขนาด 1000 มม. แตกชำรุดบริเวณทางคู่ขนาน ถนนพระราม 2 ทล.35 กม.29+300 (ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ หน้าร้านทวีค้าวัสดุ) ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ครอบคลุมทุกพื้นที่การจ่ายน้ำประปาของเทศบาลนครสมุทรสาคร ขอให้ผู้ใช้เส้นทางหลีกเลี่ยงการสัญจรบริเวณดังกล่าว จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้.

ถนนพระราม 2 ฝั่งขาเข้ากทม. หน้าบิ๊กซ้งปากทางเข้าโรงแรมออคิด ยุบตัว
แฟ้มภาพ
&quot;ถนนพระราม 2&quot; ฝั่งขาเข้ากทม. บริเวณหน้าบิ๊กซ้งปากทางเข้าโรงแรมออคิด พบพื้นผิวจราจรยุบตัว
แฟ้มภาพ
พระราม 2 ฝั่งขาเข้ากทม บริเวณหน้าบิ๊กซ้งปากทางเข้าโรงแรมออคิด ถนนยุบ
แฟ้มภาพ

