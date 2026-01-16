ออมสินแจก 1,000 บาท เริ่มโอน ก.พ. นี้ เช็กด่วน ใครเข้าเกณฑ์บ้าง

ข่าวดีลูกหนี้วินัยเยี่ยม! ธนาคารออมสิน มอบของขวัญปีใหม่ โอนเข้าบัญชีพันบาทให้คนเครดิตดี วงเงินกู้ไม่เกิน 2 แสน ก.พ. นี้ ย้ำต้องกดรับสิทธิ์ให้ทันสิ้นเดือนนี้ 31 ม.ค. 69
ธนาคารออมสิน จัดโครงการพิเศษ วินัยดี มีเงิน มอบของขวัญปีใหม่เป็นเงินสด 1,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับลูกค้าสินเชื่อที่มีประวัติการชำระหนี้ดีเยี่ยม โดยผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะต้องเร่งดำเนินการกดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ภายในวันที่ 31 มกราคม 2569 นี้เท่านั้น
เช็กด่วน ใครบ้างที่เข้าเกณฑ์รับเงิน 1,000 บาท ธ.ออมสิน
ทางธนาคารกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับสิทธิ์ คือกลุ่มลูกค้าสินเชื่อรายย่อยที่มีวินัยทางการเงินดี โดยต้องมีคุณสมบัติครบ 5 ข้อ ดังนี้
1. วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท: เป็นลูกหนี้ที่ใช้บริการสินเชื่อที่มีวงเงินกู้ตามสัญญาไม่เกิน 2 แสนบาท
2. ประวัติดี 3 ปีติด: มีประวัติการชำระหนี้ตรงเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. ไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้: ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้มาก่อน
4. ไม่มีประวัติหนี้สูญ: ไม่เคยมีประวัติการตัดหนี้สูญ
5. สถานะหนี้ปกติ: ณ ปัจจุบัน สถานะบัญชีต้องเป็นปกติ (ไม่มีการค้างชำระ หรือค้างชำระไม่เกิน 30 วัน)
ขั้นตอนและกำหนดการรับเงิน
- การตรวจสอบสิทธิ์: ลูกค้าสามารถตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองได้ที่แอปพลิเคชัน MyMo
- ระยะเวลากดรับสิทธิ์: ต้องกดรับสิทธิ์ภายในวันที่ 31 มกราคม 2569
- การโอนเงิน: ธนาคารออมสินจะโอนเงิน 1,000 บาท เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เป็นชื่อของเจ้าตัว ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2569
สิทธิ์นี้สงวนไว้เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของธนาคาร และต้องดำเนินการผ่านแอป MyMo ภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
