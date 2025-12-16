หวยออมสิน 16/12/68 ตรวจสลากออมสินพิเศษ 1 ปี ทุกรางวัลที่นี่
ถ่ายทอดสด ตรวจหวยออมสิน 16/12/68 สลากออมสินพิเศษ 1 ปี ลุ้นรางวัลที่ 1 สิบล้านบาท เช็กผลเรียลไทม์และชมสดที่นี่
ธนาคารออมสิน เตรียมดำเนินการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี งวดประจำวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป โดยประชาชนและผู้ฝากสลากสามารถติดตามการถ่ายทอดสดและตรวจสอบผลการออกรางวัลได้ทันที
สำหรับการออกรางวัลในงวดนี้ ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่การลุ้น รางวัลที่ 1 มูลค่า 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ของสลากออมสินพิเศษ 1 ปี (หน่วยละ 100 บาท) ทีมงาน The Thaiger จะเกาะติดสถานการณ์และรายงานผลรางวัลทุกประเภทให้ทราบอย่างเป็นทางการ ดังนี้
ผลการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี งวด 16 ธันวาคม 2568
อันดับที่ 1 (ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ) เงินรางวัลอันดับละ 10,000,000 บาท
-
รอผล
อันดับที่ 2 (ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ) เงินรางวัลอันดับละ 1,000,000 บาท
-
รอผล
อันดับที่ 3 (ออก 5 ครั้ง) เงินรางวัลอันดับละ 10,000 บาท
-
รอผล
อันดับที่ 4 (ออก 10 ครั้ง) เงินรางวัลอันดับละ 3,000 บาท
-
รอผล
อันดับที่ 5 (ออก 15 ครั้ง) เงินรางวัลอันดับละ 1,000 บาท
-
รอผล
เลขท้าย 4 ตัว (ออก 1 ครั้ง) เงินรางวัลอันดับละ 200 บาท
-
รอผล
เลขท้าย 3 ตัว (ออก 1 ครั้ง) เงินรางวัลอันดับละ 80 บาท
-
รอผล
รางวัลเพื่อการศึกษา (ออก 5 ครั้ง) เงินรางวัลอันดับละ 30,000 บาท
-
รอผล
ช่องทางการตรวจผลสลากออมสิน
เพื่อความถูกต้องและแม่นยำ ผู้ถือสลากสามารถตรวจสอบผลรางวัลฉบับสมบูรณ์ได้ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของธนาคารออมสิน ดังนี้
- เว็บไซต์ธนาคารออมสิน กรอกหมายเลขสลากเพื่อตรวจผลอัตโนมัติได้ที่ www.gsb.or.th
- รับชมการถ่ายทอดสด ติดตามภาพบรรยากาศการออกรางวัลได้ทาง Facebook Live: 9 MCOT
