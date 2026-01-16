ผอ.อิตาเลียนไทย วอนอย่าพิจารณายกเลิกสัญญา กระทบความเป็นอยู่ลูกจ้าง
ผู้อำนวยการอิตาเลียนไทย ยอมรับความผิดพลาดเครนถล่ม ขอโอกาส วอนอย่ายกเลิกสัญญา กระทบความเป็นอยู่ลูกจ้างและบริษัท
นายวิเชียร รุ่งรุจิรัตน์ ผู้บริหารบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ภายหลังจากที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีสั่งยกเลิกสองโครงการเครนถล่มที่สีคิ้วและพระราม 2 ว่า ต้องหยุดดำเนินการทั้งหมด เนื่องจากทางรัฐบาลให้ระงับการใช้งานโครงเหล็กที่ใช้ยกเคลื่อนและติดตั้งคานหรือชิ้นส่วนโครงสร้างทางยกระดับเป็นการชั่วคราวทั้งประเทศ หรือจนกว่าจะมีคำสั่งใหม่ ขณะเดียวกันตอนนี้ตนได้รับหนังสือสั่วห้ามการทำงานจากเทศบาลตำบลสีคิ้ว เพราะเป็นคำสั่งมาจากจังหวัด และต้องดำเนินการรื้อถอนให้แล้วเสร็จจึงจะทำการขออนุญาตดำเนินโครงการก่อสร้างใหม่อีกครั้ง
ยอมรับว่าการยกเลิกสัญญามีผลกระทบกับทางบริษัท เพราะเป็นบริษัทก่อสร้างทำธุรกิจ ต้องมีงานมีเงิน ซึ่งการที่ไม่มีงานไม่มีเงินไม่ใช่เรื่องดีแน่นอน เพราะจะกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท และความเป็นอยู่ของลูกจ้าง และครอบครัวของลูกจ้างอีกหลายหมื่นชีวิต ซึ่งไม่อยากให้รัฐบาลพิจารณาไปถึงขั้นการยกเลิกสัญญา
ส่วนความเชื่อมั่นในการก่อสร้างของบริษัทหลังจากนี้ ยอมรับว่า ทางบริษัทเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยอมรับว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้น ซึ่งการสร้างความมั่นใจหลังจากนี้จะต้องทำด้วยกระบวนการในการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักรและการฝึกฝนบุคคล
ในประเด็นเรื่องการแจ้งกำหนดการก่อสร้างกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งมีข้อมูลว่าทางบริษัทผู้รับเหมาแจ้งดำเนินการก่อสร้างในวันที่ 16 มกราคม 2569 แต่วันเกิดเหตุคือวันที่ 14 มกราคม 2569 ซึ่งเป็นวันที่ไม่ได้แจ้งกับ รฟท. ก่อนหน้า 2 วันนั้น นายวิเชียร บอกว่า ตนไม่ทราบเรื่องนี้เนื่องจากกไม่ได้อยู่หน้างาน แต่ปกติจะใช้วิทยุสื่อสารแจ้งการเดินรถไฟจากต้นทางมายังจุดก่อสร้างอยู่แล้ว แต่รายละเอียดว่ามีการแจ้งในวันดังกล่าวหรือไม่นั้น ตนไม่ทราบเพราะตอนนั้นตนประชุมอยู่ที่กรุงเทพฯ แต่ในวันเกิดเหตุมีคนงานอยู่ด้านบนจำนวน 10 คน และด้านล่างมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานช่วยดูแลด้วย
ส่วนสาเหตุที่เกิดเหตุตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบพิจารณา แต่ยอมรับว่าเกิดจากความผิดพลาดจากทั้งตัวบุคคลและระบบ ซึ่งตั้งแต่วันแรกตนได้มีการยอมรับกับทางนายกรัฐมนตรีแล้ว และเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการสอบสวนของตำรวจ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการเรียกตัวพนักงาน 3 คน ไปสอบปากคำแล้ว กลัวว่าถ้าตนพูดข้อมูลเกรงว่าจะไม่ตรงกับที่พนักงานให้ข้อมูลกับตำรวจ
