ตรวจสลากออมสิน 16 ม.ค. 69 สลากออมสินพิเศษ 1 ปี งวด 16 มกราคม 2569
เศรษฐีใหม่อยู่ที่ไหน! เช็กผลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี ล่าสุด 16 มกราคม 2569 รางวัลที่ 1 รับ 10 ล้านบาท เลขท้าย 4 ตัวออก “1983” ส่วนเลขท้าย 3 ตัว “566” รับทรัพย์ตามงวด
ธนาคารออมสิน เตรียมดำเนินการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี งวดประจำวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2569 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป โดยประชาชนและผู้ฝากสลากสามารถติดตามการถ่ายทอดสดและตรวจสอบผลการออกรางวัลได้ทันที
สำหรับการออกรางวัลในงวดนี้ ไฮไลต์สำคัญอยู่ที่การลุ้น รางวัลที่ 1 มูลค่า 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ของสลากออมสินพิเศษ 1 ปี (หน่วยละ 100 บาท) ทีมงาน The Thaiger จะเกาะติดสถานการณ์และรายงานผลรางวัลทุกประเภทให้ทราบอย่างเป็นทางการ ดังนี้
ตรวจสลากออมสิน 16/1/68 สลากออมสินพิเศษ 1 ปี หวยออมสิน
อันดับที่ 1 (รางวัลละ 10,000,000 บาท)
ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ งวดที่ 617 หมวดอักษร ศ 2191095
อันดับที่ 2 (รางวัลละ 1,000,000 บาท)
ออก 1 ครั้ง 1 อันดับ งวดที่ 619 หมวดอักษร ฒ 1044380
อันดับที่ 3 (รางวัลละ 10,000 บาท)
ออก 5 ครั้ง 3249310 | 3685172 | 7252744 | 5064364 | 3980703
อันดับที่ 4 (รางวัลละ 3,000 บาท)
ออก 10 ครั้ง 8674759 | 1663451 | 3788621 | 4557479 | 00850804 0156805 | 5270436 | 2211643 | 5577524 | 6428127
อันดับที่ 5 (รางวัลละ 1,000 บาท)
ออก 15 ครั้ง 3707073 | 0764532 | 4694731 | 8281199 | 0841865 2617542 | 4302518 | 7940422 | 0584863 | 8422756 5906085 | 8443191 | 2740961 | 4592127 | 6167968
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว (รางวัลละ 200 บาท)
ออก 1 ครั้ง 1983
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว
ออก 1 ครั้ง : 566
อัตราเงินรางวัล (ขึ้นอยู่กับงวดที่ถือ):
งวดที่ 607 และ 610 – 619: รางวัลละ 80 บาท
งวดที่ 620 – 621: รางวัลละ 70 บาท
งวดที่ 622 – 623: รางวัลละ 60 บาท
งวดที่ 624 – 627: รางวัลละ 50 บาท
