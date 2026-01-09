ข่าว

ช็อก NocNoc ปิดกิจการถาวร เซ่นพิษเศรษฐกิจ หยุดรับออเดอร์ 9 ก.พ.นี้

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 ม.ค. 2569 14:46 น.| อัปเดต: 09 ม.ค. 2569 14:55 น.
NocNoc ประกาศยุติให้บริการถาวร เซ่นพิษเศรษฐกิจ

ลูกค้าเสียดาย NocNoc ประกาศยุติให้บริการถาวร เซ่นพิษเศรษฐกิจ-การแข่งขันเดือด รับออเดอร์วันสุดท้าย 9 ก.พ. 69 ยันดูแลหลังการขาย รับผิดชอบทุกออเดอร์

ช็อกวงการอีคอมเมิร์ซ วันนี้ (9 มกราคม 2569) NocNoc ประกาศยุติการให้บริการแพลตฟอร์ม และยุติการรับคำสั่งซื้อสินค้าและบริการ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 00:00 น. เป็นต้นไป

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา NocNoc มีความตั้งใจ และพยายามอย่างเต็มที่ในการพัฒนาแพลตฟอร์ม เพื่อส่งมอบบริการที่จริงใจ และมุ่งมั่นในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า ร้านค้าพาร์ทเนอร์ พันธมิตร และผู้ประกอบการทุกท่าน

แต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ประกอบกับการแข่งขันที่รุนแรงอย่างมากในตลาดอีคอมเมิร์ซ บริษัทได้พิจารณาไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนแล้ว และมีความเสียใจอย่างยิ่งที่ต้องยุติการให้บริการแพลตฟอร์ม

เพื่อให้การยุติการให้บริการแพลตฟอร์มเป็นไปอย่างราบรื่น ขอแจ้งรายละเอียด กำหนดการ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  • บริษัทจะรับคำสั่งซื้อจนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 23:59 น. และจะหยุดรับคำสั่งซื้อใหม่ (New Orders) ในทุกช่องทางตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 00:00 น. เป็นต้นไป
  • โปรโมชันส่งเสริมการขายบนแพลตฟอร์ม จะสิ้นสุดในวันที่ 9 มกราคม 2569 เวลา 23:59 น. เป็นต้นไป
  • บริษัทจะยังคงให้บริการหลังการขาย (After-Sales Service) สำหรับคำสั่งซื้อเดิมต่อไปจนถึงวันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 18:00 น. และจะยุติการให้บริการแพลตฟอร์มทั้งหมดวันที่ 9 พฤษภาคม 2569 เวลา 23:59 น. เป็นต้นไป
  • บริษัทจะประสานงานการจัดการคำสั่งซื้อสินค้าและบริการ ให้ดำเนินการจัดส่งให้แล้วเสร็จภายใน 8 มีนาคม 2569 แต่ไม่ล่าช้ากว่า 8 เมษายน 2569

สำหรับงานบริการ Home Solution และการรับประกันตามสัญญาที่ยังมีผลผูกพัน บริษัทยังคงดูแลและรับผิดชอบภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงไว้ในแต่ละสัญญาต่อไป

บริษัทจะดำเนินการชำระเงินให้กับร้านค้าตามเงื่อนไขการให้บริการเดิมจนครบถ้วน กล่าวคือ จะชำระเงินเมื่อร้านค้าจัดส่งสินค้า/บริการให้แก่ลูกค้าถูกต้องครบถ้วน และพ้นกำหนดระยะเวลารับประกันสินค้าตามกฎหมาย (7-14 วัน) เรียบร้อยแล้ว ตามรอบการชำระเงินทุก ๆ วันอังคารถัดไป

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อบริษัทได้ในระยะเวลาการให้บริการผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่

Call Center ที่เบอร์ 02-029-9846 เดือนมกราคม 2569 ตั้งแต่เวลา 08:30 – 22:00 น. และ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 8 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 08:30 – 18:00 น.

LINE Official: @nocnocsupport และ @nocnocth เดือนมกราคม 2569 ตั้งแต่เวลา 08:30 – 22:00 น. และ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 8 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 08:30 – 18:00 น.

Email: support@nocnoc.com

ขอบคุณทุกการสนับสนุน ที่มีให้ NocNoc แพลตฟอร์มเรื่องบ้านสัญชาติไทยมาโดยตลอด

ขอบคุณที่ให้ NocNoc ช่วยนะ

ทีมงาน NocNoc

NocNoc ประกาศยุติการให้บริการแพลตฟอร์ม 9 ก.พ. 69
ภาพจาก Facebook : NocNoc

ต่อมา ลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าจาก NocNoc รู้สึกใจหายและเสียดายที่บริษัทต้องปิดกิจการลง เช่น “เศร้าใจที่เห็นธุรกิจของคนไทยอยู่ไม่ได้และต้องจากไป”, “ขอบคุณพี่ ๆน้อง ๆ ผู้บริหารทุกคนครับ”, “เสียดายครับ ผมซื้อสินค้าหลายตัว ราคาดีบริการดีมาก” และ “ขอเป็นกำลังใจให้พนักงานทุกท่านที่ NocNoc ครับ”

ลูกค้าเสียดาย NocNoc ปิดกิจการถาวร
ภาพจาก Facebook : NocNoc

ข้อมูลจาก : NocNoc

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

