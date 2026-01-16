มดดำ เตรียมขึ้นศาลกุมภาพันธ์นี้ ลุยฟ้องอดีตเพื่อนรัก หมอดูคนดัง แอบอ้างชื่อทำเสียหาย
มดดำ คชาภา เตรียมขึ้นศาลกุมภาพันธ์ 2569 ฟ้องหมิ่นอดีตเพื่อนรัก “อาจารย์อุ๋ย” หลังแอบอ้างชื่อ-รูป ยันทำเพื่อปกป้องตัวเองแต่ยังไม่ตัดเพื่อน
ยังคงเป็นข่าวที่หลายคนจับตามอง สำหรับคดีความระหว่างพิธีกรฝีปากกล้า มดดำ คชาภา ตันเจริญ กับอดีตเพื่อนรักอย่าง อาจารย์อุ๋ย หมอดูชื่อดัง ที่ต้องไปจบลงบนชั้นศาล หลังมีการนำชื่อและรูปภาพของมดดำไปแอบอ้างในทางที่เสียหายจนทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิด
ล่าสุด มดดำ คชาภา ออกมาอัปเดตความคืบหน้าของคดีความดังกล่าวผ่านทางรายการ ข่าวใส่ไข่ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2569 หลังจากนำเสนอข่าวการเดินทางไปขึ้นศาลของ นุ่น วรนุช และ ต๊อด ปิต ซึ่งเป็นการฟ้องร้องในกรณีที่ อาจารย์อุ๋ย นำชื่อไปแอบอ้างเหมือนกัน
มดดำ คชาภา ระบุว่า “มีกำหนดการที่จะต้องเดินทางไปขึ้นศาลภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 นี้ เหตุผลที่ต้องฟ้องอดีตเพื่อนรักหมอดูคนดังก็เพื่อที่จะปกป้องสิทธิ์และชื่อเสียงที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน เนื่องจากถูกอีกฝ่ายนำข้อมูลไปอ้างจนส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ แม้จะมีการเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินมหาศาล แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องตัดเพื่อน
เพื่อนก็คือเพื่อน แต่คดีก็คือคดี ทุกวันนี้เรายังคุยกัน ยังเล่นกันปกติ ไม่ได้โกรธอะไรขนาดนั้น เพราะเพื่อนเราเหลือน้อยแล้ว แต่ในทางกฎหมายก็ต้องว่ากันไปตามความถูกต้อง”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ทนายแก้ว ฟ้องแล้ว หมอดูคนดัง พาดพิง นุ่น-ต๊อด เรียกค่าเสียหาย 20 ล้าน
- นุ่น วรนุช อัปเดตคดีฟ้องหมอดู 20 ล้าน ศาลแนะไกล่เกลี่ย ยันไม่เข็ดดูดวง แต่ไม่งมงาย
- ทนายแก้ว อัปเดต นุ่น-ต๊อด ฟ้องหมอดูเรียก 20 ล้าน คู่กรณีส่งข้อความ ขอไกล่เกลี่ย
อ้างอิงจาก :
ติดตาม The Thaiger บน Google News: