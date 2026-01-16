ข่าวการเมือง

เอาจริง? เต้ มงคลกิตติ์ รับเรื่อง ชายไทยขอเสนอมีเมียได้ 4 คน ถ้าทุกฝ่ายยอมรับ

เผยแพร่: 16 ม.ค. 2569 10:41 น.| อัปเดต: 16 ม.ค. 2569 10:48 น.
71
เต้ มงคลกิตติ์ รับเรื่อง หลังชายไทยเสนอ ขอมีภรรยาได้ 4 คน

เต้ มงคลกิตติ์ รับเรื่อง หลังชายไทยขอมีภรรยาได้ 4 คน หากทุกฝ่ายให้การยอมรับ อ้างแบบกฎหมายอิสลาม โซเชียลเสียงแตก หวั่นทำครอบครัวพัง แนะเอาเวลาไปแก้ปัญหาปากท้องดีกว่า

นอกจากนโยบายเรื่องการพัฒนาอวกาศของไทยแล้ว นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ แคนดิเดตนายกฯ พรรคทางเลือกใหม่ยังเสนอแนวคิดใหม่ ๆ เรื่องความเท่าเทียมแบบสุดโต่ง ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเสนอให้ผู้หญิงสามารถมีสามีได้ไม่เกิน 4 คน ถ้าได้รับการยอมรับ

ล่าสุด เต้ มงคลกิตติ์ ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งกับประเด็นเรื่องความเท่าเทียม เสนอนโยบายว่า “ตอนนี้มีชายไทยจำนวนพอควร ขอเสนอให้ชายมีภรรยาไม่เกิน 4 คน ถ้า 1-2-3 ให้การยอมรับ แบบกฎหมายอิสลาม fc เห็นว่าอย่างไร แสดงความเห็นได้ รอบด้านรอบคอบ”

งานนี้ชาวเน็ตไม่วายเข้ามาแสดงความเห็นกันอย่างคึกคัก บางส่วนคอมเมนต์ว่า “ถ้าเกิดเรามีเมีย4คน แล้วเมียเราทั้ง4คนมีผัวอีกคนละ 4 คงวุ่นวายน่าดู”, “จัดไปครับท่านพี่ ถ้าได้เป็นนายกจริง ๆ อย่าลืมพาผมไปเที่ยวดาวอังคารด้วยนะครับ” และ “บันเทิงแน่ๆครับ เมียมีผัว 4 คน ผัวมีเมีย 4 คน ครอบครัวใหญ่เลย 1 คนมีได้ 4 รวมแล้วจะมีผัวเมียใน 1 ครอบครัว 32 คน”

ขณะที่อีกส่วนมองเรื่องนโยบายอย่างจริงจัง ระบุว่า “ปากท้องบ้างครับพี่เต้ ผัว ๆ เมีย ๆ พอก่อนครับ ขอนโยบาย ที่แก้ปากท้อง แต่ไม่แจกตัง 1 นโยบายครับ ถ้าดูแล้วผ่านผมให้ 1 กา”, “ประชาชนคนในประเทศเขาต้องการสิ่งนี้กันหรือบ้าบอนโยบายครอบครัวแตกแยก”, “อู้ไปเรื่อยย” และ “ความซื่อสัตย์ต่อชีวิตคู่คือสถาบันในครอบครัว ออกกฎแบบนี้สร้างคนให้เจ้าชู้ ต่อมาคืออาชญากรรมหึงหวง”

'เต้' ผุดไอเดียสุดโต่ง ชูชายมีเมียได้ 4 คน
ภาพจาก Facebook : มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

