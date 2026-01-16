ข่าวต่างประเทศ
สำนักสถิติออสซี่ เผยค่าเฉลี่ยน้ำหนักผู้ชาย น้อยกว่า “หมูเด้ง” ในวัย 1 ขวบ
ยังดังไม่หยุด สำนักสถิติออสซี่ เผยค่าเฉลี่ยน้ำหนักผู้ชายที่อายุมากกว่า 18 ปี น้อยกว่า หมูเด้ง ในวัย 1 ขวบ โดยค่าเฉลี่ยน้ำหนักผู้ชายอยู่ที่ 87 กิโลฯ
เป็นไวรัลน่ารักๆในต่างประเทศหลังจากที่ สำนักงานสถิติออสเตรเลีย หรือ ABS ได้ออกมาเผยแพร่สถิติโพสต์ที่ได้รับความนิยมในปี 2568 ที่ผ่านมา
โดยโพสต์ดังกล่าวระบุว่า หมูเด้งในวัย 1 ขวบ มีน้ำหวัก 93 กิโลกรัม ถือว่าเป็นจำนวนที่มากกว่าค่าเฉลี่ยของผู้ชายออสเตรเลียที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป โดยค่าเฉลี่ยของผู้ชายออสเตรเลียอยู่ที่ 87 กิโลกรัม
ทั้งนี้ หมูเด้ง ฮิปโปแคระสาวชาวไทยกลายเป็นที่นิยมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นายแอนโทนี อัลบาเนซี นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย ยังเคยกล่าวด้วยว่า “หมูเด้ง” ที่ช่วยสร้างความโดดเด่นให้กับการท่องเที่ยว และส่วนตัวก็ชอบหมูเด้งมากๆ
