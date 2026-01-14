“มงคลกิตติ์” พร้อมทาบทาม “อีลอน มัสก์” เป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีอวกาศ
เต้ มงคลกิตติ์ ลั่นพร้อมทาบทาม อีลอน มัสก์ เป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีอวกาศไทย หากตนได้นั่งเป็นนายก หลังจากที่ก่อนหน้านี้เสนอนโยบายด้านอวกาศ
นาย มงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ แคนดิเดตนายกฯพรรคทางเลือกใหม่ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กช่วงหาเสียงก่อนเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 ว่า “เตรียมทาบทาม อีลอน มัสก์ เป็น ประธานที่ปรึกษา นายกฯด้านเทคโนโลยีอวกาศไทย หากประชาชน เลือกพรรคทางเลือกใหม่ เบอร์ 10 มงคลกิตติ์ เป็นนายกฯ ประเทศไทย ต้อง change”
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ พี่เต้ ได้เสนอนโยบาย SpaceX007 ซึ่งเป็นนโยบายด้านการพัฒนาอวกาศของไทย และตั้งเป้าว่า
-เป้าหมาย ภายใน 4 ปี ไทยสามารถสร้างยานอวกาศ เพื่อขนส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร และ พัฒนาสู่การท่องเที่ยวโคจรรอบโลก
-เป้าหมาย ภายใน 8 ปี ไทยสามารถสร้างยานอวกาศ บิน ไป-กลับ ดวงจันทร์ และ พัฒนาสู่การท่องเที่ยวไปดวงจันทร์
-เป้าหมาย ภายใน 12 ปี ไทยสามารถสร้างยานอวกาศ บิน ไป-กลับ ดาวศุกร์ ดาวอังคาร
โดยนายมงคลกิตติ์ กล่าวเพิ่มเติมว่าการพัฒนาในไทยมีหลายด้าน ซึ่งอีกด้านนึงที่มีคือด้านพัฒนาอวกาศ และผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางอวกาศ ลดการพึ่งพาต่างชาติ และยกระดับขีดความสามารถในภูมิภาคอาเซียน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “เต้ มงคลกิตติ์” เปิดนโยบาย SpaceX007 ตั้งเป้าไทยบินไปดาวอังคารใน 12 ปี
- ฮือฮา เต้ มงคลกิตติ์ ชูนโยบายหญิงมีสามีได้ไม่เกิน 4 คน หากทุกฝ่ายยินยอม
- เอาแล้ว! เต้ มงคลกิตติ์ เจอแฟนคลับวัย 19 ท้าวิดพื้น ลั่นตระเวนทั่วเจอที่ไหนท้าได้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: