ด่วน! ไฟไหม้สลัมย่าน “กังนัม” เกาหลีใต้ อพยพวุ่น 47 ชีวิตหนีตาย หวั่นลามติดภูเขา
ทางการเกาหลีใต้ยกระดับเตือนภัยขั้น 2 ไฟไหม้ใหญ่ชุมชนแออัด กลางย่านหรู “กังนัม” หวั่นลามติดภูเขาใกล้เคียง อพยพชาวบ้าน 47 คนหนีตายวุ่น รัฐมนตรีสั่งระดมกำลังเต็มสูบ แต่ส่งเฮลิคอปเตอร์ช่วยไม่ได้เหตุฝุ่นควันบังวิสัยทัศน์
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มกราคม สำนักข่าว รอยเตอร์ส และ THE STARAITS TIMES รายงานว่า เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเกาหลีใต้เกือบ 300 นาย ได้ระดมกำลังลงพื้นที่เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในพื้นที่ชุมชนแออัด ซึ่งตั้งแทรกตัวอยู่ในเขต กังนัม (Gangnam) ย่านที่พักอาศัยสุดหรูทางตอนใต้ของกรุงโซล
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันภัยและดับเพลิงกรุงโซลเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นทางโทรศัพท์ว่า ขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว แต่เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการอพยพชาวบ้านจำนวน 47 คนออกจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อความปลอดภัยแล้ว
ล่าสุด ทางการได้ประกาศยกระดับการเตือนภัยเพลิงไหม้ขึ้นเป็นระดับที่ 2 เนื่องจากเจ้าหน้าที่ภาคสนามมีความกังวลว่าเชื้อเพลิงและกระแสลมอาจทำให้เปลวเพลิงลุกลามขยายวงกว้างไปยังพื้นที่ภูเขาที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง
การปฏิบัติการครั้งนี้ ทางการได้ส่งรถดับเพลิงจำนวนรวม 85 คันเข้าสกัดกั้นเพลิงในที่เกิดเหตุ แต่เจ้าหน้าที่ระบุถึงอุปสรรคสำคัญว่า ไม่สามารถส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าสนับสนุนภารกิจทางอากาศได้ เนื่องจากสภาพอากาศในกรุงโซลขณะนี้มีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กปกคลุมหนาแน่น จนบดบังทัศนวิสัยในการบิน
ด้านสำนักข่าวยอนฮัป (Yonhap) รายงานคำสั่งด่วนของ นายยุน โฮ-จุง (Yun Ho-jung) รัฐมนตรีกระทรวงความปลอดภัยแห่งเกาหลีใต้ ที่ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ระดมบุคลากรและอุปกรณ์ที่มีอยู่ทั้งหมด เพื่อมุ่งเน้นภารกิจสำคัญที่สุดคือการช่วยเหลือชีวิตประชาชนและการควบคุมเพลิงให้สงบโดยเร็วที่สุด
สำหรับพื้นที่เกิดเหตุคือ “หมู่บ้านกูรยง” (Guryong Village) ซึ่งเป็นชุมชนแออัดที่มีสภาพบ้านเรือนปลูกสร้างอย่างทรุดโทรม และเป็นพื้นที่ยากจนที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในเขตกังนัม ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในย่านที่ร่ำรวยและมั่งคั่งที่สุดของกรุงโซล โดยพื้นที่แห่งนี้มีโครงการที่จะถูกรื้อถอนเพื่อพัฒนาเป็นอาคารที่พักอาศัยแนวสูง (High-rise buildings) ในอนาค
