รู้แล้ว สาเหตุคนกรุงเทพ สำลักฝุ่นพิษ PM2.5 กัมพูชาเผาชายแดน แดงเถือก
คนกรุงฯ ถึงกับต้องร้องขอชีวิต คุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลกลับมาวิกฤต ฝุ่น PM2.5 วันนี้ พุ่งติดสีแดงข้อมูลคุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานคร เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันนี้ (15 ม.ค.) ระบุว่า ดัชนีคุณภาพอากาศ (US AQI) พุ่งสูงถึงระดับ 127 จัดอยู่ในเกณฑ์ มีผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับกลุ่มเปราะบาง
ค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 สูงถึง 46 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรท่ามกลางสภาพอากาศร้อน อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส
แฉต้นตอ ลมใต้หอบฝุ่นจากการเผาเพื่อนบ้านเข้ากรุง
ด้านเพจเฟซบุ๊ก ที’ ลมฟ้าอากาศ ได้ออกมาเตือนภัย วิเคราะห์สาเหตุของฝุ่นพิษที่ปกคลุมทั่วกรุงเทพฯ ปริมณฑล ภาคกลาง และภาคตะวันออก ในวันนี้ว่าเกิดจากการเผาล้วนๆ
จากการอ้างอิงข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) จากดาวเทียม NASA ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา พบว่า ในประเทศไทย มีการลักลอบเผาเกิดขึ้นหลายแห่งตามพื้นที่เกษตรกรรม ในกัมพูชา พบจุดความร้อนจากการเผาไหม้หนาแน่นตลอดแนวชายแดนในลักษณะแดงเถือก กระจุกกันหนาแน่น
สาเหตุที่ฝุ่นระลอกนี้รุนแรงขึ้น เกิดจากปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาที่เข้ามาซ้ำเติม คือ “ลมหนาวอ่อนกำลังลง” ส่งผลให้ระบบลมระดับผิวพื้นที่พัดปกคลุมภาคกลางและภาคตะวันออก เปลี่ยนเป็นลมใต้ ลมตะวันออก และลมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมี “กำลังอ่อน”
สภาพลมที่นิ่งประกอบกับเกิดภาวะอากาศจมตัว ทำให้ฝุ่นละอองจากการเผาไหม้ที่พัดลอยมาจากกัมพูชา ไม่สามารถระบายออกไปได้ และเข้ามาสะสมตัวแน่นอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑล อย่างต่อเนื่องในช่วงนี้
ทั้งนี้ ทางเพจได้ทิ้งท้ายข้อเสนอแนะไว้ว่า หากพ.ร.บ.อากาศสะอาด ถูกประกาศใช้ บังคับใช้อย่างจริงจัง คาดว่าประเทศไทยจะเผชิญกับปัญหามลพิษข้ามพรมแดนและการเผาเช่นนี้น้อยลงในอนาคต
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ค่าฝุ่น PM 2.5 กทม. วันนี้ คุณภาพอากาศยังแย่ หนักสุดบางรักค่าฝุ่นสีแดง
- ปภ.ส่ง Cell Broadcast เตือนฝุ่น PM 2.5 พุ่งสูง 3 เขต งดกิจกรรมกลางแจ้ง
- เสี่ยงปอดพัง! เช็ก 10 เขต กทม. ฝุ่น PM2.5 พุ่งปรี๊ด “บางรัก” ทะลุระดับสีส้ม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: