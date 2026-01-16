“อ.วันวิชิต” เผยวงในบอก 10 สส.เอี่ยวพนันออนไลน์ พรรคเดียวกันหมด
อ.วันวิชิต เผยวงในบอก 10 สส.เอี่ยวพนันออนไลน์ ไม่ได้อยู่ 3-4 พรรค แต่เป็นพรรคเดียวกันหมด อดสงสัยคัดกรองสมาชิกกันมายังไง?
จากกรณีที่ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ว่า สำหรับฐานข้อมูลนักการเมือง อดีต สส. หรือ สส. ที่สืบสวนแล้วพบว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์นั้นมีประมาณ 10 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทั้งผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และบางส่วนก็เป็น สส.ในปัจจุบันอีกด้วย มีความเกี่ยวข้องทั้งเรื่องของเว็บพนันออนไลน์และสแกมเมอร์ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด ผศ.ดร.วันวิชิต บุญโปร่ง อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โพสต์เฟซบุ๊กว่า “เรื่องข่าวนักการเมือง 10 รายที่มีทั้งอดีต ส.ส. และเป็นผู้สมัคร เช็คไปเช็คมาไม่น่าจะอยู่ใน 3-4 พรรค
แต่แหล่งข่าวเกริ่นว่า “อยู่พรรคเดียวกันครับ อาจ๊าน” เอาล่ะครับ จริงเท็จประการใด ผมเชื่อว่าพรรคเค้าคงจัดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไป แต่คงอดสงสัยไม่ได้ว่าเค้าคัดกรองกันอย่างไร ที่มาที่ไปของการผู้สมัคร สส. ของพรรค ที่อุดมด้วยความเทาทั้งนั้น”
