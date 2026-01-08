รมว.ยุติธรรม แง้มมี สส. 10 ราย เอี่ยวพนันออนไลน์ เตรียมเปิดปฎิบัติการจับกุม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แง้มมี 10 สส. ทั้งอดีตและปัจจุบัน เอี่ยวพนันออนไลน์ คาดเร็วๆนี้เตรียมเปิดปฏิบัติการจับกุม
พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ ถึงกรณีที่ นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊กชื่อ “Rangsiman Rome – รังสิมันต์ โรม” กล่าวพาดพิงถึงการให้สัมภาษณ์ของ พล.ต.ท.รุทธพล ที่ให้สัมภาษณ์ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.)
สรุปความว่า “การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกมาให้ข่าวว่ายังไม่พบนักการเมืองหรือผู้สมัคร สส. เข้าไปพัวพันกับสแกมเมอร์ หรือเว็บพนัน สะท้อนถึงความล้มเหลวของการบริหารราชการแผ่นดินอย่างชัดเจน รัฐบาลนี้ไร้ประสิทธิภาพโดยสิ้นเชิงในการปกป้องไม่ให้เครือข่ายสีเทาก้าวขึ้นสู่อำนาจฯ นั้น
พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า เหตุการณ์ในวันดังกล่าวเป็นวันที่ตนได้ไปมอบนโยบายที่ตำรวจไซเบอร์ ซึ่งก็มีคำถามของผู้สื่อข่าวท่านหนึ่ง ได้มีการถามตนว่าในวันนี้ได้มีการพูดถึงผู้สมัครหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎ หรือ สส. ที่เกี่ยวพันกับยาเสพติดหรือไม่
ในวันนั้นตนจึงตอบไปว่าไม่มี เพราะว่าตนมาเพียงมอบนโยบาย จึงอาจจะเป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนออกไป ก็เลยเหมือนเป็นการไปตัดเป็นประเด็นว่าตนได้ไปยืนยันว่าไม่มีผู้สมัคร สส. หรือ สส. เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันออนไลน์หรือยาเสพติด
อย่างไรก็ตาม การสืบสวนสอบสวนเรื่องเหล่านี้เราได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว ทั้งตำรวจไซเบอร์และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ได้ดำเนินการอยู่แล้ว และคาดว่าในเร็วนี้อาจจะมีการเปิดปฏิบัติการจับกุมผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ อดีต สส. ที่ไปเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์
ทั้งนี้ ยืนยันว่า ตนมีฐานข้อมูลของนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้หลายราย แต่เพียงแค่ว่าคำถามที่เกิดขึ้น ถามขึ้นในวันที่ตนเพียงไปมอบนโยบายเท่านั้น หากถามในวันนั้นก็ยังไม่มี เพราะตนเพียงแค่ไปมอบนโยบายในภาพรวม
พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวอีกว่า สำหรับฐานข้อมูลนักการเมือง อดีต สส. หรือ สส. ที่สืบสวนแล้วพบว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์นั้นมีประมาณ 10 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทั้งผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และบางส่วนก็เป็น สส.ในปัจจุบันอีกด้วย มีความเกี่ยวข้องทั้งเรื่องของเว็บพนันออนไลน์และสแกมเมอร์
ทั้งนี้ การสืบสวนเชิงลึกดังกล่าวจะเป็นการบูรณาการข้อมูลทั้งตำรวจไซเบอร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และดีเอสไอที่จะทำงานร่วมกันให้มีความคืบหน้าต่อสาธารณชน ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าในช่วงระหว่างการหาเสียงของพรรคการเมืองต่าง ๆ
อาจมีการนำเงินที่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นคดีเว็บพนัน หรือคดียาเสพติดมาใช้ในการซื้อเสียงหรือใช้เงินในการหาเสียง ว่า เรื่องนี้เป็นสิ่งกังวลใจและเป็นเรื่องสำคัญ นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ตนต้องไปมอบนโยบายให้กับตำรวจไซเบอร์ เพราะว่าช่วงนี้ใกล้เลือกตั้งแล้วและก็มีข่าวในลักษณะดังกล่าว จึงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น
