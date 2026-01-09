กกต. เผย 10 สส. เอี่ยวพนันออนไลน์ ถ้าถูกปล่อยตัวก่อน 8 ก.พ. ไม่ขาดคุณสมบัติ
กกต. เผย 10 สส. ที่ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเอี่ยวพนันออนไลน์ ถ้าถูกปล่อยตัวก่อน 8 ก.พ. ไม่ขาดคุณสมับัติ แม้ว่าจะถูกคุมขังก็ตาม
จากกรณีที่ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ว่า สำหรับฐานข้อมูลนักการเมือง อดีต สส. หรือ สส. ที่สืบสวนแล้วพบว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์นั้นมีประมาณ 10 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทั้งผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และบางส่วนก็เป็น สส.ในปัจจุบันอีกด้วย มีความเกี่ยวข้องทั้งเรื่องของเว็บพนันออนไลน์และสแกมเมอร์ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดังกล่าวว่า หากมีผู้สมัคร สส. ถูกจับกุมจริง จะยังไม่ถือว่าขาดคุณสมบัติ แม้ว่าจะถูกคุมขัง และได้รับการปล่อยตัวก่อนวันที่ 8 ก.พ. ซึ่งเป็นวันลงคะแนนเลือกตั้ง แต่หากในวันนั้นยังคงถูกคุมขังอยู่ สส.รายนั้นจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้ง
ขณะเดียวกันหากผู้สมัครรายนี้ลาออกจากสมาชิกพรรค จะถือว่าเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้งเช่นเดียวกัน ทางกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) จะติดประกาศแจ้ง ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประจำเขต ได้รับทราบว่าบุคคลดังกล่าว ขาดคุณสมบัติแล้ว เพื่อจะได้ไม่มีการกาบัตรเสีย แต่หากยังพบว่ามีผู้ลงคะแนนให้กับผู้สมัครรายนั้น บัตรลงคะแนนดังกล่าวก็จะถือเป็นบัตรเสีย
เมื่อถามถึงกรณีมีการนำเงินสแกมเมอร์มาใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ทางกกต.จะมีการตรวจสอบอย่างไรหรือไม่ นายแสวง กล่าวว่า เงินสแกมเมอร์ก็ผิดกฏหมายอื่นอยู่แล้ว แต่หากเอามาซื้อเสียง ซึ่งก็ต้องย้ำว่า เงินไม่ว่าจะมีที่มาอย่างไร ถ้าเอามาใช้จ่ายไม่ถูกต้องก็ถือว่าผิดกฎหมาย
