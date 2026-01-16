ข่าวต่างประเทศ

รัฐสภาสิงคโปร์ สั่งปลดหัวหน้าฝ่ายค้านพ้นตำแหน่ง เหตุพูดโกหกในสภา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 ม.ค. 2569 08:36 น.| อัปเดต: 16 ม.ค. 2569 08:38 น.
รัฐสภาสิงคโปร์ สั่งปลด ปรีตัม สิงห์ หัวหน้าฝ่ายค้านพ้นตำแหน่ง เหตุพูดโกหกในสภา หลังหยิบคำอภิปรายของเพื่อนร่วมพรรคที่แต่งเรื่องมาใช้

เมื่อวันที่ 15 มกราคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า นาย ปรีตัม สิงห์ หัวหน้าฝ่ายค้านสิงคโปร์ ถูกปลดจากตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายค้าน ภายหลังจากที่สมาชิกสภาลงมติถอดถอน โดยกล่าวหาว่าโกหกภายใต้คำสาบานต่อคณะกรรมการรัฐสภา พร้อมชี้ว่าพฤติกรรมดังกล่าวสะท้อนว่าเขาไม่ซื่อสัตย์ ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายค้าน

โดยนายสิงห์ ถูกตัดสินให้มีความผิดเมื่อปีที่แล้ว สืบเนื่องจากที่เขากล่าวอภิปราย โดยหยิบคำพูดของนาง ราอีซาห์ ข่าน เพื่อนร่วมพรรค ยอมรับว่าโกหกในการกล่าวอภิปรายในรัฐสภา เธอกล่าวว่าเธอพาผู้เสียหายจากการถูกข่มขืนไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ

แล้วกล่าวว่าตำรวจถามถึงการแต่งตัวและการดื่มของผู้เสียหาย ซึ่งเป็นคำถามที่ไม่เหมาะสม โดยการอภิปรายในครั้งนั้นเพื่อกล่าวเพื่อยกประเด็นการจัดการเรื่องเพศในระบบกฎหมาย อย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวไม่เคยเกิดขึ้น และในเวลาต่อมานางข่านยอมรับว่าเธอไม่ได้เป็นคนพาเหยื่อไปกับตำรวจด้วยตนเอง แต่เป็นการเอาเรื่องจากเพื่อนสมาชิกกลุ่มสนับสนุนสตรีที่เธอเข้าร่วมมาอภิปรายอีกทีหนึ่ง

ทั้งนี้นายสิงห์จะยังคงดำรงตำแหน่งสมาชิกรัฐสภาต่อไป แต่จะสูญเสียสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น งบประมาณเพิ่มเติม และสิทธิ์ในการตอบโต้ก่อนเป็นอันดับแรกในระหว่างการอภิปรายในรัฐสภา ซึ่งทางพรรคแรงงานสิงคโปร์ ต้นสังกัดของนายสิงห์ยืนกรานว่าคำตัดสินครั้งนี้จะไม่กระทบต่อทางพรรคแต่อย่างใด

