ตร.หิ้ว “ปอนด์ รัชต์พงศ์” ฝากขังศาลอาญา ค้านประกัน ระบุเป็นตัวการใหญ่ หวั่นหนี-ยุ่งเหยิงพยาน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 15 ม.ค. 2569 18:17 น.| อัปเดต: 15 ม.ค. 2569 17:57 น.
ตร.หิ้ว "ปอนด์ รัชต์พงศ์" ผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน ฝากขังศาลอาญา ค้านประกันระบุเป็น "ตัวการใหญ่" หวั่นหนี-ยุ่งเหยิงพยาน

ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก พนักงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3 (บก.สอท.3) ได้ควบคุมตัว นายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ หรือ “ปอนด์” อายุ 32 ปี ผู้สมัคร สส.จังหวัดตาก พรรคประชาชน (ปชน.) ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ในคดีร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์และฟอกเงิน มายื่นคำร้องขออำนาจศาลฝากขังครั้งแรก เป็นเวลา 12 วัน (ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 ม.ค. 2569)

คำร้องฝากขังระบุพฤติการณ์แห่งคดีว่า จากการสืบสวนขยายผลเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ พบหลักฐานเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับนายรัชต์พงศ์อย่างชัดเจน ในช่วงระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม – 1 ธันวาคม 2565 พบการโอนเงินจากบัญชีผู้ต้องหาไปยังบัญชี “นายสมโภช” (บัญชีรับแทง/จ่ายลูกค้า) จำนวน 4 ครั้ง รวม 51,800 บาท พบเงินโอนเข้าบัญชีผู้ต้องหาจากบัญชี “น.ส.กาญจนา” (บัญชีพักเงิน) จำนวน 22 ครั้ง รวม 219,491 บาท พบการโอนเงินกลับไปยังบัญชี “น.ส.กาญจนา” อีก 59 ครั้ง รวมเป็นเงินกว่า 243,451 บาท

ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ได้จับกุม น.ส.กาญจนา ซึ่งให้การรับสารภาพว่าเป็นแอดมินดูแลระบบหลังบ้าน ตอบแชตลูกค้า ทำธุรกรรมการเงินให้กับเว็บพนัน ได้รับค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ซึ่งข้อมูลธุรกรรมของ น.ส.กาญจนา เชื่อมโยงมาถึงนายรัชต์พงศ์ ทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อได้ว่าผู้ต้องหามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดจริง จนนำไปสู่การออกหมายจับและบุกจับกุมตัวได้ที่บ้านพักย่านนวลจันทร์

ในชั้นจับกุม นายรัชต์พงศ์ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา อย่างไรก็ตาม ท้ายคำร้องฝากขัง พนักงานสอบสวนได้ “คัดค้านการปล่อยชั่วคราว” โดยให้เหตุผลหนักแน่นว่า ผู้ต้องหาเป็น “ตัวการใหญ่” ในขบวนการ เกรงว่าจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หากปล่อยชั่วคราว เกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี

ทั้งนี้ ศาลพิจารณาคำร้องแล้วอนุญาตให้ฝากขังได้ ขณะที่ทนายความของนายรัชต์พงศ์ ได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสด 250,000 บาท เพื่อขอปล่อยชั่วคราว ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาคำสั่งของศาลอาญาว่าจะอนุญาตให้ประกันตัวหรือไม่

ตร.หิ้ว "ปอนด์ รัชต์พงศ์" ฝากขังศาลอาญา ค้านประกัน ระบุเป็นตัวการใหญ่ หวั่นหนี-ยุ่งเหยิงพยาน

ยิหวา ปรียากานต์-เปอร์ เข้าพิธีล้านนาที่บ้านเกิด เสริมมงคลชีวิต งดงามดั่งภาพวาด

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ตรัง เช็กเบอร์-พรรค ทั้ง 4 เขต : เลือกตั้ง 2569

ด่วน! อนุทิน สั่งยกเลิกสัญญา "อิตาเลียนไทย" 2 โครงการ 'เครนถล่มสีคิ้ว-พระราม 2' พร้อมขึ้นบัญชีดำ

โคโม่ พบ เอซี มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 15 ม.ค. 69

เจ๊ฟองเบียร์ แจกเลขเด็ด งวด 17/1/69 จัดให้ชุดใหญ่ แนวทางนำโชค คอหวยจดเลย

สุดจะทน "จ๋าย ไททศมิตร" ตั้งคำถาม 'ถ้าพระราม 2 สร้างเสร็จ ใครกล้าขึ้นบ้าง?' หลังเหตุเครนถล่ม

เลขรถไฟเครนถล่มทับ แห่ส่อง เลขที่นั่ง สาวรอดปาฏิหาริย์ เลขแคล้วคลาด 17 ม.ค.69

สาวฟิลิปปินส์ แซะภาษาอังกฤษคนไทย ทัวร์ลงยับ ยอมขอโทษ ไม่มีเจตนาเหยียด

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. กระบี่ เบอร์พรรค ทั้ง 3 เขต : เลือกตั้ง 2569

สส.ประชาชน ร่ายยาว ทำไมพรรคไม่รู้ สส.มีหมายจับ แย้ม 2 หมายรอรับแรงกระแทก

อาร์ต พศุตม์ ช็อก! เครนถล่มพระราม 2 อยู่ห่างบ้านแค่เอื้อม-ห่างจุดเดิมไม่ถึง 10 กม.

ด่วน วิเชียร ชัยสถาพร สว.คนดัง ถูกตัดสิทธิสมัครเลือกตั้ง 10 ปี มีลักษณะต้องห้าม

รายชื่อผู้สมัคร สส. แพร่ ครบทุกเขต 17 คน เบอร์เลือกตั้ง 69 แนะวิธีเช็กสิทธิออนไลน์

"ปวิน" เผย "พรรคส้ม" อาจโดนอีกอย่างน้อย 3 เคส เกี่ยวทุนเทาเขมร

จับได้แล้ว นายหน้าชาวไทย เป็นตัวกลางส่งเด็กหญิง 12 ปีค้ากามร้านนวดญี่ปุ่น

รู้แล้ว สาเหตุคนกรุงเทพ สำลักฝุ่นพิษ PM2.5 กัมพูชาเผาชายแดน แดงเถือก

สาวไทย-หนุ่มเกาหลี ดับสลดเหยื่อเครนถล่ม จดทะเบียนได้ 1 วัน พี่ชายสาปแช่งความสะเพร่า

"สีหศักดิ์" คุยทูตสหรัฐฯ ไม่สบายใจโดนเหมา ระงับออกวีซ่าพำนักถาวร

กรมราชทัณฑ์ จ่อพักโทษ "ทักษิณ" เดือน พ.ค. เข้าเงื่อนไขจำคุกมาแล้ว 2 ใน 3

สลด ศพพ่อยังไม่ทันเผา ลูกสาวเหยื่อเครนถล่มดับสลด วินาทีแม่รู้ข่าวช็อก เป็นลมล้มพับ

รมว.คมนาคม สั่งยุติการก่อสร้างทางยกระดับทั่วประเทศ หลังเครนก่อสร้างถล่ม 2 วันติด

สงกรานต์ เตชะณรงค์ สวมเครื่องแบบตำรวจเต็มยศ ทำสาวๆ ใจเต้นผิดจังหวะ

เต้ มงคลกิตติ์ ผุดไอเดียล้ำ สร้างเซ็นทรัลบนดาวอังคาร ยันไม่ได้เลอะเทอะ

ผู้โดยสารโชคดี วุ่นเรื่องที่บ้าน ไม่ได้ขึ้นรถไฟสีคิ้ว รอดอันตรายเหตุเครนถล่ม

