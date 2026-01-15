ตร.หิ้ว “ปอนด์ รัชต์พงศ์” ฝากขังศาลอาญา ค้านประกัน ระบุเป็นตัวการใหญ่ หวั่นหนี-ยุ่งเหยิงพยาน
ตร.หิ้ว “ปอนด์ รัชต์พงศ์” ผู้สมัคร สส.พรรคประชาชน ฝากขังศาลอาญา ค้านประกันระบุเป็น “ตัวการใหญ่” หวั่นหนี-ยุ่งเหยิงพยาน
ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก พนักงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3 (บก.สอท.3) ได้ควบคุมตัว นายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ หรือ “ปอนด์” อายุ 32 ปี ผู้สมัคร สส.จังหวัดตาก พรรคประชาชน (ปชน.) ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ในคดีร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์และฟอกเงิน มายื่นคำร้องขออำนาจศาลฝากขังครั้งแรก เป็นเวลา 12 วัน (ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 ม.ค. 2569)
คำร้องฝากขังระบุพฤติการณ์แห่งคดีว่า จากการสืบสวนขยายผลเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ พบหลักฐานเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับนายรัชต์พงศ์อย่างชัดเจน ในช่วงระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม – 1 ธันวาคม 2565 พบการโอนเงินจากบัญชีผู้ต้องหาไปยังบัญชี “นายสมโภช” (บัญชีรับแทง/จ่ายลูกค้า) จำนวน 4 ครั้ง รวม 51,800 บาท พบเงินโอนเข้าบัญชีผู้ต้องหาจากบัญชี “น.ส.กาญจนา” (บัญชีพักเงิน) จำนวน 22 ครั้ง รวม 219,491 บาท พบการโอนเงินกลับไปยังบัญชี “น.ส.กาญจนา” อีก 59 ครั้ง รวมเป็นเงินกว่า 243,451 บาท
ก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ได้จับกุม น.ส.กาญจนา ซึ่งให้การรับสารภาพว่าเป็นแอดมินดูแลระบบหลังบ้าน ตอบแชตลูกค้า ทำธุรกรรมการเงินให้กับเว็บพนัน ได้รับค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ซึ่งข้อมูลธุรกรรมของ น.ส.กาญจนา เชื่อมโยงมาถึงนายรัชต์พงศ์ ทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อได้ว่าผู้ต้องหามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดจริง จนนำไปสู่การออกหมายจับและบุกจับกุมตัวได้ที่บ้านพักย่านนวลจันทร์
ในชั้นจับกุม นายรัชต์พงศ์ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา อย่างไรก็ตาม ท้ายคำร้องฝากขัง พนักงานสอบสวนได้ “คัดค้านการปล่อยชั่วคราว” โดยให้เหตุผลหนักแน่นว่า ผู้ต้องหาเป็น “ตัวการใหญ่” ในขบวนการ เกรงว่าจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หากปล่อยชั่วคราว เกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี
ทั้งนี้ ศาลพิจารณาคำร้องแล้วอนุญาตให้ฝากขังได้ ขณะที่ทนายความของนายรัชต์พงศ์ ได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็นเงินสด 250,000 บาท เพื่อขอปล่อยชั่วคราว ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาคำสั่งของศาลอาญาว่าจะอนุญาตให้ประกันตัวหรือไม่
