ยิหวา ปรียากานต์-เปอร์ เข้าพิธีล้านนาที่บ้านเกิด เสริมมงคลชีวิต งดงามดั่งภาพวาด

เผยแพร่: 15 ม.ค. 2569 18:02 น.| อัปเดต: 15 ม.ค. 2569 18:05 น.
54
เปอร์ และ ยิหวา ควงคู่เข้าพิธีทำบุญแบบล้านนา ณ เชียงใหม่

เปอร์ สุวิกรม ควง ยิหวา ปรียากานต์ สวมชุดล้านนาทำบุญ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เชียงใหม่ เส้นทางรักมั่นคงนาน 9 ปี ฝ่ายชายภูมิใจเป็นเขยเชียงใหม่ ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นสองครอบครัว

จากโมเมนต์ขอแต่งงานกลางหิมะสุดโรแมนติกที่อิตาลีเมื่อปีที่แล้ว วันนี้คู่รักมาราธอนอย่าง เปอร์ สุวิกรม และนางเอกสาว ยิหวา ปรียากานต์ กลับมาสร้างความประทับใจในลุคหนุ่มสาวเหนือสุดสง่างามเพื่อเข้าพิธีทำบุญในวันสำคัญ ณ บ้านเกิดฝ่ายหญิง

ถือเป็นธรรมเนียมความรักที่แฟนคลับเฝ้าติดตามสำหรับ #Another15Dude ที่ทั้งคู่จะโพสต์ภาพคู่กันทุกวันที่ 15 ของเดือน แต่ความพิเศษของวันที่ 15 มกราคม 2569 คือการปรากฏตัวในชุดไทยล้านนาเพื่อทำบุญ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

สาวยิหวา ปรียากานต์: สวยสะดุดตาในชุดไทยล้านนาสีขาวนวลสะอาดตา ตัวเสื้อรัดรูปพอดีตัวประดับด้วยลวดลายสีทองขนาดเล็กกระจายทั่วผืนผ้า นุ่งผ้าลายขวางสีทองที่ทออย่างละเอียด เสริมความหวานด้วยการแต่งผมประดับดอไม้ตามสไตล์สาวเหนือ เจ้าตัวโพสต์เซตภาพสุดอบอุ่นพร้อมบรรยายสั้น ๆ ว่า “Another 15 🙂 @peramranand #another15dude”

ยิหวา ปรียากานต์ ควง 'เปอร์' เข้าพิธีล้านนา
ภาพจาก Instagram : yiiiwha

การเดินทางมาทำบุญในครั้งนี้สร้างความดีใจให้กับเจ้าสาวคนสวยเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นพื้นที่แห่งความทรงจำ ยิหวาเผยว่าการจัดงานครั้งนี้เน้นความเรียบง่ายแต่คงความประณีตในทุกรายละเอียด สิ่งที่สำคัญที่สุดในวันสำคัญนี้คือความพร้อมหน้าพร้อมตาของครอบครัวทั้งสองฝ่ายที่มาร่วมสร้างความหมายและความอบอุ่น

ส่วนหนุ่มเปอร์ดูเท่และสุขุมในชุดเสื้อแขนยาวสีขาวดีไซน์ล้านนา เพิ่มลูกเล่นด้วยแว่นกันแดดสีดำที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัว พร้อมประกาศผ่านอินสตาแกรม peramranand อย่างภูมิใจว่า “Another 15 🙂 15012026 อ้ายเป็นเขยเชียงใหม่ #Another15Dude”

เปอร์ สุวิกรม ควง ยิหวา สวมชุดล้านนาทำบุญ
ภาพจาก Instagram : peramranand

ย้อนเส้นทางรักมั่นคงของ ยิหวา ปรียากานต์ และ เปอร์ สุวิกรม ทั้งคู่ประคองรักกันมายาวนานกว่า 9 ปี ฝ่ายชายทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานท่ามกลางหิมะที่อิตาลี เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 2568 ทั้งสองมักจะโพสต์ภาพคู่ทุกวันที่ 15 กลายเป็นเครื่องยืนยันความรักที่สม่ำเสมอของทั้งคู่มาโดยตลอด

สำหรับก้าวต่อไปของทั้งคู่ แฟนคลับต่างเฝ้ารอคอยชมพิธีฉลองมงคลสมรสอย่างเป็นทางการ ซึ่งแน่นอนว่าต้องเปี่ยมไปด้วยความรักและความอบอุ่นไม่แพ้ภาพชุดนี้อย่างแน่นอน

ยิหวา ปรียากานต์ -5
ภาพจาก Instagram : yiiiwha
ยิหวา ปรียากานต์ และ เปอร์ สุวิกรม-6
ภาพจาก Instagram : yiiiwha
ยิหวา ปรียากานต์ และ เปอร์ สุวิกรม-5
ภาพจาก Instagram : yiiiwha
ยิหวา ปรียากานต์ และ เปอร์ สุวิกรม-1
ภาพจาก Instagram : yiiiwha
ยิหวา ปรียากานต์ และ เปอร์ สุวิกรม-2
ภาพจาก Instagram : yiiiwha
ยิหวา ปรียากานต์ และ เปอร์ สุวิกรม-10
ภาพจาก Instagram : yiiiwha
ยิหวา ปรียากานต์ และ เปอร์ สุวิกรม-8
ภาพจาก Instagram : yiiiwha
ยิหวา ปรียากานต์ และ เปอร์ สุวิกรม-9
ภาพจาก Instagram : yiiiwha
ยิหวา ปรียากานต์ และ เปอร์ สุวิกรม สวมชุดล้านนา
ภาพจาก Facebook : yiiiwha
ชุดล้านนาของยิหวา ปรียากานต์ และ เปอร์ สุวิกรม
ภาพจาก Facebook : yiiiwha
เผยแพร่: 15 ม.ค. 2569 18:02 น.| อัปเดต: 15 ม.ค. 2569 18:05 น.
54
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

