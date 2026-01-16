นิวยอร์ก ไทมส์ ยกกรุงเทพอันดับ 3 เมืองน่าเที่ยวในปี 2026 อันดับ 1 ในเอเชีย
ปลื้ม! นิวยอร์ก ไทมส์ ยกกรุงเทพอันดับ 3 เมืองน่าเที่ยวในปี 2026 และเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชีย ยกเป็นมหานครอันวุ่นวายที่กำลังก้าวสู่อนาคตสีเขียว
นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงข่าวดีในโอกาสที่สื่อระดับโลกอย่าง นิวยอร์ก ไทมส์ ได้เปิดเผยรายงาน “52 Places to Go in 2026” ซึ่งปรากฏว่า กรุงเทพมหานคร ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าไปอันดับที่ 3 ของโลก และถือเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชียและอาเซียน
โฆษกของกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครรู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ความพยายามในการยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเมืองถูกมองเห็นในระดับสากล โดยกรุงเทพฯ ได้รับคำนิยามว่าเป็น “มหานครอันวุ่นวายที่กำลังก้าวสู่อนาคตสีเขียวอย่างจริงจัง”
โดยรายงานดังกล่าวได้สะท้อนความสำเร็จของกรุงเทพฯ ใน 3 มิติสำคัญ ดังนี้
1. พื้นที่สีเขียวที่เชื่อมโยงกัน: กทม. ได้ลบภาพจำเมืองที่มีพื้นที่สีเขียวน้อย ด้วยการพัฒนาสวนสาธารณะใจกลางเมืองทั้งสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติให้เชื่อมต่อกัน ผ่าน “สะพานเขียว” และยังสามารถชมสระบัวและสวนป่าที่สวยงาม
2. ศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรม: นอกจากมิติด้านสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ ยังโดดเด่นด้วยพื้นที่ทางศิลปะใหม่อย่าง Dib Bangkok ที่จัดแสดงผลงานจากศิลปินทั้งชาวไทยและต่างชาติถึง 40 คน
3. นวัตกรรมและการเดินทาง: แม้ความวุ่นวายที่มีชีวิตชีวาจะเป็นเสน่ห์ของกรุงเทพฯ แต่กทม. ได้ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้มาเยือนด้วย ระบบจัดการจราจร AI ทั่วเมืองที่ทันสมัย การใช้รถโดยสารไฟฟ้าปรับอากาศ และการเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยให้กับรถจักรยานยนต์รับจ้าง
“อันดับ 3 ของโลกในครั้งนี้ คือเครื่องยืนยันว่าเรามาถูกทาง การที่สื่อระดับสากลมองเห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี เป็นกำลังใจสำคัญให้ กทม. เดินหน้าพัฒนาเมืองให้เป็นมิตร ปลอดภัย และน่าอยู่สำหรับทุกคนต่อไป” โฆษก กทม. กล่าว
