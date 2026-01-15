สาวฟิลิปปินส์ แซะภาษาอังกฤษคนไทย ทัวร์ลงยับ ยอมขอโทษ ไม่มีเจตนาเหยียด
นักท่องเที่ยวฟิลิปปินส์เที่ยวไทย เหยียดคนพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ต้องใช้เครื่องแปลภาษา ทัวร์ลงยับจนต้องอัดคลิปขอโทษ-ยอมรับผิด ยันไม่มีเจตนาเหยียด แค่สื่อสารแย่
ประเด็นร้อนช่วงหนีคงหนีไม่พ้น กรณี แอน เบอร์ดิน (Ann Berdin) อินฟลูเอนเซอร์สาวชาวฟิลิปปินส์ โพสต์คลิปลงโซเชียลระบุถึงความยากลำบากในการสื่อสารกับคนท้องถิ่นในกรุงเทพฯ โดยเธอกล่าวประโยคที่จุดชนวนความโกรธแค้นว่า “ฉันเป็นคนฟิลิปปินส์ แน่นอนว่าภาษาอังกฤษของฉันดี แต่พอมาถึงเมืองไทย มันกลายเป็นเรื่องไร้ประโยชน์” นอกจากนี้เธอยังตำหนิไปถึงคนขับแอปฯ เรียกรถว่าต้องใช้เครื่องแปลภาษา
หลังจากถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก โดยเฉพาะจากชาวเน็ตไทยที่มองว่าภาษาทางการของไทยคือภาษาไทย และการเก่งภาษาอังกฤษไม่ใช่เงื่อนไขหลักของการต้อนรับนักท่องเที่ยว อินฟลูฯ สาวจึงได้อัดวิดีโอขอโทษเพื่อชี้แจงเจตนา ตอนที่เธอทำคลิปไม่ได้มีเจตนาจะสร้างความเกลียดชังต่อประเทศไทยและไม่ได้ดูถูกที่คนไทยต้องใช้เครื่องแปลภาษา เพราะตัวเธอเองก็ใช้เช่นกัน แค่อยากแชร์ประสบการณ์ส่วนตัว
เธอยอมรับว่าวิธีการสื่อสารของตนนั้นดูแย่ และเลือกใช้คำพูดที่ผิดจนทำให้คนฟังรู้สึกโกรธเคือง อีกทั้งยอมรับในคลิปขอโทษว่าภาษาอังกฤษของเธอเองก็ไม่ได้ดีเลิศ แต่พอสื่อสารและเข้าใจได้บ้าง
เหตุการณ์นี้ทำให้เห็นถึงปัญหาที่ใหญ่กว่าแค่การบ่นของนักท่องเที่ยวเพียงคนเดียว แต่มันคือความอภิสิทธิ์ที่นักท่องเที่ยวบางกลุ่มคาดหวังให้ประเทศเจ้าบ้านต้องปรับตัวเข้าหาภาษาของตน คลิปขอโทษของเธอมียอดวิวใน Facebook สูงถึง 240,000 ครั้ง พร้อมความเห็นที่หลากหลายจากคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ชาวเน็ตไทยมองว่านักท่องเที่ยวควรให้เกียรติและเข้าใจบริบทของประเทศที่ไปเยือน แทนที่จะนำเรื่องการสื่อสารมาประจานในโลกออนไลน์
รวมถึงเพื่อนร่วมชาติชาวฟิลิปปินส์ที่มองว่าคำพูดของเธอเข้าข่ายดูถูกคนอื่น โดยชาวเน็ตรายหนึ่งออกมาแชร์ประสบการณ์ที่อาศัยในไทยมา 2 ปี คอมเมนต์สะกิดใจว่า “เราไม่ได้อยู่ในประเทศตัวเอง ควรปรับตัวและให้เกียรติ ไทยไม่ใช่ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก และแอปแปลภาษาก็มีไว้เพื่อช่วยเรื่องนี้”
หลายคนยืนยันว่าการมาเที่ยวไทยต้องเตรียมพร้อมใช้ Google Translate และเรียนรู้ภาษาไทยพื้นฐาน ซึ่งก็สามารถเที่ยวได้อย่างมีความสุข
อีกทั้งในยุคโซเชียลมีเดีย วิดีโอที่ทำขึ้นด้วยอารมณ์ชั่ววูบสามารถกลายเป็นประเด็นความขัดแย้งทางวัฒนธรรมได้อย่างรวดเร็ว
ข้อมูลจาก : pageone และ vnexpress
