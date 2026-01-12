ทัวร์ลงยับ! หนุ่มอิตาลี ดูถูกแท็กซี่ไทย กินข้าวถุงเหมือนหมา ชาวเน็ตรุมซัดไร้มารยาท
ทัวร์ลงยับ! นักท่องเที่ยวอิตาลี ถ่ายคลิปดูถูกแท็กซี่ไทย กินข้าวถุงเหมือนหมา ท้าทายไม่สนใคร เพื่อนร่วมชาติยังรับไม่ได้รุมประณาม
เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict ได้แชร์คลิปวิดีโอที่เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ กรณีนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีรายหนึ่งที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย โดยระบุว่า
“นายคนนี้ไปเที่ยวไทยแล้วใช้คำพูดดูถูกพี่ขับรถ taxi ว่ากินข้าวจากถุง เหมือนหมากิน ในเฟสยังลงคลิปด่าอีกหลายคลิปหลายหลายโพสต์ ถ้าไม่ชอบเมืองไทยแล้วมาเที่ยวที่นี่ทำไมวะ มีชาวอิตาลีด้วยกันเข้าไปตักเตือนว่าไม่ควรพูดแบบนี้ เจ้าตัวก็ด่ากลับรัวรัวเลยเว้ยขนาดคนอิตาลีด้วยกัน”
ในคลิปดังกล่าว ปรากฏภาพโชเฟอร์แท็กซี่กำลังยืนทานอาหารจากถุงพลาสติกบริเวณท้ายรถที่เปิดอยู่ โดยนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีได้พูดบรรยายขณะถ่ายคลิป ซึ่งถูกแปลโดยชาวเน็ตไทยรายหนึ่งว่า “ดูคนขับรถของเราสิ เขากำลังกินข้าวอยู่… กินจากถุงเหมือนพวกหมาเลย พวกหมากับพวกเขานี่เหมือนกันเปี๊ยบเลย
ไม่สิ ผมรักหมานะ แต่ไอ้คนพวกนี้มันน่ารังเกียจ จริงไหมบ๊อบบี้? (หันไปพูดกับหมา) พวกเขาเรียกนายว่า ‘คาราเต้’ สินะ”” พร้อมกับระบุแคปชันว่า “เชิญมีความสุขกับไทยแลนด์กันให้เต็มที่ มื้อเที่ยงของหมอนี่กลายเป็นไวรัลไปแล้ว มาดูสาเหตุกัน”
การกระทำดังกล่าวสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับชาวเน็ตไทยและชาวอิตาลี โดยมีชาวอิตาลีรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่า “แทนที่จะมาด่าว่าคนในประเทศเจ้าบ้านที่เขาต้อนรับคุณ เอาเวลาไปคิดเรื่องปัญหาที่บ้านเกิดตัวเองดีกว่า พอได้ยินคนแบบคุณพูดแล้ว ผมละอายใจจริงๆ ที่เกิดมาเป็นคนอิตาลี”
ด้านเจ้าของคลิปตอบโต้กลับว่า “สำหรับผม ไม่มีใครมาเลี้ยงดูปูเสื่อต้อนรับผมทั้งนั้น ผมมาที่นี่ก็ควักเงินตัวเองจ่ายล้วนๆ ไม่ได้ใช้เงินคนอื่น เก่งมากครับ คุณนั่นแหละที่ควรจะละอายใจที่เป็นคนอิตาลี แต่ดันไม่รู้สึกรู้สา เพราะจริงๆ แล้วคุณมันพวกที่อยู่ในอิตาลีไม่ได้ เก่งแต่ไปมุดหัวใช้ชีวิตอยู่ที่อื่นไงล่ะ”
ชาวเน็ตจำนวนมากต่างรุมประณามพฤติกรรมอันไร้มารยาทนี้ โดยระบุว่า “คุณนี่มันน่าโดนแจ้งจับจริงๆ และโชคดีมากนะที่คนขับแท็กซี่เขาฟังไม่ออกว่าคุณพูดอะไร ไม่งั้นคลิปต่อไปคงถ่ายมาจากห้องฉุกเฉินแน่ๆ” , “ช่างถ่อยสิ้นดี หมาของคุณยังนิสัยดีกว่าคุณซะอีก ละอายใจบ้างเถอะแล้วกลับบ้านไปซะ เป็นคำพูดที่แสดงความดักดานแบบหาที่เปรียบไม่ได้จริงๆ” , “ถ้ารังเกียจคนอื่นนักก็นอนอยู่บ้านไปเถอะ… เพราะจริงๆ แล้วตัวคุณนั่นแหละที่น่ารังเกียจยิ่งกว่า”
